Iker Lecuona n'a pas pu s'empêcher de faire de l'humour : "Fini après 4 virages

Une fois de plus, le pilote du championnat du monde Superbike Iker Lecuona a pris le départ d'une course MotoGP en Arabie pour le team LCR-Honda. Dans l'ensemble, le week-end n'a pas été bon pour l'Espagnol. Vendredi déjà, avec une 20e place, il a nettement manqué l'accès direct à la Q2. Samedi, la Q1 ne s'est pas mieux passée pour le jeune homme de 23 ans : le pilote Honda a d'abord gêné Enea Bastianini (Ducati) lors de son tour rapide et a écopé d'une pénalité de grille qui l'a fait reculer de trois places. Comme il a terminé avant-dernier, le remplaçant d'Alex Rins n'a finalement dû céder qu'une place. Il s'est contenté de la 17e place dans la course de sprint.

Le dimanche, lors du Grand Prix, les choses se sont encore aggravées pour Lecuona, qui n'a pu négocier que quatre virages avant que sa RC213V ne tombe en panne. "À Assen, j'ai eu du mal à freiner et là, je me suis arrêté dès le virage 4", a déclaré l'Espagnol avec un certain humour. "J'ai simplement eu beaucoup de malchance cette saison. Lors de mes sorties en MotoGP, les choses se sont parfois bien passées, mais c'est précisément à ce moment-là que les facteurs extérieurs n'ont pas vraiment joué en ma faveur. A Silverstone, il s'est avéré que le changement de moto était une mauvaise décision en raison des conditions météorologiques. A Assen, nous avons eu des problèmes techniques et nous avons manqué un potentiel top 10. Au Qatar, c'était frustrant de bout en bout".

Le pilote Honda avait imaginé la saison 2023 autrement. Parallèlement au championnat du monde Superbike, il n'a pas été facile pour lui de faire des remplacements sporadiques en MotoGP, même s'il a toujours affirmé le contraire. "J'ai toujours fait de mon mieux", assurait-il. "Participer à deux championnats et tester constamment les nouveautés entre les deux n'était pas facile. Cela a rendu difficile l'exploitation de mon plein potentiel lors des courses. J'attendais définitivement plus de cette année".

Dans l'interview, le pilote Honda a expliqué que le Qatar était probablement sa dernière course de l'année, Rins devant à nouveau piloter lors de la finale du MotoGP à Valence le week-end prochain. Ce mardi, Lecuona part pour Jerez afin d'y tester la nouvelle Fireblade mercredi et jeudi. Le pilote d'essai Tetsuta Nagashima roule déjà depuis lundi, le Japonais passera quatre jours sur la moto entièrement révisée.

Résultats de la course MotoGP de Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultats du sprint MotoGP de Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 des 39 courses :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.