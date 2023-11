Ayumu Sasaki perde il Campionato del Mondo: la consolazione di Doohan

Il Team Leopard Honda ha messo in atto alcuni trucchi sporchi nel penultimo round del Campionato del Mondo Moto3 per sigillare il suo primo titolo mondiale dal 2019 (Lorenzo Dalla Porta) con il forte Jaume Masià. Ayumu Sasaki si è presentato al GP del Qatar con 13 punti di distacco, ma ha ottenuto solo il 6° posto in questa gara turbolenta e ha dovuto osservare come Masià abbia esteso il suo vantaggio a 28 punti inattaccabili. Il debuttante Collin Veijer è arrivato al 10° posto una settimana dopo il suo primo trionfo nel GP di Sepang.

Sasaki ha iniziato la gara dalla quarta posizione in griglia, Masià dalla decima. Pit Beirer, Direttore Motorsport di Pierer Mobility AG, incoraggiava ancora il pilota giapponese in sella alla Husqvarna e sperava che il team Liqui Moly Husqvarna Moto3 di Peter Öttl potesse almeno rimandare la decisione sul campionato mondiale fino alla finale.

Tuttavia, come ci si aspettava, il team Leopard si è lasciato tentare da alcune manovre azzardate, nonostante il controllo di gara gli avesse chiesto per tempo di comportarsi in modo sportivo e corretto in pista.

Sasaki ha lottato coraggiosamente per 16 giri sul Circuito Internazionale di Lusail. Il pilota giapponese ha fatto di tutto per conservare le sue chance di titolo, ma il 23enne pilota Husqvarna ha dovuto respingere un totale di tre passaggi di blocco da parte di Masià e del suo compagno di squadra Adrián Fernández ed è anche temporaneamente sceso al 13° posto.

Sasaki ha lottato con le unghie e con i denti nelle fasi finali e ha dato tutto quello che aveva, ma Masiá ha conquistato la sua quarta vittoria stagionale e si è assicurato il titolo di miglior pilota della stagione, mentre a Sasaki è mancato spesso l'istinto di gara negli ultimi giri della 2023 - e non è riuscito a ottenere nemmeno una vittoria. Almeno ha ancora la possibilità di arrivare secondo a Valencia.

2023: Una vittoria per il debuttante, Sasaki senza vittorie

Il compagno di squadra Colin Veijer, invece, ha già conquistato una vittoria in un GP come rookie, ha ottenuto altri sei punti in campionato a Doha ed è ora felice del suo settimo posto nel campionato mondiale.

"È stata una tipica gara della Moto3", ha sospirato Sasaki, incoraggiato anche da Fabio Quartararo sulla griglia di partenza e confortato da Jake Dixon in seguito. "Sapevo che un gruppo numeroso avrebbe lottato in testa e che anche Masià sarebbe stato coinvolto, così come molti altri come Holgado. Mi sono sentito molto a mio agio all'inizio della gara, anche se la battaglia è diventata intensa, è stata quasi sempre corretta. Tuttavia, Masià è stato molto aggressivo una o due volte alla curva 6, ma andava bene così".

Sasaki ha continuato: "Ma quando è arrivato il suo compagno di squadra, ha chiuso il gas una volta in mezzo alla pista, il che ha portato a un grande distacco dal gruppo di testa. In qualche modo ho cercato di superarlo, ma lui mi ha subito superato di nuovo. Quindi non ho avuto altra scelta che trovare un momento in cui potessi superarlo di nuovo e aprire immediatamente un varco. Ci sono riuscito, ma non avevo più tempo. Anche se ho fatto i miei giri più veloci e ho dato il massimo negli ultimi due giri, non è stato sufficiente per raggiungere il gruppo di testa. È una grande delusione perdere il campionato in questo modo, perché volevo davvero lottare con Masiá fino alla gara di Valencia".

Il fatto che Sasaki sia stato seguito dal pilota Leopard Honda Adrián Fernández non è illegale, ma è comunque insolito".

Mick Doohan: dov'era la penalità?

