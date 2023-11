Ayumu Sasaki pierde el Campeonato del Mundo: consuelo de Doohan

El equipo Leopard Honda sacó a relucir sus trucos sucios en la penúltima prueba del Mundial de Moto3 para sellar su primer título mundial desde 2019 (Lorenzo Dalla Porta) con el fuerte Jaume Masià. Ayumu Sasaki había viajado al GP de Catar con 13 puntos de desventaja, pero sólo pudo ser 6º en esta turbulenta carrera y tuvo que ver cómo Masià ampliaba su ventaja hasta unos inalcanzables 28 puntos. El debutante Collin Veijer llegó en 10ª posición una semana después de su primer triunfo en el GP de Sepang.

Sasaki empezó la carrera desde la cuarta posición de la parrilla, Masià desde la décima. Pit Beirer, Director de Motorsport de Pierer Mobility AG, seguía animando al piloto japonés con la Husqvarna y esperaba que el equipo Liqui Moly Husqvarna Moto3 de Peter Öttl retrasara al menos la decisión del campeonato del mundo hasta la final.

Sin embargo, como era de esperar, el equipo Leopard se dejó tentar por algunas maniobras ruines, a pesar de que el control de carrera les había pedido a tiempo que se comportaran de forma deportiva y justa en la pista.

Sasaki plantó cara y luchó valientemente por su oportunidad en el Circuito Internacional de Lusail durante 16 vueltas. El piloto japonés hizo todo lo que estuvo en su mano para preservar sus opciones al título, pero el piloto de Husqvarna de 23 años tuvo que rechazar un total de tres adelantamientos en bloque de Masià y su compañero de equipo Adrián Fernández e incluso retrocedió temporalmente hasta la 13ª plaza.

Sasaki luchó con uñas y dientes en las etapas finales y lo dio todo, pero Masiá se hizo con su cuarta victoria de la temporada y se aseguró el título de mejor piloto de la temporada, mientras que a Sasaki le faltó a menudo su instinto de piloto en las vueltas finales de 2023, y no logró ni una sola victoria. Al menos aún tiene la oportunidad de acabar subcampeón en Valencia.

2023: Una victoria para el debutante, Sasaki sin ganar

Su compañero de equipo Colin Veijer, por el contrario, ya ha conseguido una victoria en un GP como debutante, sumó seis puntos más en el campeonato en Doha y ahora está encantado con su séptimo puesto en el mundial.

"Ha sido una carrera típica de Moto3", suspiraba Sasaki, que incluso fue animado por Fabio Quartararo en la parrilla antes de la salida y que también fue reconfortado por Jake Dixon después. "Sabía que un gran grupo lucharía en cabeza y que Masià también estaría involucrado, así como muchos otros como Holgado. Me he sentido muy cómodo al principio de la carrera, aunque la batalla se ha vuelto intensa, casi siempre ha sido justa. Sin embargo, Masià fue muy agresivo una o dos veces en la curva 6, pero no pasó nada".

Sasaki continuó: "Pero cuando llegó su compañero de equipo, cerró el acelerador una vez en medio de la pista, lo que provocó un gran hueco con el grupo de cabeza. Intenté adelantarle de alguna manera, pero enseguida me volvió a adelantar. Así que no tuve más remedio que encontrar un momento en el que pudiera adelantarle de nuevo y abrir inmediatamente un hueco. Lo he conseguido, pero me he quedado sin tiempo. Aunque he hecho las vueltas más rápidas y lo he dado todo en las dos últimas, no ha sido suficiente para alcanzar al grupo de cabeza. Es una gran decepción perder el campeonato de esta manera, porque realmente quería luchar con Masiá hasta la carrera de Valencia".

El hecho de que Sasaki fuera escoltado por el piloto del Leopard Honda Adrián Fernández no es ilegal, pero sigue siendo inusual".

Mick Doohan: ¿Dónde estaba la penalización?

