Forte: Jonas Folger continua a ser piloto de testes de MotoGP na KTM

Quando Pol Espargaró sofreu uma lesão grave em Portimão, no final de março, e o Grupo Pierer necessitava de um piloto de substituição no Texas, o mais tardar, mas Mika Kallio (40) já não tinha a velocidade necessária e Dani Pedrosa (37) não mostrava vontade de participar em numerosas corridas, o Diretor da KTM Motorsport, Pit Beirer, entrou no seu carro e bateu à porta do piloto de testes Jonas Folger, de 29 anos, em Schwindegg, no final de março.

Pit Beirer perguntou ao bávaro se ele se imaginava a entrar em ação e, apesar de uma preparação insuficiente (apenas algumas "voltas de instalação" em Sepang, em fevereiro, e nunca um contrarrelógio com a KTM RC16 com pneus macios), entrar como substituto de Espargaró na equipa GASGAS Factory Racing Tech3 de Hervé Poncharal durante pelo menos três corridas do Campeonato do Mundo (Texas, Jerez, Le Mans).

Folger dormiu sobre o assunto durante uma noite e depois concordou. Foi mesmo autorizado a substituir Pol nas seis corridas de Grande Prémio até Assen e marcou pontos três vezes graças à sua consistência: 12º lugar em Austin, 13º lugar em Le Mans e 14º lugar em Assen.

Folger: O regresso à Tech3

Para relembrar: Folger já correu pela equipa Tech3 MotoGP em 2017. Na altura, com uma M1 Yamaha, perdeu por pouco a vitória contra Marc Márquez no GP de Sachsenring.

Folger também testou secretamente o novo chassis de carbono de Binder e Miller no Pannoniaring e adaptou-se bem à KTM.

Mas será que ele ainda será necessário ao lado de Dani Pedrosa e Pol Espargaró na Pierer Mobility AG em 2024?

"Prolongámos o nosso contrato com o Jonas", afirmou Pit Beirer numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Em primeiro lugar, porque ele fez um excelente trabalho como piloto de testes e porque fez um excelente trabalho este ano como piloto de substituição, quando entrou de rompante no Texas e substituiu Pol em muitas corridas. Saiu do caso melhor do que todos nós imaginávamos. Só por isso, ele merece ficar com o nosso projeto de MotoGP. Com três pilotos de testes, temos certamente uma situação muito luxuosa. E também temos o Mika Kallio na manga".

Beirer continuou: "A nossa equipa de testes de MotoGP gosta muito de trabalhar com o Jonas. É por isso que não houve discussão sobre o novo contrato."