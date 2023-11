Quasi-GAU: il cuore di Pecco Bagnaia si è infilato nei pantaloni

Il campione in carica e leader del campionato mondiale Pecco Bagnaia ha condotto il GP del Qatar per 18 dei 22 giri previsti, ma è stato poi colto di sorpresa dall'impetuoso Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati), che ha disputato la migliore gara della sua carriera e ha vinto per la prima volta nella classe regina.

Nel tentativo di contrattaccare, Bagnaia ha valutato male la sua posizione alla fine del rettilineo di partenza e arrivo, lungo oltre un chilometro, è stato risucchiato dalla scia e ha quasi colpito la ruota posteriore del connazionale all'ingresso della curva. Bagnaia è scattato dritto, ha percorso un ampio arco nella spaziosa area di fuga asfaltata, è rientrato in pista e ha concluso al secondo posto, a 2,734 secondi da "Diggia" e a 1,7 secondi da Luca Marini (Mooney VR46 Ducati), terzo.

Poiché il rivale del campionato del mondo Jorge Martin (Pramac Ducati) è arrivato solo decimo dopo la vittoria in volata di sabato, Bagnaia ha potuto estendere il suo vantaggio in classifica generale a 21 punti. Se il campione vincerà la volata di sabato prossimo a Valencia e Martin non salirà sul podio, allora Bagnaia sarà campione del mondo per la terza volta prima del Gran Premio finale di domenica - per la seconda volta nella classe più alta.

"È stato fantastico, ma non sono contento", ha detto Bagnaia a proposito della sua posizione. "Volevo vincere, ma ho perso la vittoria a causa di un errore che mi è capitato in passato. È un peccato, ma essere risucchiati dalla scia può succedere. Non mi aspettavo che fosse così forte. A parte questo, il mio ritmo era ottimo e sono riuscito a prendere un vantaggio, grazie al quale sono arrivato secondo nonostante il mio problema. Considerando i problemi di Jorge, è stato molto importante. Ora posso andare a Valencia un po' più rilassato".

Pecco ha descritto così il suo errore: "È stato terrificante. Per un attimo sono stato sicuro di toccare Fabio. Sarebbe stato un disastro, ma in qualche modo sono riuscito a rallentare di più la moto. Nei due giri successivi, tremavo ancora ed ero molto lento. Fabio era più veloce. Ho dato il massimo: ogni volta che spingevo di più, lo faceva anche lui. Il mio obiettivo era vincere senza correre rischi eccessivi. Perché era molto importante prendere questi punti".

Bagnaia è stato informato dal team Ducati che il suo avversario Martin (a causa di una gomma posteriore dura) stava gondolando in mezzo al nulla? "No, pensavo fosse quarto", ha detto Pecco. "Non mi ero reso conto che fosse così indietro".

"L'anno scorso avevo 23 punti di vantaggio prima dell'ultima gara, ma ero comunque molto sotto pressione", ha ricordato il 26enne. "Quest'anno è diverso, credo che ora possiamo gestire meglio la situazione. Jorge deve andare all'attacco. Anch'io devo spingere, ma ho un po' più di spazio di manovra. Siamo nella migliore posizione di partenza".