Stark : Jonas Folger reste pilote d'essai MotoGP chez KTM

Lorsque Pol Espargaró s'est gravement blessé fin mars à Portimão et que le groupe Pierer avait besoin d'un pilote de remplacement au plus tard au Texas, mais que Mika Kallio (40 ans) n'a plus la vitesse nécessaire et que Dani Pedrosa (37 ans) n'a pas montré d'envie de participer à de nombreuses courses, le directeur de KTM-Motorsport Pit Beirer a pris sa voiture et a frappé à la porte du pilote d'essai Jonas Folger (29 ans) à Schwindegg fin mars.

Pit Beirer a demandé au Bavarois s'il pouvait s'imaginer se jeter à l'eau et remplacer Espargaró au sein de l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3 d'Hervé Poncharal pour au moins trois courses de championnat du monde (Texas, Jerez, Le Mans), malgré une préparation insuffisante (seulement quelques 'installations laps' à Sepang en février, jamais de course contre la montre avec la KTM RC16 en pneus tendres).

Folger a dormi une nuit avant d'accepter. Il a même pu remplacer Pol lors des six Grand Prix jusqu'à Assen et a marqué trois fois des points grâce à sa régularité : 12e à Austin, 13e au Mans, 14e à Assen.

Folger : le retour chez Tech3

Pour rappel, Folger avait déjà roulé pour le team MotoGP Tech3 en 2017. À l'époque, sur une M1-Yamaha, il avait manqué de peu la victoire face à Marc Márquez au GP du Sachsenring.

Folger a également testé le nouveau châssis en carbone de Binder et Miller, d'abord en secret sur le Pannoniaring, et s'est bien adapté chez KTM.

Mais aura-t-on encore besoin de lui en 2024 chez Pierer Mobility AG, aux côtés de Dani Pedrosa et Pol Espargaró ?

"Nous avons fait une prolongation de contrat avec Jonas", a rapporté Pit Beirer lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com. "D'abord parce qu'il a fait un super boulot en tant que pilote d'essai et ensuite parce qu'il a fait un travail de remplaçant cette année, quand il s'est jeté à l'eau au Texas et qu'il a vraiment remplacé Pol dans de nombreuses courses. Il s'en est sorti mieux que nous ne l'aurions tous imaginé. Rien que pour cela, il mérite de rester dans notre projet MotoGP. Avec trois pilotes d'essai, nous avons certainement une situation très luxueuse. Et nous avons aussi Mika Kallio sous la main".

Beirer poursuit : "Notre équipe de test MotoGP est extrêmement heureuse de travailler avec Jonas. C'est pourquoi il n'y a pas eu de discussion sur le nouveau contrat".