Incluso el cinco veces campeón del mundo de 500cc Mick Doohan, hombre de Honda toda su vida, se mostró sorprendido y se dirigió al desvalido Sasaki. "Estoy sorprendido. No hubo penalización por el estilo de pilotaje mostrado por el ganador y el equipo ganador", publicó Doohan en Instagram. "Las carreras deben ser duras, pero la equidad debe ser primordial. El ganador no ganó por su talento, sabía que no tenía tu talento. Sensacional pilotaje, Sasaki, ¡lo has dado todo!".

Hafizh Syahrin, ex piloto malayo de Moto2 y MotoGP, también dijo lo siguiente sobre Sasaki. "¡Eres el campeón, tío, lo hemos visto!".

"Ha sido una mala carrera que empezó con una salida terrible", resumió Collin Veijer. "No pude salir de la línea y no sé por qué ocurrió eso. Después, el ritmo fue muy lento porque había muchos adelantamientos cada vez. A lo largo de toda la carrera, las posiciones cambiaban a menudo durante una vuelta. Hacia el final de la carrera, intenté atacar todo lo posible, pero era muy difícil. En general, la carrera fue terrible porque nunca me sentí bien hasta la línea de meta. Debemos dejarlo atrás rápidamente y concentrarnos en la última carrera. Lo siento mucho por Ayumu porque ha luchado como un león para mantener vivas sus esperanzas de título."

"El fin de semana empezó el viernes por la tarde con una primera sesión de FP1 difícil. Pero todo el equipo hizo un gran trabajo y ya fuimos muy competitivos en la segunda sesión con ambos pilotos", resumió Peter Öttl, Team Manager de Husky Moto3. "Esto se confirmó en la tercera sesión de entrenamientos, ya que tanto Ayumu como Collin entraron directamente en la Q2. Eso era muy importante, y con las posiciones 4 y 5 en la segunda fila de la parrilla, teníamos una muy buena posición de salida para la carrera. Ayumu hizo una gran carrera en Doha. Luchó hasta la línea de meta y lo dio todo hasta la última vuelta. Pero perder un campeonato del mundo de esta manera, como todo el mundo vio, es muy desafortunado. Nos entristece mucho".

"Por otro lado, Collin hizo todo lo que pudo para apoyar a su compañero de equipo lo mejor que pudo", añadió Öttl. "Sin embargo, tuvo que lidiar con pequeños problemas técnicos que limitaron un poco su competitividad. Por eso no pudo intervenir de forma decisiva. No obstante, ambos pilotos y todo el equipo han hecho un gran trabajo este fin de semana. Ahora nos centramos en Valencia para ganar allí la clasificación por equipos. Y si Ayumu consigue el subcampeonato y Collin se asegura el séptimo puesto en la clasificación general, entonces sí que tendremos una temporada exitosa a nuestras espaldas."

Resultado de la carrera de Moto3, Doha (19/11):

1º Masià, Honda, 16 rdn en 33:50.694 min

2º Alonso, GASGAS, + 0.068 seg

3º Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4º Riccardo Rossi, Honda, + 0.285

5º Pérez, KTM, + 1.553

6º Sasaki, Husqvarna, + 1.566

7º Bertelle, Honda, + 1.725

8º Toba, Honda, + 1.846

9º Holgado, KTM, + 1.943

10º Veijer, Husqvarna, + 2.019

11º Fenati, Honda, + 3.634

12º Muñoz, KTM, + 4.003

13º Kelso, CFMOTO, + 4.060

14º Furusato, Honda, + 4.166

15º Ortolá, KTM, + 4.228

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 19 de 20 carreras:

1º Masià, 271 puntos (Campeón del Mundo). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Pérez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Campeonato de Constructores:

1. KTM, 378 puntos (campeón del mundo). 2. Honda 322. 3. Husqvarna 282. 4. GASGAS 250. 5. CFMOTO 104.

Campeonato del Mundo por equipos:

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 379 puntos. 2. Leopard Racing 344. 3. Red Bull KTM Ajo 323. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 303. 5. Angeluss MTA Team 272. 6. Red Bull KTM Tech3, 227. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 129. 10. BOE Motorsports 121. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 62. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.