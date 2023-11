Ayumu Sasaki perd le championnat du monde : consolation de Doohan

L'équipe Leopard-Honda a sorti quelques sales coups lors de l'avant-dernière manche du championnat du monde Moto3 pour pouvoir sceller son premier titre mondial depuis 2019 (Lorenzo Dalla Porta) avec le puissant Jaume Masià. Ayumu Sasaki s'était rendu au GP du Qatar avec 13 points de retard, mais il n'a réussi qu'à terminer sixième de cette course mouvementée et a vu Masià creuser un écart irrattrapable de 28 points. La recrue Collin Veijer est arrivée en 10e position, une semaine après son premier triomphe en GP à Sepang.

Sasaki s'est élancé de la quatrième place sur la grille de départ, Masià de la dixième. Pit Beirer, directeur des sports mécaniques de Pierer Mobility AG, encourageait encore le Japonais sur la Husqvarna et espérait que la décision concernant le championnat du monde serait retardée par l'équipe Liqui Moly Husqvarna-Moto3 de Peter Öttl, au moins jusqu'à la finale.

Mais comme on pouvait s'y attendre, l'équipe Leopard s'est laissée entraîner dans quelques basses manœuvres, même si la direction de course lui avait demandé à temps de se comporter de manière sportive et loyale sur la piste.

Sasaki s'est courageusement défendu et a lutté pendant 16 tours sur le circuit international de Lusail. Le Japonais a fait tout ce qui était en son pouvoir pour préserver ses chances de titre, mais le pilote Husqvarna de 23 ans a dû repousser trois passes de bloc de Masià et de son coéquipier Adrián Fernández et a même reculé temporairement à la 13e place.

Sasaki s'est battu de toutes ses forces en fin de course et a tout donné, mais Masiá a remporté sa quatrième victoire de la saison et s'est assuré le titre de meilleur pilote de la saison, tandis que Sasaki a souvent manqué d'instinct de course dans les derniers tours 2023 - et n'a pas réussi à remporter une seule victoire. Il a tout de même encore une chance de devenir vice-champion du monde à Valence.

2023 : Une victoire pour le rookie, Sasaki sans victoire

Son coéquipier Colin Veijer, en revanche, a déjà remporté une victoire en GP en tant que débutant au championnat du monde, il a empoché six points supplémentaires au championnat du monde à Doha et se réjouit de sa septième place au championnat du monde entre-temps.

"C'était une course typique de Moto3", a soupiré Sasaki, à qui même Fabio Quartararo, en position de départ, a donné du courage avant le départ et qui a également été réconforté par Jake Dixon par la suite. "Je savais qu'un grand groupe allait se battre en tête et que Masià serait également impliqué, ainsi que beaucoup d'autres comme Holgado. Au début de la course, je me sentais très à l'aise, même si la lutte devenait intense, elle était presque toujours juste. Cependant, Masià a été très agressif une ou deux fois dans le virage 6, mais c'était correct".

Sasaki poursuit : "Mais quand son coéquipier est arrivé, il a fermé les gaz une fois au milieu de la piste, ce qui a créé un gros écart avec le groupe de tête. D'une manière ou d'une autre, j'ai essayé de le dépasser, mais il m'a immédiatement dépassé. Il ne me restait donc plus qu'à trouver un moment où je pourrais le dépasser à nouveau et créer immédiatement un écart. J'y suis parvenu, mais le temps m'a manqué. Même si j'ai fait mes meilleurs tours et que j'ai tout donné dans les deux derniers, cela n'a pas suffi pour rattraper le groupe de tête. C'est une grande déception de perdre le championnat de cette manière, car je voulais vraiment me battre avec Masiá jusqu'à la course de Valence".

Le fait que Sasaki ait été suivi par le pilote Leopard-Honda Adrián Fernández n'est certes pas interdit, mais tout de même inhabituel".

Mick Doohan : où est passée la sanction ?