Anche il cinque volte campione del mondo 500cc Mick Doohan, uomo Honda da sempre, è rimasto sorpreso e si è rivolto allo sfavorito Sasaki. "Sono scioccato. Non c'è stata alcuna penalità per lo stile di guida mostrato dal vincitore e dal team vincitore", ha postato Doohan su Instagram. "Le gare dovrebbero essere dure, ma la correttezza dovrebbe essere fondamentale. Il vincitore non ha vinto per il suo talento, sapeva di non avere il vostro talento. Una corsa sensazionale, Sasaki, hai dato il massimo!".

Anche Hafizh Syahrin, ex pilota della Moto2 e della MotoGP in Malesia, ha detto la sua su Sasaki. "Sei il campione, amico, l'abbiamo visto!".

"È stata una brutta gara, iniziata con una partenza terribile", ha riassunto Collin Veijer. "Non sono riuscito a partire e non so perché sia successo. Dopo di che, il ritmo è stato molto lento perché c'erano molti sorpassi ogni volta. Per tutta la distanza, le posizioni cambiavano spesso durante il giro. Verso la fine della gara ho cercato di attaccare il più possibile, ma è stato molto difficile. Nel complesso, la gara è stata terribile perché non mi sono mai sentito bene fino al traguardo. Dovremmo lasciarcela alle spalle in fretta e concentrarci sull'ultima gara. Mi dispiace molto per Ayumu perché ha lottato come un leone per mantenere vive le sue speranze di titolo".

"Il weekend è iniziato venerdì pomeriggio con una prima sessione di FP1 difficile. Ma tutto il team ha fatto un ottimo lavoro e già nella seconda sessione eravamo molto competitivi con entrambi i piloti", ha riassunto il Team Manager di Husky Moto3 Peter Öttl. "Questo è stato confermato nella terza sessione di prove, in quanto sia Ayumu che Collin sono entrati direttamente in Q2. È stato molto importante e con le posizioni 4 e 5 della seconda fila dello schieramento abbiamo avuto un'ottima posizione di partenza per la gara. Ayumu ha condotto una gara molto forte a Doha. Ha lottato fino al traguardo e ha dato il massimo fino all'ultimo giro. Ma perdere un campionato del mondo in questo modo, come hanno visto tutti, è molto spiacevole. Ci rende davvero tristi".

"D'altra parte, Collin ha fatto tutto il possibile per supportare al meglio il suo compagno di squadra", ha aggiunto Öttl. "Tuttavia, ha dovuto affrontare piccoli problemi tecnici che hanno limitato in qualche modo la sua competitività. Per questo motivo non è stato in grado di intervenire in modo decisivo. Tuttavia, entrambi i piloti e l'intera squadra hanno fatto un ottimo lavoro questo fine settimana. Ora ci concentriamo su Valencia per vincere la classifica a squadre. E se Ayumu si aggiudicherà il secondo posto e Collin si assicurerà il settimo posto nella classifica generale, allora avremo davvero una stagione di successo alle spalle".

Risultati gara Moto3, Doha (19/11):

1° Masià, Honda, 16 giri in 33:50.694 min.

2° Alonso, GASGAS, + 0,068 sec.

3° Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4° Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5° Perez, KTM, + 1,553

6° Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7° Bertelle, Honda, + 1,725

8° Toba, Honda, + 1,846

9° Holgado, KTM, + 1.943

10° Veijer, Husqvarna, + 2.019

11° Fenati, Honda, + 3.634

12° Muñoz, KTM, + 4.003

13° Kelso, CFMOTO, + 4.060

14° Furusato, Honda, + 4.166

15° Ortolá, KTM, + 4.228

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 19 gare su 20:

1° Masià, 271 punti (Campione del Mondo). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Campionato costruttori:

1. KTM, 378 punti (campione del mondo). 2. Honda 322. 3. Husqvarna 282. 4. GASGAS 250. 5. CFMOTO 104.

Campionato mondiale a squadre:

1° Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 379 punti. 2. Leopard Racing 344. 3. Red Bull KTM Ajo 323. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 303. 5. Angeluss MTA Team 272. 6. Red Bull KTM Tech3, 227. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 129. 10. BOE Motorsports 121. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 62. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.