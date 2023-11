Luca Marini (3e) : "Pecco a ruiné ma course".

Après une longue période de disette, Luca Marini (26 ans) est enfin monté sur un podium au Qatar. Sa troisième place sur le Lusail International Circuit est le premier succès de ce type sur la distance complète depuis qu'il a terminé deuxième au COTA d'Austin à la mi-avril.

Après le crash du sprint en Inde, où il s'était fracturé la clavicule et avait entraîné son coéquipier Marco Bezzecchi dans sa chute, le pilote Mooney-VR46 s'est montré en pleine forme tout au long du week-end qatari. "C'est vrai. Je suis très content. Un podium au sprint, la pole position avec un nouveau record du tour et maintenant la troisième place en course. C'était un bon week-end".

Mais comme on le sait, le demi-frère maternel de Valentino Rossi se bat toujours pour remporter sa première victoire en MotoGP. Ses six victoires en Grand Prix, le vice-champion du monde Moto2 de 2020 les a toutes obtenues dans cette catégorie.

"Je sais. Cette victoire me manque. Mais lors de cette course, j'ai fait le maximum. Une victoire n'était pas possible. Je m'en suis rendu compte lorsque Pecco Bagnaia m'a dépassé dans le premier virage, alors que j'étais bien parti de la pole. En ce sens, il a déjà ruiné ma course", telle était la première analyse de Marini après la course, qui n'était pas tout à fait sérieuse. "Il est presque impossible de le dépasser. La Ducati d'usine actuelle est énorme au départ et Pecco est rapide en ligne droite avec elle et freine si tard que j'ai tout de suite su que je ne pouvais pas rivaliser aujourd'hui".

Ensuite, "Maro" s'est retrouvé impliqué dans des duels avec ses poursuivants Alex Márquez et Brad Binder, ce qui a rendu sa stratégie caduque. "En fait, j'avais l'intention de pousser immédiatement depuis la tête de course et d'exploiter le pneu avant tendre". C'est à ce stade de la course qu'il a décidé qu'il n'avait plus aucune chance de gagner.

L'actuel septième du championnat espère maintenant pouvoir réaliser une bonne performance à Valence et y avoir son mot à dire pour la victoire. Pour Marini, Pecco Bagnaia est clairement le favori pour le titre, et pas forcément en raison du résultat de la course au Qatar. "Il sait mieux gérer la pression. Nous ne devons pas oublier. C'est la troisième année consécutive qu'il se bat pour la couronne MotoGP. Jorge n'est pas encore habitué à cela".

Quant à son avenir personnel, le probable futur pilote Repsol-Honda n'a pas encore souhaité s'exprimer. "Vous devrez encore patienter une semaine", a-t-il dit aux curieux en les renvoyant à la finale du week-end prochain à Valence.

Résultat de la course MotoGP, Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.