Même le quintuple champion du monde 500 cm3 Mick Doohan, qui a été toute sa vie un homme de Honda, s'est étonné et s'est adressé à Sasaki, qui n'était pas à la hauteur. "Je suis choqué. Il n'y a pas eu de pénalité pour la façon de conduire dont le vainqueur et l'équipe gagnante ont fait preuve", a posté Doohan sur Instagram. "La course devrait être dure, mais le fair-play devrait primer. Le vainqueur n'a pas gagné grâce à son talent, il savait qu'il n'avait pas ton talent. Sensationnelle course, Sasaki, tu as tout donné" !

Hafizh Syahrin, ancien pilote de Moto2 et de MotoGP en Malaisie, s'est également manifesté auprès de Sasaki. "Tu es le champion, mec, on l'a vu" !

"C'était une mauvaise course qui a commencé par un départ horrible", résumait en revanche Collin Veijer. "Je n'ai pas réussi à quitter la ligne et je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Ensuite, le rythme était très lent, car il y avait à chaque fois tellement de dépassements. Sur toute la distance, les positions ont changé assez souvent pendant un tour. Vers la fin de la course, j'ai essayé d'attaquer autant que possible, mais c'était très difficile. Dans l'ensemble, la course a été terrible parce que je ne me suis jamais senti bien jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous devrions vite passer à autre chose et nous concentrer sur la dernière course. Je suis vraiment désolé pour Ayumu, car il s'est battu comme un lion pour garder ses espoirs de titre en vie".

"Le week-end a commencé vendredi après-midi avec une première séance FP1 difficile. Mais toute l'équipe a fait un travail formidable et nous étions déjà très compétitifs avec les deux pilotes lors de la deuxième séance d'essais", résumait le team manager de Husky-Moto3, Peter Öttl. "Cela s'est confirmé lors de la troisième séance d'essais, car Ayumu et Collin se sont tous deux qualifiés directement en Q2. C'était très important et, avec les 4e et 5e places sur la deuxième ligne de départ, nous avions une très bonne position de départ pour la course. Ayumu a fait une course super forte à Doha. Il s'est battu jusqu'à la ligne d'arrivée et a tout donné jusqu'au dernier tour. Mais perdre un championnat du monde de cette manière, comme tout le monde l'a vu, est très malheureux. Cela nous rend vraiment tristes".

"D'un autre côté, Collin a tout fait pour soutenir son coéquipier du mieux qu'il a pu", a ajouté Öttl. "Il a toutefois dû faire face à de petits problèmes techniques qui ont quelque peu limité sa compétitivité. C'est pourquoi il n'a pas pu intervenir de manière décisive. Néanmoins, les deux pilotes et toute l'équipe ont fait un excellent travail ce week-end. Nous nous concentrons maintenant sur Valence pour y remporter le classement par équipe. Et si Ayumu décroche le titre de vice-champion et que Collin s'assure la septième place au classement général, alors nous aurons vraiment réussi notre saison".

Résultat de la course Moto3, Doha (19.11.) :

1. Masià, Honda, 16 rdn en 33:50,694 min.

2. Alonso, GASGAS, + 0,068 sec

3. Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4. Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5. Perez, KTM, + 1,553

6. Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7. Bertelle, Honda, + 1,725

8. Toba, Honda, + 1,846

9. Holgado, KTM, + 1,943

10. Veijer, Husqvarna, + 2,019

11. Fenati, Honda, + 3,634

12. Muñoz, KTM, + 4,003

13. Kelso, CFMOTO, + 4,060

14. Furusato, Honda, + 4,166

15. Ortolá, KTM, + 4,228

Classement du championnat du monde Moto3 après 19 courses sur 20 :

1. Masià, 271 points (champion du monde). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 378 points (champion du monde). 2. Honda 322. 3. Husqvarna 282. 4. GASGAS 250. 5. CFMOTO 104.

Championnat du monde par équipes :

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 379 points. 2. Leopard Racing 344. 3. Red Bull KTM Ajo 323. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 303. 5. Angeluss MTA Team 272. 6. Red Bull KTM Tech3, 227. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 129. 10. BOE Motorsports 121. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 62. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.