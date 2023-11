Brad Binder: brutta sorpresa con lo pneumatico anteriore

La stella della Red Bull KTM Brad Binder ha tagliato il traguardo in quinta posizione nella gara principale della MotoGP a Doha, mentre il suo compagno di squadra Jack Miller ha concluso la top 10 in nona posizione.

Brad Binder ha ottenuto undici punti per il quinto posto nella gara principale della MotoGP nel penultimo Gran Premio della stagione a Doha. Il sudafricano è stato a tre secondi dal podio e a sette dal vincitore della première, Fabio Di Giannantonio, in sella alla Ducati Gresini.

Binder è uscito dal primo giro in sesta posizione, poi ha girato a lungo in P3 dietro Di Giannantonio prima di dover cedere il passo a Luca Marini e Alex Márquez a sei giri dalla fine. "È stata una gara davvero buona. Ho anche fatto una buona partenza, era da un po' che non la facevo", ha detto Binder a proposito delle prime fasi sul circuito di Lusail, appena asfaltato.

Brad ha continuato: "Ero in P3 e ho cercato di tenere il passo dei ragazzi in questa fase e di guidare con attenzione per proteggere il pneumatico posteriore. Ma così facendo ho apparentemente consumato la gomma anteriore. Il pneumatico anteriore era praticamente distrutto a dieci giri dalla fine. Questo mi ha sorpreso: pensavo che lo pneumatico sarebbe sopravvissuto abbastanza bene alla gara".

Conclusione di Binder: "La sfida più grande oggi era proteggere lo pneumatico anteriore. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro con la P5".

Il suo compagno di squadra Red Bull KTM Jack Miller ha dichiarato dopo il suo nono posto: "La moto ha funzionato bene. Ho fatto una buona partenza e sono riuscito a superare il gruppo. Alla fine il mio ritmo non era terribile, ero ancora uno dei piloti più veloci del gruppo. Ma Enea Bastianini mi ha superato mentre andavo. Le gomme sono sempre un problema qui".

Miller sa: "Il ritmo è stato incredibile quest'anno! Fare un tempo di 1:53 è incredibile - e poi Bastianini fa addirittura un 1:52.9 alla fine, è pazzesco! Ma passiamo alla prossima gara. Ieri non sono riuscito a fare un 1'53, oggi l'ho fatto fino a otto giri dalla fine. Forse la pista ora è molto migliore. Almeno domenica è stato un po' più facile per me".

Risultati gara MotoGP, Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, +19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.