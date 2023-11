Alex Rins : départ du GP de Valence, puis chez Yamaha

Alex Rins s'est entraîné la semaine dernière avec sa superbike 1000 cm3 pour la première fois depuis sa troisième opération du tibia et du péroné droits, qui ont subi une fracture compliquée. Il a fait des tours de piste sur le circuit de Catalunya, en présence d'Andrea Iannone (Ducati). Et après le contrôle médical d'aujourd'hui, il est clair que rien ne s'oppose à son retour au GP de Valence. Le vainqueur texan pilotera à nouveau la Honda RC213V du team LCR lors de la finale du championnat du monde en Espagne du 24 au 26 novembre et montera ensuite pour la première fois sur la Yamaha d'usine mardi en tant que nouveau coéquipier de Fabio Quartararo.

"Il a toujours été prévu que des examens radiologiques soient effectués cette semaine pour que nous puissions en avoir le cœur net", a expliqué Lucio Cecchinello, le propriétaire de l'équipe LCR Honda.

A Sepang et à Doha, le pilote de Superbike Iker Lecuona a remplacé Rins, mais il n'a pas marqué de points.

Le 10 juin, Rins a lourdement chuté lors du sprint du Mugello et a ensuite dû être opéré deux fois et porter un fixateur externe pendant plusieurs jours après la première opération (qui a eu lieu à Florence).

Son retour a ensuite été de plus en plus retardé car les vis se sont desserrées et ont provoqué des douleurs. Le premier week-end de septembre, Rins est venu passer une journée au GP de Barcelone et s'est déplacé avec des béquilles.

Finalement, Rins a décidé à la dernière minute de participer au GP du Japon, où Stefan Bradl était censé être le remplaçant, comme en Inde. Mais Rins a pris place sur sa Honda à Motegi le vendredi, avant de plier bagage en raison des fortes douleurs (et des 3,747 sec de retard) et de sa 21ème et dernière place le vendredi soir. Bradl a pris le relais et s'est assuré deux points en se classant 14ème malgré une séance d'entraînement manquée le vendredi.

Une semaine plus tard, à Mandalika en Indonésie, Rins n'a pas pu faire mieux que 21e et dernière place sur la grille de départ. Mais il a su garder son calme lors de la course du dimanche, profitant de sept abandons et de tout un tas d'autres drames à l'avant, le Barcelonais de 27 ans a ainsi été récompensé pour sa constance - et pour sa capacité à serrer les dents. "C'était un effort énorme de terminer la course. Après 13 ou 14 tours, la douleur est arrivée, et une vraie douleur", a soupiré Rins après sa solide neuvième place.

Le sextuple vainqueur du MotoGP a payé cet effort une semaine plus tard à Phillip Island (du 20 au 22 octobre), où il a de nouveau dû plier bagage le vendredi, puis s'envoler pour l'Espagne afin de se faire examiner par son médecin, qui a recommandé une petite opération - la troisième.

Soulagement également chez Yamaha, car dans une semaine, Alex Rins, le pilote d'usine de la M1 de l'année prochaine, sera prêt pour le test de Valence après cinq semaines de repos. "J'étais persuadé qu'Alex participerait au GP de Valence pour le LCR et qu'il testerait la M1-Yamaha pour nous deux jours plus tard", a déclaré Lin Jarvis à SPEEDWEEK.com.