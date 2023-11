A Iker Lecuona non resta che l'umorismo da forca: fuori dopo 4 calci d'angolo

Ancora una volta, il pilota del Campionato Mondiale Superbike Iker Lecuona ha partecipato a una gara di MotoGP per il team LCR Honda in Arabia. Nel complesso, non è stato un buon weekend per lo spagnolo. Già venerdì, con il 20° posto, ha mancato nettamente l'accesso diretto alla Q2. Sabato, le cose non sono andate meglio per il 23enne nella Q1: innanzitutto, il pilota della Honda ha ostacolato Enea Bastianini (Ducati) nel suo giro veloce e ha ricevuto una penalità in griglia, per cui è stato retrocesso di tre posizioni. Essendo arrivato penultimo, il sostituto di Alex Rins alla fine ha dovuto rinunciare a una sola posizione. Si è classificato 17° nella gara sprint.

Le cose sono andate ancora peggio per Lecuona nel Gran Premio di domenica, dove ha percorso solo quattro curve prima che la sua RC213V si rompesse. "Ad Assen ho avuto problemi in frenata, ora mi sono fermato alla curva 4", ha detto lo spagnolo con umorismo da forca. "Ho avuto molta sfortuna in questa stagione. Nelle mie uscite in MotoGP, a volte le cose sono andate bene, ma poi le influenze esterne non hanno giocato a mio favore. A Silverstone si è scoperto che il cambio di moto è stata una decisione sbagliata a causa del tempo. Ad Assen abbiamo avuto problemi tecnici e abbiamo perso un potenziale piazzamento tra i primi dieci. In Qatar è stato frustrante".

Il pilota della Honda aveva immaginato la stagione 2023 in modo diverso. Affrontare saltuariamente la MotoGP insieme al Campionato del Mondo Superbike non è stato facile per lui, anche se ha sempre sostenuto il contrario. "Ho sempre fatto del mio meglio", ha assicurato. "Partecipare a due campionati e testare costantemente le innovazioni nel mezzo non è stato facile. Questo ha reso difficile realizzare il mio pieno potenziale nelle gare. Mi aspettavo sicuramente di più da quest'anno".

Nell'intervista, il pilota della Honda ha spiegato che il Qatar è stata probabilmente la sua ultima gara dell'anno, con Rins che tornerà a correre nella finale della MotoGP a Valencia il prossimo fine settimana. Martedì prossimo Lecuona partirà per Jerez per provare la nuova Fireblade mercoledì e giovedì. Il collaudatore Tetsuta Nagashima è già in sella da lunedì; il pilota giapponese trascorrerà quattro giorni sulla moto completamente revisionata.

Risultati MotoGP Gara Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultati MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.