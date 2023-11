Ayumu Sasaki perde o Campeonato do Mundo: consolação de Doohan

A forma como a equipa Leopard Honda lidou com a decisão do título de Moto3 de Jaume Masiá em Lusail foi no limite. Até o homem da Honda, Mick Doohan, pediu uma penalização e consolou Ayumu Sasaki.

A Leopard Honda Team fez alguns truques sujos na penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Moto3 para selar o seu primeiro título mundial desde 2019 (Lorenzo Dalla Porta) com o forte Jaume Masià. Ayumu Sasaki viajou para o GP do Qatar com 13 pontos de atraso, mas apenas conseguiu o 6º lugar nesta corrida turbulenta e teve de assistir enquanto Masià aumentava a sua liderança para uns inatacáveis 28 pontos. O estreante Collin Veijer chegou em 10º lugar, uma semana depois do seu primeiro triunfo no GP de Sepang.

Sasaki começou a corrida em quarto na grelha e Masià em décimo. Pit Beirer, Diretor de Desportos Motorizados da Pierer Mobility AG, continuava a encorajar o piloto japonês da Husqvarna e esperava que a Liqui Moly Husqvarna Moto3 de Peter Öttl pudesse, pelo menos, adiar a decisão do Campeonato do Mundo até à final.

No entanto, como era de esperar, a equipa Leopard deixou-se tentar por algumas manobras imprudentes, apesar de lhes ter sido pedido atempadamente pelo controlo de corrida para se comportarem de forma desportiva e justa na pista.

Sasaki lutou corajosamente pela sua oportunidade no Circuito Internacional de Lusail durante 16 voltas. O piloto japonês fez tudo o que estava ao seu alcance para preservar as suas hipóteses de título, mas o piloto de 23 anos da Husqvarna teve de se defender de um total de três passagens em bloco de Masià e do seu companheiro de equipa Adrián Fernández e chegou mesmo a cair temporariamente para o 13º lugar.

Sasaki lutou com unhas e dentes nas últimas etapas e deu tudo o que tinha, mas Masiá conquistou a sua quarta vitória da temporada e garantiu o título de melhor piloto da temporada, enquanto Sasaki muitas vezes não teve o seu instinto de corrida nas últimas voltas de 2023 - e não conseguiu uma única vitória. Pelo menos, ainda tem a hipótese de terminar em segundo lugar em Valência.

2023: Uma vitória para o estreante, Sasaki sem vitórias

O companheiro de equipa Colin Veijer, por outro lado, já conquistou uma vitória num GP como estreante, marcou mais seis pontos no campeonato em Doha e está agora muito satisfeito com o seu sétimo lugar no campeonato do mundo.

"Foi uma corrida típica de Moto3," suspirou Sasaki, que foi encorajado por Fabio Quartararo na grelha antes da partida e que também foi confortado por Jake Dixon depois. "Eu sabia que um grande grupo estaria lutando na frente e que Masià também estaria envolvido, assim como muitos outros como Holgado. Senti-me muito confortável no início da corrida, embora a batalha se tenha tornado intensa, foi quase sempre justa. No entanto, o Masià foi muito agressivo uma ou duas vezes na curva 6, mas não houve problema".

Sasaki continuou: "Mas quando o seu companheiro de equipa apareceu, ele fechou o acelerador uma vez no meio da pista, o que levou a uma grande diferença para o grupo da frente. Tentei ultrapassá-lo, mas ele voltou a ultrapassar-me imediatamente. Por isso, não tive outra opção senão encontrar um momento em que pudesse ultrapassá-lo novamente e abrir imediatamente uma distância. Consegui fazê-lo, mas fiquei sem tempo. Apesar de ter feito as minhas voltas mais rápidas e ter dado o máximo nas duas últimas voltas, não foi suficiente para alcançar o grupo da frente. É uma grande desilusão perder o campeonato desta forma, porque eu queria mesmo lutar com o Masiá até à corrida de Valência."

O facto de Sasaki ter sido seguido pelo piloto da Leopard Honda, Adrián Fernández, não é ilegal, mas não deixa de ser invulgar.

