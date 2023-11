Jorge Martin (10º): "Não me esqueci de como se conduz"

Jorge Martin viaja agora para a final do Campeonato do Mundo em Valência numa situação bastante desesperada. Ele foi duro com o fornecedor de pneus Michelin.

Num encontro com os jornalistas do GP após o seu dececionante décimo lugar no GP do Qatar, Jorge Martin disse que ainda não tinha falado com os responsáveis da Michelin sobre a situação do pneu traseiro duro como pedra que destruiu as suas hipóteses de título. Afinal, 21 pontos serão difíceis de recuperar contra o consistente Pecco Bagnaia em Valência no próximo fim de semana.

"Acabei de falar com a minha equipa e disse-lhes: 'É uma pena que isto nos tenha acontecido hoje. Mas o que aconteceu ali é inaceitável, eles têm de melhorar. Agora o Campeonato do Mundo de MotoGP foi decidido por um pneu... O Pecco disse que já lhe tinha acontecido a ele, mas nunca me aconteceu a mim. É uma pena que tenha acontecido agora, mais do que nunca. Foi difícil aguentar a bandeira axadrezada nestas circunstâncias. Estou orgulhoso por ter conseguido levar a mota até ao fim porque a situação era muito complicada."

"Estava tudo bem com a moto," assegurou o piloto da Pramac-Ducati. "Mas se o pneu não funcionar, a melhor mota é inútil. Tive a mesma sensação que na sexta-feira escorregadia, quando o asfalto ainda estava sujo. Mas hoje a pista estava limpa..."

"É difícil de aceitar, porque ontem estava a sprintar com um ritmo de 1:53.0 min e no domingo fui 1,2 seg. mais lento do que os da frente. E acho que normalmente sou mais rápido. É difícil de entender, temos de o analisar cuidadosamente e fazer algumas perguntas ao fornecedor de pneus."

Que sensações teve o Jorge durante as 22 voltas da corrida? "A certa altura, não pude deixar de me rir. Porque eles não me bateram na pista. Podem confiar em mim: Nas mesmas condições que no sábado, eu teria ganho novamente hoje. Depois veio uma fase em que a desilusão se instalou. Foi uma montanha russa de emoções que durou 40 minutos. Estou certamente frustrado, porque estou convencido de que merecia este campeonato do mundo. Mas hoje perdemos uma grande parte das nossas hipóteses".

A Michelin fornece os pneus de série desde 2016 e, quase todos os fins-de-semana, alguns pilotos queixam-se de pneus que não funcionam ou de compostos duros que são mais macios do que os médios ou vice-versa.

Mas nunca antes uma qualidade tão defeituosa decidiu um campeonato do mundo. E a Bridgestone, que forneceu os pneus de série de 2009 até ao final de 2015, nunca ouviu tais queixas.

"Acho que eles não sabem o que aconteceu", disse Jorge Martin, indignado. "Eles querem ser competitivos e não têm intenção de influenciar ou decidir o campeonato dessa forma. Não quero imaginar outra coisa... Normalmente, deviam deixar-nos correr todos nas mesmas condições. Mas não posso perder 1,5 segundos de ritmo em 24 horas. Não me esqueci de como se corre. Eles precisam de melhorar e analisar porque é que isto aconteceu. Têm de se certificar que não volta a acontecer."

Resultados da corrida de MotoGP Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.