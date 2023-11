Casi-GAU: el corazón de Pecco Bagnaia se le metió en los pantalones

Pecco Bagnaia, defensor del título y líder del Campeonato del Mundo, ha liderado el GP de Qatar durante 18 de las 22 vueltas disputadas, pero se ha visto sorprendido por la embestida de Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati), que ha realizado la mejor carrera de su carrera y ha ganado por primera vez en la categoría reina.

En un intento de contraataque, Bagnaia juzgó mal su posición al final de la recta de salida y meta, de más de un kilómetro de longitud, fue absorbido por el rebufo y estuvo a punto de golpear la rueda trasera de su compatriota italiano a la entrada de la curva. Bagnaia salió disparado hacia delante, trazó un amplio arco en la amplia zona de escapatoria asfaltada, regresó a la pista y terminó en segunda posición, a 2,734 segundos de "Diggia" y 1,7 segundos por delante de Luca Marini (Mooney VR46 Ducati), tercero.

Como su rival en el campeonato del mundo Jorge Martín (Pramac Ducati) sólo terminó décimo tras su victoria en el sprint del sábado, Bagnaia pudo ampliar su ventaja en la clasificación general a 21 puntos. Si el campeón gana el sprint del próximo sábado en Valencia y Martín no sube al podio, Bagnaia será campeón del mundo por tercera vez antes del último Gran Premio, el domingo, por segunda vez en la máxima categoría.

"Ha sido fantástico, pero no estoy contento", dijo Bagnaia sobre su posición. "Quería ganar, pero he perdido la victoria por un error que me ha ocurrido en el pasado. Es una pena, pero dejarse llevar por el rebufo puede pasar. No esperaba que fuera tan fuerte. Aparte de eso, mi ritmo ha sido muy bueno y he podido sacar una ventaja, gracias a la cual he terminado segundo a pesar de mi problema. Teniendo en cuenta los problemas de Jorge, ha sido muy importante. Ahora puedo ir a Valencia un poco más relajado".

Pecco describió su error de esta manera: "Fue aterrador. Por un momento estuve seguro de que me iba a tocar con Fabio. Habría sido un desastre, pero de alguna manera conseguí frenar más la moto. En las dos vueltas siguientes, seguía temblando y era muy lento. Fabio era más rápido. Di lo máximo de mí, y cada vez que me esforzaba más, él también lo hacía. Mi objetivo era ganar sin tomar excesivos riesgos. Porque era muy importante sumar estos puntos".

¿Fue informado Bagnaia por el equipo oficial Ducati de que su rival Martin (por culpa de un neumático trasero duro) estaba dando vueltas en medio de la nada? "No, pensaba que era cuarto", dijo Pecco. "No me di cuenta de que estaba tan atrás".

"El año pasado tenía 23 puntos de ventaja antes de la última carrera, pero aún así estaba bajo mucha presión", recuerda el piloto de 26 años. "Este año es diferente, creo que ahora podemos manejar mejor la situación. Jorge tiene que atacar a fondo. Yo también tengo que apretar, pero tengo un poco más de margen de maniobra. Estamos en la mejor posición de salida".