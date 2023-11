Maverick Viñales (Aprilia/4e) : "Toujours la même histoire".

Maverick Viñales a décroché la quatrième place d'une course de MotoGP mémorable à Doha et a ensuite parlé de sa tentative d'assurer le podium face à Luca Marini.

Maverick Viñales a manqué de peu le podium lors de la course principale du MotoGP sur le circuit de Lusail à Doha. L'Espagnol n'a manqué que de huit centièmes de seconde à Luca Marini (Mooney VR46-Ducati), troisième, sur la ligne d'arrivée.

Au sein de l'écurie Aprilia, Viñales a donc été le plus fiable des deux acteurs - son compatriote Aleix Espargaró a enregistré un nouveau zéro pointé après sa chute au sprint, car la douleur au péroné gauche était trop forte.

"C'était positif, une fois de plus nous avons confirmé l'équilibre de la moto, nous l'avons amélioré pour la course et le temps au tour s'en est également trouvé amélioré", se félicitait Maverick. "Le feeling au sommet et le comportement en virage étaient bien meilleurs et je pouvais très bien piloter la moto. Je suis très content. Pour moi, c'est la chose la plus importante que nous ayons réalisée en 2023. C'est complètement différent maintenant".

Concernant le déroulement de la course, Viñales, d'abord accroché derrière Marc Márquez et Jorge Martin, a déclaré : "C'est toujours la même histoire, une histoire sans fin ! J'étais derrière les gars. La pression des pneus crève le plafond, je ne pouvais plus freiner. Mais dès que j'ai pu dépasser les gars, la pression est revenue dans la fenêtre normale et c'était un autre sport pour moi".

Ensuite, le pilote officiel Aprilia a également donné la direction à suivre en interne : "Notre objectif pour l'hiver est de faire un embrayage fusée, nous serons alors prêts ! Je pense que nous pourrons alors beaucoup apprécier la saison 2024".

A propos de la piste, Viñales a déclaré : "Le nouveau revêtement est fantastique ! On y a à chaque fois plus d'adhérence et moins de vagues. C'est plus facile à piloter. Dès la FP1, la moto était bonne - je ne peux rien dire. La moto était au niveau et nous avons pu rouler extraordinairement bien. Nous pouvons encore super bien nous améliorer à partir d'ici, nous savons ce que c'est. Les ingénieurs doivent juste faire un bon embrayage".

Concernant la bagarre contre Luca Marini dans le dernier tour, l'Espagnol a décrit : "J'ai essayé, je me suis rapproché très vite. J'ai ouvert les gaz tôt dans le virage 15 - je voulais passer. Il a ensuite ouvert les gaz un peu plus tard et je n'ai pas pu croiser la ligne. Je l'ai dépassé à l'extérieur sur le frein, mais il a lâché le frein et nous avons dû aller loin".

"Si je parviens à exploiter mon potentiel, je peux gagner des courses", affirme Viñales avec conviction. "Avec cette connaissance et ce que nous savons maintenant, nous pouvons plus facilement progresser et donc être plus rapides. D'accord, il est vrai que les Ducati sont parfois à un autre niveau. Mais c'est la vie - nous devons nous améliorer".

Résultat de la course MotoGP, Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.