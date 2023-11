Maverick Viñales (Aprilia/4º): "Sempre a mesma história"

Maverick Viñales falhou por pouco o pódio na corrida principal de MotoGP no Circuito Lusail em Doha. O espanhol ficou a apenas oito centésimos de segundo do terceiro classificado, Luca Marini (Mooney VR46-Ducati), na linha de meta.

Viñales foi, assim, o mais fiável dos dois pilotos da Aprilia - o compatriota Aleix Espargaró registou o próximo zero depois da queda no sprint porque as dores no perónio esquerdo eram muito fortes.

"Foi positivo, mais uma vez confirmámos o equilíbrio da moto, melhorámo-la para a corrida e o tempo por volta também melhorou," elogiou Maverick. "A sensação no ápice e o comportamento na curva foram muito melhores e consegui conduzir a moto muito bem. Estou muito contente. Para mim, é a coisa mais importante que conseguimos em 2023. Agora é um jogo completamente diferente".

Comentando a corrida, Viñales, que inicialmente estava atrás de Marc Márquez e Jorge Martin, disse: "É sempre a mesma história, uma história sem fim! Eu estava atrás dos rapazes. A pressão dos pneus disparou, não conseguia travar mais. Mas assim que consegui ultrapassar os rapazes, a pressão dos pneus voltou à janela normal e foi um desporto diferente para mim."

O piloto de fábrica da Aprilia definiu então a direção interna: "O nosso objetivo para o inverno é fazer uma embraiagem de foguetão, então estaremos prontos! Penso que então poderemos realmente desfrutar da época de 2024."

Comentando sobre a pista, Viñales disse: "A nova superfície é fantástica! Tem mais aderência e menos ondulações de cada vez. É mais fácil de pilotar. Desde o FP1 a mota estava boa - não posso dizer nada. A moto estava ao nível e conseguimos rodar excecionalmente bem. Podemos melhorar muito a partir daqui, sabemos o que está a acontecer. Os engenheiros só precisam de fazer uma boa embraiagem".

Relativamente à luta contra Luca Marini na última volta, o espanhol disse: "Tentei, cheguei lá muito depressa. Abri o acelerador cedo na curva 15 - queria passar. Ele abriu o acelerador um pouco mais tarde e não consegui passar a linha. Ultrapassei-o na travagem exterior, mas ele deixou o travão de lado e tivemos de ir para a frente."

"Se eu conseguir atingir o meu potencial, posso ganhar corridas", está convencido Viñales. "Com este conhecimento e as informações que temos agora, podemos melhorar mais facilmente e, portanto, ser mais rápidos. Ok, é verdade que a Ducati está, por vezes, num nível diferente. Mas a vida é assim - temos de melhorar."

Resultado da corrida de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, +19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.