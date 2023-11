Maverick Viñales (Aprilia/4º): "Siempre la misma historia"

Maverick Viñales se ha quedado a las puertas del podio en la carrera principal de MotoGP disputada en el circuito Lusail de Doha. El español se ha quedado a sólo ocho centésimas del tercer clasificado, Luca Marini (Mooney VR46-Ducati).

Viñales fue así el más fiable de los dos pilotos de la cuadra Aprilia - su compatriota Aleix Espargaró registró el siguiente cero tras la caída en el sprint porque el dolor en su peroné izquierdo era demasiado intenso.

"Ha sido positivo, una vez más hemos confirmado el equilibrio de la moto, la hemos mejorado para la carrera y el tiempo por vuelta también ha mejorado", elogió Maverick. "Las sensaciones en el vértice y el comportamiento en curva eran mucho mejores y he podido pilotar la moto muy bien. Estoy muy contento. Para mí, eso es lo más importante que hemos conseguido en 2023. Ahora es un juego completamente diferente".

Comentando la carrera, Viñales, que inicialmente estuvo por detrás de Marc Márquez y Jorge Martín, dijo: "Siempre es la misma historia, ¡una historia interminable! Estaba detrás de ellos. La presión de los neumáticos estaba por las nubes, ya no podía frenar. Pero en cuanto he podido adelantar a los chicos, la presión de los neumáticos ha vuelto a la normalidad y el deporte ha cambiado para mí".

A continuación, el piloto oficial de Aprilia marcó la dirección interna: "Nuestro objetivo para el invierno es hacer un embrague cohete, ¡entonces estaremos listos! Creo que entonces podremos disfrutar de verdad de la temporada 2024".

Comentando la pista, Viñales dijo: "¡La nueva superficie es fantástica! Cada vez tiene más agarre y menos ondulaciones. Es más fácil de pilotar. Desde la FP1 la moto ha ido bien, no puedo decir nada. La moto estaba al nivel y hemos podido pilotar excepcionalmente bien. Podemos mejorar mucho a partir de aquí, sabemos lo que hay. Los ingenieros sólo tienen que hacer un buen embrague".

Respecto a la lucha contra Luca Marini en la última vuelta, el español dijo: "Lo he intentado, he llegado muy rápido. Abrí el acelerador pronto en la curva 15, quería pasarle. Él ha abierto el gas un poco más tarde y no he podido cruzar la línea. Le he adelantado con el freno exterior, pero él se ha dejado el freno quitado y hemos tenido que irnos largo".

"Si puedo desarrollar mi potencial, podré ganar carreras", está convencido Viñales. "Con estos conocimientos y la visión que tenemos ahora, podemos mejorar más fácilmente y, por lo tanto, ser más rápidos. Vale, es cierto que las Ducati a veces están a otro nivel. Pero así es la vida: tenemos que mejorar".

Resultado carrera MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, +19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.