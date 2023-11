Maverick Viñales (Aprilia/4°): "Sempre la stessa storia".

Maverick Viñales ha mancato di poco il podio nella gara principale della MotoGP al Lusail Circuit di Doha. Lo spagnolo è arrivato al traguardo a soli otto centesimi di secondo dal terzo classificato Luca Marini (Mooney VR46-Ducati).

Viñales è stato quindi il più affidabile dei due piloti della scuderia Aprilia - il connazionale Aleix Espargaró ha registrato il successivo zero dopo la caduta in volata a causa del dolore troppo forte al perone sinistro.

"È stato positivo, ancora una volta abbiamo confermato l'equilibrio della moto, l'abbiamo migliorata per la gara e anche il tempo sul giro è migliorato", ha elogiato Maverick. "Il feeling al vertice e il comportamento in curva erano molto migliori e sono riuscito a guidare la moto molto bene. Sono molto contento. Per me, questa è la cosa più importante che abbiamo ottenuto nel 2023. Ora è un gioco completamente diverso".

Commentando la gara, Viñales, che inizialmente era dietro a Marc Márquez e Jorge Martin, ha detto: "È sempre la stessa storia, una storia infinita! Ero dietro ai ragazzi. La pressione degli pneumatici era alle stelle, non riuscivo più a frenare. Ma non appena sono riuscito a sorpassare i ragazzi, la pressione degli pneumatici è tornata nella finestra normale e per me è stato uno sport diverso".

Il pilota ufficiale Aprilia ha poi impostato la direzione interna: "Il nostro obiettivo per l'inverno è fare una frizione a razzo, poi saremo pronti! Credo che a quel punto saremo in grado di goderci davvero la stagione 2024".

Commentando la pista, Viñales ha detto: "La nuova superficie è fantastica! C'è sempre più grip e meno ondulazioni. È più facile da guidare. Fin dalle FP1 la moto era buona - non posso dire nulla. La moto era al suo livello e siamo riusciti a guidare in modo eccezionale. Possiamo migliorare molto da qui, sappiamo come stanno le cose. Gli ingegneri devono solo fare una buona frizione".

Per quanto riguarda la lotta con Luca Marini all'ultimo giro, lo spagnolo ha detto: "Ci ho provato, sono arrivato molto velocemente. Ho aperto il gas presto alla curva 15, volevo passare. Lui ha aperto il gas un po' più tardi e non sono riuscito a tagliare il traguardo. L'ho superato con il freno esterno, ma lui ha lasciato il freno a mano e siamo dovuti andare larghi".

"Se riuscirò a esprimere il mio potenziale, allora potrò vincere le gare", è convinto Viñales. "Con queste conoscenze e le intuizioni che abbiamo ora, possiamo migliorare più facilmente e quindi essere più veloci. È vero che la Ducati a volte si trova a un livello diverso. Ma questa è la vita: dobbiamo migliorare".

Risultati gara MotoGP, Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, +19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.