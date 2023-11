Brad Binder : Mauvaise surprise avec le pneu avant

La star Red Bull-KTM Brad Binder a franchi la ligne d'arrivée de la course principale de MotoGP de Doha à la cinquième place, tandis que son coéquipier Jack Miller s'est également classé dans le top 10 à la neuvième place.

Brad Binder a remporté onze points pour la cinquième place de la course principale du MotoGP lors de l'avant-dernier Grand Prix de la saison à Doha. Le Sud-Africain a échoué à trois secondes d'une place sur le podium et à sept secondes du premier vainqueur Fabio Di Giannantonio sur la Ducati de Gresini.

Binder est sorti sixième du premier tour, puis a longtemps roulé derrière Di Giannantonio en P3 avant de laisser la place à Luca Marini et Alex Márquez à six tours de la fin. "C'était vraiment une bonne course. J'ai aussi pris un bon départ, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps", a déclaré Binder à propos de la phase initiale sur le circuit de Lusail fraîchement asphalté.

Brad poursuivait : "Je me suis retrouvé en troisième position et j'ai essayé de suivre les autres en roulant prudemment pour préserver le pneu arrière. Mais ce faisant, j'ai apparemment usé le pneu avant. Le pneu avant était quasiment cassé à dix tours de la fin. Cela m'a surpris - je pensais que le pneu tiendrait assez bien la course".

Le bilan de Binder : "Le plus grand défi aujourd'hui a été de ménager le pneu avant. Je pense que nous avons donc fait un bon travail avec la P5".

Son coéquipier chez Red Bull-KTM, Jack Miller, a déclaré après sa neuvième place : "La moto a bien fonctionné. J'ai pris un bon départ et je suis passé à travers le groupe. Mon rythme n'était pas terrible à la fin, j'étais encore l'un des pilotes les plus rapides du peloton. Mais Enea Bastianini m'a dépassé comme si je partais. Les pneus sont toujours une chose ici".

Miller sait que "le rythme était incroyable cette année ! Faire des temps de 1:53 est déjà incroyable - et puis Bastianini fait même 1:52,9 min à la fin, c'est fou ! Mais nous allons maintenant passer à la prochaine course. Je n'ai pas pu acheter un 1:53 hier, aujourd'hui je l'ai fait jusqu'à huit tours de la fin. Peut-être que la piste est bien meilleure maintenant. C'était au moins un peu plus facile pour moi dimanche".

Résultat de la course MotoGP, Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 des 39 courses :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.