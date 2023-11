Luca Marini (3º): "Pecco arruinou a minha corrida"

Quase tudo correu bem para o piloto da VR46 Ducati, Luca Marini, no Qatar. Apesar de ter arrancado da pole position, a sua primeira vitória no MotoGP ainda não era esperada.

Após um longo período de seca, Luca Marini (26) voltou finalmente a subir ao pódio no Qatar. O terceiro lugar no Circuito Internacional de Lusail foi o primeiro sucesso deste tipo em toda a distância desde que foi abandonado em segundo lugar no COTA em Austin, em meados de abril.

Depois da queda ao sprint na Índia, onde partiu a clavícula e arrastou o seu companheiro de equipa Marco Bezzecchi para a morte, o piloto do Mooney VR46 esteve em grande forma durante todo o fim de semana no Qatar. "É isso mesmo. Estou muito satisfeito. Um pódio no sprint, a pole position com um novo recorde de volta e agora o terceiro lugar na corrida. Foi um bom fim de semana."

Mas como todos sabemos, o meio-irmão materno de Valentino Rossi ainda está a lutar pela sua primeira vitória no MotoGP. O vice-campeão de Moto2 de 2020 conquistou todas as suas seis vitórias em Grandes Prémios nesta classe.

"Eu sei disso. Sinto falta desta vitória. Mas consegui o máximo nesta corrida. A vitória não era possível. Já me apercebi disso quando o Pecco Bagnaia me ultrapassou na primeira curva, apesar de eu ter arrancado bem da pole. Nesse sentido, ele já me arruinou a corrida", foi a primeira análise de Marini, não totalmente séria, após a corrida. "Ele é quase impossível de ultrapassar. A atual Ducati de trabalho é extremamente boa no arranque e o Pecco é rápido nas rectas e trava tão tarde, que eu soube logo que não seria capaz de o acompanhar hoje."

Depois "Maro" envolveu-se nos duelos com os perseguidores Alex Márquez e Brad Binder e a sua estratégia tornou-se obsoleta. "Na verdade, eu queria empurrar da frente imediatamente e tirar proveito do pneu dianteiro macio." Nesta fase da corrida, foi decidido que ele já não tinha hipóteses de vencer.

O atual sétimo classificado do campeonato do mundo espera agora fazer uma boa prestação também em Valência e ter uma palavra a dizer na vitória. Para Marini - e não necessariamente por causa do resultado na corrida do Qatar - Pecco Bagnaia é o claro favorito ao título. "Ele consegue lidar melhor com a pressão. Não nos podemos esquecer. É o terceiro ano consecutivo que ele está a lutar pelo título de MotoGP. O Jorge ainda não está habituado a isso."

O presumível futuro piloto da Repsol Honda mostrou-se relutante em comentar os seus planos pessoais para o futuro. "Vão ter de ser pacientes durante mais uma semana," disse ele, referindo-se aos curiosos que perguntam sobre a final do próximo fim de semana em Valência.

Resultado da corrida de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, +19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.