A Iker Lecuona sólo le quedó el humor negro: Fuera tras 4 saques de esquina

Una vez más, el piloto del Campeonato del Mundo de Superbike Iker Lecuona compitió en una carrera de MotoGP para el equipo LCR Honda en Arabia. En general, no fue un buen fin de semana para el español. Ya el viernes, perdió claramente la entrada directa en la Q2 con el 20º puesto. El sábado, las cosas no fueron mejor para el piloto de 23 años en la Q1: En primer lugar, el piloto de Honda obstaculizó a Enea Bastianini (Ducati) en su vuelta rápida y recibió una penalización en parrilla, por lo que fue degradado tres puestos. Como acabó penúltimo, el sustituto de Alex Rins sólo tuvo que ceder un puesto. Terminó 17º en la carrera al sprint.

Las cosas se pusieron aún peor para Lecuona en el Gran Premio del domingo, sólo pudo tomar cuatro curvas antes de que su RC213V se averiara. "En Assen tuve problemas en la frenada, ahora me he quedado parado en la curva 4", dijo el español con humor. "He tenido mucha mala suerte esta temporada. En mis salidas de MotoGP, las cosas han ido bien ocasionalmente, pero luego las influencias externas no han jugado a mi favor. En Silverstone, resultó que el cambio de moto fue una mala decisión debido al tiempo. En Assen tuvimos problemas técnicos y perdimos la oportunidad de acabar entre los 10 primeros. En Qatar todo fue frustrante".

El piloto de Honda había imaginado la temporada 2023 de otra manera. Compatibilizar ocasionalmente el Mundial de MotoGP con el de Superbike no era fácil para él, aunque siempre afirmara lo contrario. "Siempre lo hice lo mejor que pude", aseguró. "Participar en dos campeonatos y probar constantemente las innovaciones entre medias no fue fácil. Eso hacía difícil desarrollar todo mi potencial en las carreras. Definitivamente esperaba más de este año".

En la entrevista, el piloto de Honda ha explicado que Qatar ha sido probablemente su última carrera del año, ya que Rins volverá a correr el próximo fin de semana en la final de MotoGP en Valencia. Este martes, Lecuona pone rumbo a Jerez para probar la nueva Fireblade el miércoles y el jueves. El piloto probador Tetsuta Nagashima ya rueda desde el lunes; el japonés pasará cuatro días sobre la moto completamente revisada.

Resultados MotoGP Carrera Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.