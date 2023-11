Jorge Martin (10°): "Non ho dimenticato come si guida".

In un incontro con i giornalisti del GP dopo il deludente decimo posto nel GP del Qatar, Jorge Martin ha dichiarato di non aver ancora parlato con i responsabili Michelin della situazione del pneumatico posteriore duro come la roccia che ha distrutto le sue possibilità di titolo. Dopo tutto, 21 punti saranno difficili da recuperare contro il consistente Pecco Bagnaia a Valencia il prossimo fine settimana.

Ho parlato con la mia squadra e ho detto loro: "È un peccato che oggi ci sia successo questo. Ma quello che è successo è inaccettabile, devono migliorare". Ora il Campionato del Mondo MotoGP è stato deciso da una gomma... Pecco ha detto che gli era già successo, ma a me non è mai successo. È un peccato che sia successo proprio ora. È stato difficile mantenere la bandiera a scacchi in queste circostanze. Sono orgoglioso di aver portato la moto al traguardo perché la situazione era molto complicata".

"Tutto era a posto con la moto", ha assicurato il pilota del team Pramac-Ducati. "Ma se lo pneumatico non funziona, la migliore moto è inutile. Ho avuto la stessa sensazione del venerdì scivoloso, quando l'asfalto era ancora sporco. Ma oggi la pista era pulita...".

"È difficile da accettare, perché ieri stavo sprintando con un ritmo di 1:53.0 min, e domenica ero 1,2 secondi più lento del ritmo dei primi. E credo di essere normalmente più veloce. È difficile da capire, ora dobbiamo analizzarlo attentamente e fare qualche domanda al fornitore di pneumatici".

Quali sensazioni ha provato Jorge durante i 22 giri di gara? "A un certo punto non ho potuto fare a meno di ridere. Perché non mi hanno battuto in pista. Potete fidarvi di me: Nelle stesse condizioni di sabato, avrei vinto anche oggi. Poi è arrivata la fase della delusione. È stata una montagna russa di emozioni durata 40 minuti. Sono certamente frustrato, perché sono convinto di aver meritato questo campionato del mondo. Ma oggi abbiamo perso gran parte delle nostre possibilità".

Michelin fornisce gli pneumatici standard dal 2016, e quasi ogni fine settimana alcuni piloti si lamentano di pneumatici che non funzionano o di mescole dure che sono più morbide delle medie o viceversa.

Ma mai prima d'ora una qualità così difettosa ha deciso un campionato del mondo. E Bridgestone, che ha fornito i pneumatici standard dal 2009 alla fine del 2015, non ha mai sentito tali lamentele.

"Non credo che sappiano cosa è successo", ha dichiarato indignato Jorge Martin. "Vogliono essere competitivi e non hanno alcuna intenzione di influenzare o decidere il campionato in questo modo. Non voglio immaginare altro... Normalmente dovrebbero lasciarci correre tutti nelle stesse condizioni. Ma non posso perdere 1,5 secondi di ritmo in 24 ore. Non ho dimenticato come si corre. Devono migliorare e analizzare il motivo per cui è successo. Devono assicurarsi che non accada mai più".

Risultati MotoGP gara Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultati MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.