Jorge Martín (10º): "No he olvidado cómo se pilota"

En un encuentro con los periodistas tras su decepcionante décimo puesto en el GP de Qatar, Jorge Martín declaró que aún no había hablado con los responsables de Michelin sobre la situación del neumático trasero duro como una roca que había destruido sus opciones al título. Después de todo, 21 puntos serán difíciles de recuperar contra el consistente Pecco Bagnaia en Valencia el próximo fin de semana.

"Acabo de hablar con mi equipo y les he dicho: 'Es una pena que nos haya tenido que pasar esto hoy. Pero lo que ha pasado ahí es inaceptable, tienen que mejorar'. Ahora el Mundial de MotoGP se ha decidido por un neumático... Pecco dijo que ya le había pasado, pero a mí nunca me ha pasado. Es una pena que haya sucedido precisamente ahora. Ha sido difícil aguantar hasta la bandera a cuadros en estas circunstancias. Estoy orgulloso de haber llevado la moto hasta el final porque la situación era súper complicada."

"Todo iba bien con la moto", ha asegurado el piloto oficial del Pramac-Ducati. "Pero si el neumático no funciona, la mejor moto no sirve para nada. He tenido la misma sensación que el viernes, cuando el asfalto aún estaba sucio. Pero hoy la pista estaba limpia...".

"Es difícil de aceptar, porque ayer esprinté con un ritmo de 1:53.0 min, y el domingo fui 1.2 seg más lento que el ritmo de los corredores de delante. Y creo que normalmente soy más rápido. Es difícil de entender, ahora tenemos que analizarlo detenidamente y hacer algunas preguntas al proveedor de neumáticos".

¿Qué sensaciones tuvo Jorge durante las 22 vueltas de carrera? "En un momento dado, no he podido evitar reírme. Porque no me han ganado en la pista. Puedes confiar en mí: En las mismas condiciones que el sábado, hoy habría vuelto a ganar. Luego vino una fase en la que llegó la decepción. Fue una montaña rusa de emociones que duró 40 minutos. Ciertamente estoy frustrado, porque estoy convencido de que merecía este campeonato del mundo. Pero hoy hemos perdido gran parte de nuestras opciones".

Michelin suministra los neumáticos de serie desde 2016, y casi cada fin de semana algunos pilotos se quejan de que los neumáticos no funcionan o de que los compuestos duros son más blandos que los medios o viceversa.

Pero nunca antes una calidad tan defectuosa había decidido un campeonato del mundo. Y Bridgestone, que suministró los neumáticos estándar desde 2009 hasta finales de 2015, nunca escuchó tales quejas.

"No creo que sepan lo que ha pasado", dijo indignado Jorge Martín. "Quieren ser competitivos y no tienen ninguna intención de influir o decidir el campeonato de esa manera. No quiero imaginarme otra cosa... Normalmente deberían dejarnos correr a todos en las mismas condiciones. Pero no puedo perder 1,5 segundos de ritmo en 24 horas. No he olvidado cómo pilotar. Tienen que mejorar y analizar por qué ha pasado esto. Tienen que asegurarse de que no vuelva a ocurrir".

Resultados carrera MotoGP Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.