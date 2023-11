Luca Marini (3º): "Pecco me ha arruinado la carrera"

Tras una larga sequía, Luca Marini (26) volvió a subir al podio en Qatar. El tercer puesto en el Circuito Internacional de Lusail fue el primer éxito de este tipo en la distancia completa desde que fue despedido en segundo lugar en el COTA de Austin a mediados de abril.

Después de la caída al sprint en la India, donde se rompió la clavícula y arrastró a su compañero de equipo Marco Bezzecchi a la perdición, el piloto del Mooney VR46 estuvo en plena forma durante todo el fin de semana qatarí. "Así es. Estoy muy satisfecho. Un podio en el sprint, la pole position con un nuevo récord de vuelta y ahora el tercer puesto en la carrera. Ha sido un buen fin de semana".

Pero como todos sabemos, el hermanastro materno de Valentino Rossi sigue luchando por su primera victoria en MotoGP. El subcampeón de Moto2 en 2020 ha ganado los seis Grandes Premios que ha disputado en esta categoría.

"Lo sé. Echo de menos esta victoria. Pero he conseguido el máximo en esta carrera. La victoria no era posible. Ya me di cuenta cuando Pecco Bagnaia me adelantó en la primera curva, a pesar de que había salido bien desde la pole. En este sentido, ya me ha arruinado la carrera", fue el primer análisis, no del todo serio, de Marini tras la carrera. "Es casi imposible adelantarle. La Ducati de trabajo actual es extremadamente buena en la salida y Pecco es rápido en las rectas y frena tan tarde, que supe enseguida que hoy no podría seguirle el ritmo."

Entonces "Maro" se enzarzó en los duelos con los perseguidores Alex Márquez y Brad Binder y su estrategia quedó obsoleta. "En realidad quería empujar desde delante inmediatamente y aprovechar el neumático blando delantero". En esta fase de la carrera se decidió que ya no tenía opciones de victoria.

El actual séptimo clasificado del mundial espera ahora realizar una buena actuación también en Valencia y poder optar allí a la victoria. Para Marini - y no necesariamente por el resultado en la carrera de Qatar - Pecco Bagnaia es el claro favorito al título. "Sabe manejar mejor la presión. No hay que olvidarlo. Es el tercer año consecutivo que lucha por la corona de MotoGP. Jorge aún no está acostumbrado a eso".

El presumible futuro piloto del Repsol Honda no quiso comentar sus planes personales de futuro. "Tendrán que ser pacientes una semana más", dijo, refiriéndose a los curiosos que le preguntaban por el final del próximo fin de semana en Valencia.

Resultado de la carrera de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, +19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.