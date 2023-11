Luca Marini (3°): "Pecco mi ha rovinato la gara".

Quasi tutto è andato per il verso giusto per il pilota VR46 Ducati Luca Marini in Qatar. Nonostante sia partito dalla pole position, la sua prima vittoria in MotoGP non era ancora arrivata.

Dopo un lungo periodo di inattività, Luca Marini (26) è finalmente salito di nuovo sul podio in Qatar. Il terzo posto sul Circuito Internazionale di Lusail è stato il primo successo sulla distanza completa da quando è stato eliminato al secondo posto al COTA di Austin a metà aprile.

Dopo l'incidente in volata in India, in cui si è rotto la clavicola e ha trascinato il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi verso la morte, il pilota del Mooney VR46 è stato in forma per tutto il weekend del Qatar. "È vero. Sono molto soddisfatto. Un podio in volata, la pole position con un nuovo record sul giro e ora il terzo posto in gara. È stato un buon fine settimana".

Ma come tutti sappiamo, il fratellastro materno di Valentino Rossi sta ancora lottando per la sua prima vittoria in MotoGP. Il secondo classificato della Moto2 2020 ha vinto tutti e sei i suoi Gran Premi in questa classe.

"Lo so. Mi manca questa vittoria. Ma ho ottenuto il massimo in questa gara. La vittoria non era possibile. L'ho capito già quando Pecco Bagnaia mi ha superato alla prima curva, anche se ero partito bene dalla pole. In questo senso, mi ha già rovinato la gara", è stata la prima analisi, non del tutto seria, di Marini dopo la gara. "È quasi impossibile sorpassarlo. L'attuale Ducati ufficiale è estremamente buona in partenza e Pecco è veloce sui rettilinei e frena così tardi che ho capito subito che oggi non sarei riuscito a tenere il passo".

Poi "Maro" è stato coinvolto nei duelli con gli inseguitori Alex Márquez e Brad Binder e la sua strategia è diventata obsoleta. "In realtà volevo spingere subito da davanti e sfruttare la gomma anteriore morbida". In questa fase della gara, si è deciso che non aveva più possibilità di vincere.

L'attuale settimo pilota del campionato mondiale spera ora di fare una buona prestazione anche a Valencia e di poter dire la sua per la vittoria. Per Marini - e non necessariamente per il risultato della gara del Qatar - Pecco Bagnaia è il chiaro favorito per il titolo. "Riesce a gestire meglio la pressione. Non dobbiamo dimenticarlo. È il terzo anno consecutivo che lotta per la corona della MotoGP. Jorge non è ancora abituato a questo".

Il presunto futuro pilota Repsol Honda è stato riluttante a commentare i suoi progetti personali futuri. "Dovrete avere pazienza per un'altra settimana", ha detto, riferendosi ai curiosi alla finale del prossimo fine settimana a Valencia.

Risultati gara MotoGP, Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, +19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.