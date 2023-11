Quase-GAU: O coração de Pecco Bagnaia enfiou-se nas calças

O Campeão do Mundo de MotoGP Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) deu um grande passo para defender com sucesso o seu título com o seu segundo lugar no GP do Qatar. O seu rival Jorge Martin (10º) foi eliminado.

O campeão em título e líder do campeonato do mundo, Pecco Bagnaia, liderou o GP do Qatar durante 18 das 22 voltas, mas foi apanhado desprevenido por Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati), que fez a melhor corrida da sua carreira e venceu pela primeira vez na categoria rainha.

Numa tentativa de contra-ataque, Bagnaia avaliou mal a sua posição no final da reta da meta, que tinha mais de um quilómetro de comprimento, foi sugado para o slipstream e quase bateu na roda traseira do seu compatriota italiano à entrada da curva. Bagnaia disparou em frente, fez um arco largo na espaçosa área de saída do asfalto, regressou à pista e terminou em segundo lugar - 2,734 segundos atrás de "Diggia" e 1,7 segundos à frente de Luca Marini (Mooney VR46 Ducati) em terceiro.

Como o rival no campeonato do mundo Jorge Martin (Pramac Ducati) terminou apenas em décimo lugar após a sua vitória no sprint de sábado, Bagnaia conseguiu aumentar a sua vantagem na classificação geral para 21 pontos. Se o campeão vencer o sprint no próximo Sábado em Valência e Martin não subir ao pódio, então Bagnaia será campeão do mundo pela terceira vez antes do último Grande Prémio no Domingo - pela segunda vez na classe mais alta.

"Foi fantástico, mas não estou contente", disse Bagnaia sobre a sua posição. "Queria ganhar, mas perdi a vitória devido a um erro que já me aconteceu no passado. É uma pena, mas ser sugado para o slipstream pode acontecer. Não estava à espera que fosse tão forte. Para além disso, o meu ritmo foi excelente e consegui ganhar vantagem, graças à qual terminei em segundo, apesar do meu problema. Tendo em conta os problemas do Jorge, isso foi muito importante. Agora posso ir para Valência um pouco mais descansado".

Pecco descreveu o seu erro da seguinte forma: "Foi aterrador. Por um momento tive a certeza que ia tocar no Fabio. Isso teria sido um desastre, mas de alguma forma consegui abrandar mais a moto. Nas duas voltas seguintes, ainda estava a tremer e estava muito lento. O Fabio era mais rápido. Dei o meu máximo - sempre que me esforçava mais, ele também o fazia. O meu objetivo era ganhar sem correr riscos excessivos. Porque era muito importante conquistar estes pontos."

Bagnaia foi informado pela equipa de fábrica da Ducati que o seu adversário Martin (devido a um pneu traseiro duro) estava a andar de gôndola no meio do nada? "Não, eu pensei que ele estava em quarto", disse Pecco. "Não me apercebi que ele estava tão atrás."

"No ano passado, eu tinha 23 pontos de vantagem antes da última corrida, mas ainda estava sob muita pressão", lembrou o piloto de 26 anos. "Este ano é diferente, acho que agora conseguimos lidar melhor com a situação. O Jorge tem de atacar a fundo. Eu também tenho de pressionar, mas tenho um pouco mais de espaço de manobra. Estamos na melhor posição de partida."