Forte: Jonas Folger resta collaudatore della MotoGP in KTM

Jonas Folger è andato a segno tre volte in sei gare come pilota sostituto nel team GASGAS-Tech3 2023. Grazie a questi risultati, ha ottenuto un nuovo contratto come collaudatore della MotoGP per il 2023.

Quando Pol Espargaró ha subito un grave infortunio a Portimão a fine marzo e il Gruppo Pierer aveva bisogno di un pilota sostitutivo al più tardi in Texas, ma Mika Kallio (40) non aveva più la velocità necessaria e Dani Pedrosa (37) non mostrava alcun desiderio di partecipare a numerose gare, il Direttore Motorsport KTM Pit Beirer è salito in macchina e ha bussato alla porta del 29enne collaudatore Jonas Folger a Schwindegg a fine marzo.

Pit Beirer ha chiesto al bavarese se poteva immaginare di fare un salto nel vuoto e, nonostante una preparazione insufficiente (solo qualche "giro di installazione" a Sepang a febbraio, mai una prova a cronometro sulla KTM RC16 con pneumatici morbidi), di sostituirlo come Espargaró nel team GASGAS Factory Racing Tech3 di Hervé Poncharal per almeno tre gare del Campionato del Mondo (Texas, Jerez, Le Mans).

Folger ci ha dormito su per una notte e poi ha accettato. Gli è stato persino permesso di sostituire Pol nei sei Gran Premi fino ad Assen e ha ottenuto tre punti grazie alla sua costanza: 12° posto ad Austin, 13° a Le Mans e 14° ad Assen.

Folger: il ritorno in Tech3

Ricordiamo che Folger ha già corso per il team Tech3 MotoGP nel 2017. All'epoca, in sella a una Yamaha M1, ha mancato di poco la vittoria contro Marc Márquez al GP del Sachsenring.

Folger ha anche testato in segreto il nuovo telaio in carbonio di Binder e Miller al Pannoniaring e si è ambientato bene in KTM.

Ma ci sarà ancora bisogno di lui al fianco di Dani Pedrosa e Pol Espargaró alla Pierer Mobility AG nel 2024?

"Abbiamo prolungato il contratto con Jonas", ha dichiarato Pit Beirer in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Innanzitutto perché ha fatto un ottimo lavoro come collaudatore e perché quest'anno ha fatto un ottimo lavoro come sostituto quando si è buttato a capofitto in Texas e ha davvero sostituito Pol in molte gare. È uscito dalla vicenda meglio di quanto tutti noi avremmo immaginato. Anche solo per questo motivo, merita di rimanere nel nostro progetto MotoGP. Con tre piloti collaudatori, abbiamo sicuramente una situazione molto lussuosa. E abbiamo anche Mika Kallio nella manica".

Beirer ha continuato: "Il nostro team di collaudo della MotoGP si trova davvero bene a lavorare con Jonas. Ecco perché non c'è stata alcuna discussione sul nuovo contratto".