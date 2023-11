Cabo de guerra por Aldeguer: Campeonato do Mundo de Moto2? Mooney VR46? Pramac?

As notícias do Campeonato do Mundo de MotoGP continuam: Valentino Rossi chegou a acordo com a Yamaha e vai formar a nova equipa cliente Yamaha-VR46 MotoGP em 2025 e 2026, com a Pertmainia como novo patrocinador principal. Se Fermin Aldeguer vai realmente mudar para a VR46-Ducati.Team em 2024 é novamente incerto. No entanto, "Diggia" Di Giannantonio pode agora contar com boas hipóteses - pelo menos durante um ano.

Desde a morte de Marco Simoncelli em 2011, nunca houve duas vagas em equipas de renome no Campeonato do Mundo de MotoGP em novembro. Nessa altura, a Gresini-Honda estava à procura de um substituto para Simoncelli e a LCR-Honda precisava de um sucessor para o dececionante Toni Elias. Fausto Gresini optou então por Álvaro Bautista e a LCR por Stefan Bradl.

E agora a equipa de fábrica da Repsol Honda ainda não nomeou um substituto para Marc Márquez, mas a escolha recaiu há muito tempo sobre Luca Marini. No entanto, o acordo não será anunciado antes do fim de semana de Valência. A situação é diferente na Mooney VR46 Ducati, onde ainda não foi tomada uma decisão final a favor do piloto de Moto2 Fermin Aldeguer (18).

O proprietário da equipa Speed-up Moto2, Luca Boscoscuro, disse ontem à SPEEDWEEK.com, pouco antes do arranque da Moto3 no paddock do Circuito de Lusail: "Vou definitivamente voltar a competir no Campeonato do Mundo de Moto2 de 2024 com Aldeguer e Alonso Lopez. Não preciso de um único novo piloto de Moto2".

Houve muitas conversações e negociações nos últimos dias, e as coisas correram mal. O proprietário da equipa Pramac Ducati, Paolo Campinoti, ofereceu a Aldeguer, de 18 anos, e ao seu empresário Héctor Faubel um lugar na sua equipa para 2025 e 2026, o que incluiria um contrato de trabalho com a Ducati.

Neste caso, Aldeguer não faria a sua estreia na categoria rainha em 2024 com a futura equipa Pertamina VR46 Ducati com uma moto do ano anterior, mas apenas em 2025 com uma moto de trabalho atual. E em Pramac, Jorge Martin vai continuar a lutar pelo campeonato do mundo contra Pecco Bagnaia em 2024 com o melhor material.

As negociações vão, portanto, continuar nos próximos dias. A oferta da Pramac para Aldeguer, que a SPEEDWEEK.com já mencionou no sábado, poderia ter consequências e tentar o espanhol para outra temporada de Moto2 sem quebrar seu contrato com a Speed-up.

Neste caso, o desejo de Fabio Di Giannantonio poderia ser cumprido e o vencedor do Qatar poderia atracar com a equipa VR46 de Valentino Rossi com um contrato de um ano. Depois dos recentes desempenhos do italiano de 25 anos, ele mereceria plenamente este lugar ao lado de Marco Bezzecchi.

A propósito, a equipa VR46 terá um novo patrocinador principal no próximo ano, a empresa petrolífera estatal indonésia Pertamina. Esta empresa já financia a equipa SAG Moto2 com a Bendsneyder e a Hada.

Foi divulgado em Doha no fim de semana: a equipa de MotoGP de Valentino Rossi e o Diretor de Equipa Uccio Salucci já chegaram a um acordo com a Yamaha para 2025 e 2026. A equipa de Valentino Rossi e o Diretor de Equipa Uccio Salucci já chegaram a acordo com a Yamaha para 2025 e 2026. A Yamaha e a WithU-RNF-Yamaha separaram-se após a temporada de 2022, razão pela qual a Yamaha não terá uma equipa cliente durante dois anos.

A Yamaha queria assinar Aldeguer para a equipa Yamaha VR46 Master Camp Moto2 para 2024 há várias semanas, por isso conhece a taxa de transferência de 400.000 euros e poderia pagar parte da penalidade contratual para Rossi se trouxer o talento excecional Aldeguer para a nova equipa satélite Yamaha VR46 em 2025, juntamente com o atual medalhista de bronze do campeonato mundial Marco Bezzecchi.

Algo está a acontecer no cenário de transferências do MotoGP. Até o manager de pilotos Paco Sanchez parece ter oferecido o seu protegido Joan Mir (atualmente sob contrato com a Repsol-Honda para 2024, mas até agora sem sucesso) à equipa VR46 como sucessor de Marini.

Resultado da corrida de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.