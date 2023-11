Jorge Martin (10e) : "Je n'ai pas perdu l'habitude de conduire".

Lors de la rencontre avec les journalistes du GP, Jorge Martin a décrit, après sa décevante dixième place au GP du Qatar, qu'il n'avait pas encore parlé avec les responsables de Michelin de la misère du pneu arrière dur comme de la pierre, qui a détruit ses chances de titre. En effet, 21 points sont difficilement rattrapables à Valence le week-end prochain face au constant Pecco Bagnaia.

"J'ai seulement parlé à mon équipe et je leur ai dit : 'C'est dommage que cela nous soit arrivé aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé est inacceptable, ils doivent s'améliorer. Maintenant, le championnat du monde MotoGP s'est joué sur un pneu. (...) Pecco a dit que cela lui était déjà arrivé, mais que cela ne m'était jamais arrivé. C'est dommage que cela soit arrivé maintenant. C'était difficile de tenir jusqu'au drapeau à damier dans ces circonstances. Je suis fier d'avoir amené la moto à l'arrivée, car la situation était super compliquée".

"Tout s'est bien passé sur la moto", a assuré le pilote d'usine Pramac-Ducati. "Mais si le pneu ne fonctionne pas, la meilleure moto ne sert à rien. J'ai eu les mêmes sensations que vendredi, quand l'asphalte était glissant et sale. Mais aujourd'hui, la piste était propre...".

"C'est difficile à accepter parce qu'hier, j'ai roulé au sprint avec un rythme de 1:53,0 min et dimanche, j'étais 1,2 sec plus lent que le rythme de la tête. Et je pense que je suis normalement plus rapide. C'est difficile à comprendre, nous devons maintenant analyser cela en détail et poser quelques questions au fournisseur de pneus".

Quels ont été les sentiments de Jorge pendant la course de 22 tours ? "A un moment donné, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Parce qu'ils ne m'ont pas battu sur la piste. Vous pouvez me faire confiance : Dans les mêmes conditions que samedi, j'aurais encore gagné aujourd'hui. Ensuite, il y a eu une phase où la déception s'est installée. C'était une alternance d'émotions qui a duré 40 minutes. Je suis certainement frustré, car je suis convaincu que j'aurais mérité ce championnat du monde. Mais aujourd'hui, nous avons perdu une grande partie de nos chances".

Michelin fournit les pneus unifiés depuis 2016 et presque chaque week-end, certains pilotes se plaignent de pneus qui ne fonctionnent pas ou de composés durs plus tendres que les médiums ou inversement.

Mais jamais une qualité aussi défectueuse n'a fait basculer un championnat du monde. Et chez Bridgestone, qui a fourni les pneus unifiés de 2009 à fin 2015, on n'a jamais entendu de telles plaintes.

"Je pense qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qui s'est passé", s'est indigné Jorge Martin. "Ils veulent être compétitifs et n'ont pas l'intention d'influencer ou de décider du championnat du monde de cette manière. Je ne veux pas imaginer autre chose... Normalement, ils devraient tous nous laisser courir dans les mêmes conditions. Mais je ne peux pas perdre 1,5 seconde de rythme en 24 heures. Je n'ai pas perdu l'habitude de conduire. Ils doivent s'améliorer et analyser pourquoi cela s'est produit. Ils doivent s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais".

Résultats de la course MotoGP de Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultats du sprint MotoGP de Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 des 39 courses :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.