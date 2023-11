Razlan Razali (RNF-Aprilia) : Des soucis d'argent le tourmentent-ils ?

L'équipe MotoGP de Razlan Razali a connu des années turbulentes. Pendant trois ans, il a géré l'équipe cliente Petronas-Yamaha avec Fabio Quartararo et Franco Morbidelli, le circuit de Sepang était propriétaire de l'équipe nationale malaisienne, car Petronas et le circuit GP appartiennent tous deux à l'État. Avant de devenir directeur de l'équipe, Razali était PDG du circuit de Sepang.

En cette qualité, il a mis en place toute une série de mesures de promotion des jeunes talents en Malaisie, avec Shell, Petronas et d'autres partenaires. Avant 2012, un plan a été mis en place pour les pilotes nationaux bénéficiant d'une wild card. En 2012, Zulfahmi Khairuddin a manqué de peu la victoire en Moto3 à Sepang au sein de l'équipe Red Bull KTM Ajo.

Plus tard, Razali a dirigé une équipe Petronas dans les catégories Moto3 et Moto2, qui a également repris les deux places en MotoGP d'Aspar Martinez pour 2019 et a conclu un accord de trois ans avec Yamaha. Pilotes : Quarzatari et Morbidleli, qui ont chacun remporté trois victoires en 2020, "Morbido" a été vice-champion du monde.

Mais en août 2021, il s'est avéré que Petronas ne prolongerait pas le contrat. Razali a repris lui-même l'équipe MotoGP, l'a baptisée RNF (les premières lettres de ses trois enfants) et a trouvé l'entreprise énergétique italienne WithU comme nouveau sponsor principal.

Mais cette entreprise s'est retirée au bout d'un an malgré un contrat de trois ans, la guerre en Ukraine ayant entraîné les entreprises énergétiques dans une crise existentielle. La période de turbulences s'est donc poursuivie, mais en septembre 2022, un nouveau bailleur de fonds issu du secteur informatique a été trouvé en l'espace d'une semaine, la société roumaine CryptoDATA, par l'intermédiaire de Dorna. L'entreprise est même entrée dans le capital de RNF en tant qu'actionnaire principal à 60%, le fondateur de l'équipe Razali est resté le principe de l'équipe et se présentera en 2023 avec Miguel Oliveira et Rául Fernández (meilleur temps vendredi à Doha). Comme Yamaha n'a pas proposé de contrat de deux ans (il est possible que l'équipe VR46 de Rossi devienne la nouvelle équipe cliente en 2025), RNF est passée à Aprilia pour deux ans.

Mais depuis l'été 2023, des rumeurs persistantes font état de difficultés de paiement pour l'équipe CryptoDATA. Il est question de salaires impayés. En juillet dernier, le groupe Pierer Mobility a même émis l'espoir de pouvoir reprendre l'équipe, y compris les deux créneaux horaires pour 2024 pour KTM. Aujourd'hui encore, des intéressés frappent à la porte de Dorna, qui devrait donner son accord en cas de changement de propriétaire.

Le fait est que : Au championnat du monde des pilotes, les deux pilotes RNF-Aprilia accusent un retard sans espoir. Raúl Fernández a critiqué haut et fort Aprilia il y a dix jours à Sepang. "Les pneus frais sont les seuls nouveaux composants que nous recevons pour nos motos", se plaignait le vice-champion du monde Moto2 2021, "et je pense que nos motos ont trop de kilomètres derrière elles".

Samedi, Miguel Oliveira, quintuple vainqueur du MotoGP, a provoqué un crash lors du sprint, dont Aleix Espargaró et Enea Bastianini ont également été victimes. Le Portugais doit maintenant faire une pause en raison d'une fracture de l'omoplate et espère être rétabli pour les tests de Sepang en février.

Razlan, quelle est la situation chez vous ? CryptoDATA s'attendait certainement à mieux. Cette entreprise possède une majorité de 60% dans la société de course RNF. Mais certains paiements en provenance de Roumanie arrivent en retard, entend-on.

Il est parfois normal de retarder certains paiements lorsqu'on gère une équipe. Même lorsque je gérais l'équipe Petronas, nous avons parfois payé avec un léger retard.

Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres problèmes à part cela. Pour l'instant, tout se passe comme prévu.

RNF a un contrat de deux ans avec Aprilia pour 2024 et 2025.

Mais CryptoDATA en attendait plus ? Miguel Oliveira s'est battu pour le podium à Portimão, puis il a chuté à cause de Marc Márquez. Il est maintenant blessé pour la troisième fois en 2023. RNF a des motos de l'année précédente et ne reçoit pas de mises à jour.

Oui, mais je dois d'abord dire que nous étions ambitieux et confiants. La saison a également bien commencé, mais nous avons ensuite souvent joué de malchance.

Les gens oublient que c'est la première année que nous roulons avec Aprilia. En même temps, Aprilia gère pour la première fois une équipe satellite de MotoGP.

Cela signifie que tout est nouveau pour nous ; nous devons acquérir de l'expérience avec la RS-GP22, nous devons nous habituer à travailler avec Aprilia. Nous savons que l'Aprilia de l'année dernière ne fonctionne pas sans problème.

De plus, nous avons une combinaison de problèmes avec l'équipe, avec Aprilia et avec les pilotes.

Si tu regardes nos temps au tour, nous sommes bien plus rapides que les pilotes d'usine avec cette moto en 2022. Cela ne peut donc que s'améliorer l'année prochaine pour notre deuxième saison avec Aprilia.

Les dirigeants de CryptoDATA étaient très confiants lors de la présentation de l'équipe à Valence en novembre 2022. On parlait de podiums. Sont-ils déçus maintenant ?

Oui, oui. Moi aussi, j'étais optimiste. Nous espérions au moins une place sur le podium. Il nous reste encore un Grand Prix à disputer.

Mais comme je l'ai dit, nous avons eu une combinaison de malchance et de blessures, et nous ne sommes pas exempts d'erreurs.

Quand je parle de malchance avec la moto, je pense à la casse moteur de Miguel à Buriram. Raúl a eu des problèmes avec le syndrome du "arm pump" et avec la chaleur qui se dégage de la moto.

Mais j'ai déjà insisté auprès de l'équipe à Sepang : nous devons tirer les leçons de tous ces revers. Nous pourrons alors à l'avenir rassembler toutes les expériences et vivre un jour un week-end presque parfait.

