Pecco Bagnaia a eu le cœur brisé

Le champion en titre et leader du championnat du monde Pecco Bagnaia a mené le GP du Qatar de main de maître pendant 18 des 22 tours, avant d'être pris de vitesse par Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati), qui a réalisé la meilleure course de sa carrière et s'est imposé pour la première fois dans la catégorie reine.

En tentant de contre-attaquer, Bagnaia s'est trompé à la fin de la ligne droite de départ-arrivée, longue de plus d'un kilomètre, a été aspiré par le vent et a failli percuter la roue arrière de son compatriote italien à l'entrée du virage. Bagnaia s'est élancé tout droit, a effectué un large virage sur la vaste zone de sortie asphaltée, est revenu sur la piste et a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, à 2,734 secondes de "Diggia" et 1,7 seconde devant le troisième, Luca Marini (Mooney VR46 Ducati).

Comme son adversaire au championnat du monde Jorge Martin (Pramac Ducati) n'a terminé que dixième après sa victoire au sprint samedi, Bagnaia a pu augmenter son avance au classement général à 21 points. Si le champion remporte le sprint samedi prochain à Valence et que Martin ne parvient pas à monter sur le podium, Bagnaia sera déjà champion du monde pour la troisième fois - la deuxième dans la catégorie supérieure - avant le Grand Prix final de dimanche.

"C'était fantastique, mais je ne suis pas content", a déclaré Bagnaia à propos de son classement. "Je voulais gagner, mais j'ai perdu la victoire à cause d'une erreur qui m'est déjà arrivée dans le passé. C'est dommage, mais se faire aspirer dans le sillage du vent, ça peut arriver. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort. Cela dit, mon rythme était excellent et j'ai pu prendre une avance qui m'a permis de terminer deuxième malgré mon problème. Compte tenu des problèmes de Jorge, c'était très important. Maintenant, j'arrive à Valence un peu plus détendu".

Pecco a décrit son erreur ainsi : "C'était effrayant. Pendant un moment, j'étais sûr que j'allais toucher Fabio. Cela aurait été un désastre, mais j'ai réussi à ralentir davantage la moto. Dans les deux tours suivants, je tremblais toujours et j'étais très lent. Fabio était plus rapide. J'ai donné le maximum - à chaque fois que j'ai accéléré, il a fait de même. Mon objectif était de gagner sans prendre de risques excessifs. Car il était très important de prendre ces points".

Bagnaia a-t-il été informé par l'équipe d'usine Ducati que son adversaire Martin se baladait au milieu de nulle part (à cause d'un pneu arrière dur) ? "Non, je pensais qu'il était quatrième", a fait remarquer Pecco. "Je ne savais pas qu'il était si loin derrière".

"L'an dernier, j'avais 23 points d'avance avant la dernière course, mais j'avais quand même beaucoup de pression", s'est souvenu le pilote de 26 ans. "Cette année, c'est différent, je pense que nous pouvons maintenant mieux gérer la situation. Jorge doit attaquer à fond. Moi aussi, je dois pousser, mais j'ai un peu plus de marge. Nous sommes dans la meilleure position".