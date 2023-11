Alex Rins: Começa no GP de Valência, depois vai para a Yamaha

Alívio na LCR-Honda: O vencedor do Texas, Alex Rins, estará de volta à Honda RC213V no próximo fim de semana pela primeira vez desde a Austrália.

Alex Rins treinou com a sua Superbike de 1000cc na semana passada pela primeira vez desde a terceira operação à tíbia e perónio direitos, que sofreram uma fratura exposta. Fez as suas voltas no Circuito da Catalunha e Andrea Iannone (Ducati) também esteve presente. E depois do exame médico de hoje, é claro que nada impede o seu regresso ao GP de Valência. O vencedor do Texas vai voltar a rodar com a Honda RC213V da LCR Team na final do Campeonato do Mundo em Espanha, de 24 a 26 de novembro, e depois vai rodar com a Yamaha de fábrica como novo companheiro de equipa de Fabio Quartararo pela primeira vez na terça-feira.

"Foi sempre planeado que os exames de raios-X seriam realizados novamente esta semana e, em seguida, teríamos clareza", explicou o proprietário da equipa LCR Honda, Lucio Cecchinello.

O piloto de Superbike Iker Lecuona substituiu Rins em Sepang e Doha, mas não conseguiu marcar quaisquer pontos.

Rins sofreu uma forte queda no sprint de Mugello a 10 de junho e teve de ser operado duas vezes e usar um fixador externo durante dias após a primeira operação (que teve lugar em Florença).

O seu regresso à competição foi adiado cada vez mais porque os parafusos se tinham soltado e estavam a causar dores. Rins participou no GP de Barcelona, no primeiro fim de semana de setembro, durante um dia e ainda usava muletas.

No final, Rins decidiu participar no GP do Japão em cima da hora, onde Stefan Bradl estava de facto previsto como substituto, tal como na Índia. No entanto, Rins sentou-se na Honda em Motegi na sexta-feira, mas desistiu devido às fortes dores (e 3,747 segundos de atraso), bem como ao 21º e último lugar na noite de sexta-feira. Bradl entrou em ação e garantiu dois pontos com o 14º lugar, apesar de ter faltado aos treinos de sexta-feira.

Uma semana mais tarde, em Mandalika/Indonésia, Rins não conseguiu ir além do 21º e último lugar da grelha. No entanto, manteve a calma na corrida de domingo, beneficiando de sete desistências e de muitos outros dramas na frente do pelotão, pelo que o barcelonês de 27 anos foi recompensado pela sua consistência - e pela sua capacidade de ranger os dentes. "Foi um esforço enorme para terminar a corrida. Depois de 13 ou 14 voltas a dor veio, e foi uma dor real", suspirou Rins depois de um forte nono lugar.

O seis vezes vencedor do MotoGP pagou por este esforço uma semana mais tarde em Phillip Island (20 a 22 de outubro), onde teve de fazer as malas novamente na sexta-feira e depois voar para Espanha para ser examinado pelo seu médico, que recomendou uma pequena operação - a terceira.

Alívio também na Yamaha, já que o piloto de fábrica da M1 do próximo ano, Alex Rins, estará pronto para o teste de Valência dentro de uma semana, após uma pausa de cinco semanas. "Estava confiante que o Alex iria disputar o GP de Valência pela LCR e depois testar a M1 Yamaha para nós dois dias depois," disse Lin Jarvis ao SPEEDWEEK.com.