Mick Doohan: Onde estava a penalização?

Até mesmo o pentacampeão mundial de 500cc Mick Doohan, um homem da Honda durante toda a sua vida, ficou surpreso e voltou-se para o azarão Sasaki. "Estou chocado. Não houve penalização para o estilo de condução demonstrado pelo vencedor e pela equipa vencedora", publicou Doohan no Instagram. "As corridas devem ser duras, mas a justiça deve ser primordial. O vencedor não ganhou por causa do seu talento, ele sabia que não tinha o vosso talento. Sensacional corrida, Sasaki, deste o teu melhor!"

Hafizh Syahrin, antigo piloto de Moto2 e MotoGP da Malásia, também disse o seguinte sobre Sasaki. "És o campeão, meu, já o vimos!"

"Foi uma corrida má que começou com um péssimo arranque", resumiu Collin Veijer. "Não consegui sair da linha e não sei porque é que isso aconteceu. Depois disso, o ritmo foi muito lento porque havia sempre muitas ultrapassagens. Ao longo de toda a distância, as posições mudavam frequentemente de um lado para o outro durante uma volta. No final da corrida, tentei atacar o mais possível, mas foi muito difícil. No geral, a corrida foi terrível porque nunca me senti bem até à meta. Temos de esquecer isto rapidamente e concentrarmo-nos na última corrida. Tenho muita pena do Ayumu porque ele lutou como um leão para manter vivas as suas esperanças de título."

"O fim de semana começou na sexta-feira à tarde com uma primeira sessão de FP1 difícil. Mas toda a equipa fez um excelente trabalho e já estávamos muito competitivos na segunda sessão com ambos os pilotos", resumiu o Diretor de Equipa da Husky Moto3, Peter Öttl. "Isto foi confirmado na terceira sessão de treinos, com Ayumu e Collin a entrarem diretamente na Q2. Isso foi muito importante e, com as posições 4 e 5 na segunda linha da grelha, tínhamos uma posição de partida muito boa para a corrida. O Ayumu fez uma corrida muito forte em Doha. Lutou até à meta e deu o seu melhor até à última volta. Mas perder um campeonato do mundo desta forma, como toda a gente viu, é muito lamentável. Ficamos muito tristes".

"Por outro lado, Collin fez tudo o que podia para apoiar o seu companheiro de equipa da melhor forma possível", acrescentou Öttl. "No entanto, teve de lidar com pequenos problemas técnicos que limitaram um pouco a sua competitividade. Por isso, não pôde intervir de forma decisiva. No entanto, ambos os pilotos e toda a equipa fizeram um excelente trabalho este fim de semana. Agora estamos concentrados em Valência para ganhar a classificação por equipas. E se o Ayumu conquistar o título de vice-campeão e o Collin garantir o sétimo lugar na classificação geral, então teremos realmente uma época de sucesso atrás de nós."

Resultado da corrida de Moto3, Doha (19/11):

1º Masià, Honda, 16 rdn em 33:50.694 min

2º Alonso, GASGAS, + 0,068 seg

3º Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4º Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5º Pérez, KTM, + 1,553

6º Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7º Bertelle, Honda, + 1,725

8º Toba, Honda, + 1,846

9º Holgado, KTM, + 1,943

10º Veijer, Husqvarna, + 2.019

11º Fenati, Honda, + 3,634

12º Muñoz, KTM, + 4.003

13º Kelso, CFMOTO, + 4.060

14º Furusato, Honda, + 4.166

15º Ortolá, KTM, + 4.228

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 19 de 20 corridas:

1º Masià, 271 pontos (Campeão do Mundo). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Campeonato de Construtores:

1º KTM, 378 pontos (campeão mundial). 2. Honda 322. 3. Husqvarna 282. 4. GASGAS 250. 5. CFMOTO 104.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 379 pontos. 2. Leopard Racing 344. 3. Red Bull KTM Ajo 323. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 303. 5. Angeluss MTA Team 272. 6. Red Bull KTM Tech3, 227. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 129. 10. BOE Motorsports 121. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 62. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.