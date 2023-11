Razlan Razali (RNF-Aprilia): È afflitto da problemi di denaro?

Il team MotoGP di Razlan Razali ha avuto anni turbolenti. Per tre anni ha gestito il team clienti Petronas Yamaha con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, mentre il circuito di Sepang era il proprietario della squadra nazionale malese, dato che sia Petronas che il circuito GP sono di proprietà dello Stato. Razali è stato amministratore delegato del circuito di F1 di Sepang prima di diventare direttore della squadra.

In questa veste, ha avviato tutta una serie di misure per promuovere i giovani talenti in Malesia, con Shell, Petronas e altri partner. Già prima del 2012, è stato sviluppato un piano per i piloti wildcard locali, e nel 2012 Zulfahmi Khairuddin ha mancato di poco la vittoria del GP di Sepang nel Campionato del Mondo Moto3 come membro del team Red Bull KTM Ajo.

In seguito Razali ha gestito un team Petronas nelle classi Moto3 e Moto2, che ha anche rilevato i due sedili della MotoGP da Aspar Martinez per il 2019 e ha concordato un accordo triennale con la Yamaha. Piloti: Quarzatari e Morbidleli, che nel 2020 hanno ottenuto tre vittorie a testa, con il "Morbido" che si è classificato secondo.

Tuttavia, nell'agosto 2021 è emerso che Petronas non avrebbe rinnovato il contratto. Razali ha rilevato personalmente la squadra di MotoGP, l'ha battezzata RNF (le prime lettere dei nomi dei suoi tre figli) e ha trovato l'azienda energetica italiana WithU come nuovo sponsor principale.

Tuttavia, questa azienda si ritirò dopo un anno, nonostante un contratto triennale, poiché la guerra in Ucraina aveva portato le compagnie energetiche a una crisi esistenziale. La fase turbolenta è proseguita, ma nel settembre 2022, con la mediazione di Dorna, è stata individuata la rumena CryptoDATA come nuovo sponsor del settore IT nel giro di una settimana. L'azienda è diventata addirittura azionista di maggioranza della RNF al 60%, mentre il fondatore del team Razali è rimasto a capo della squadra e si schiererà con Miguel Oliveira e Rául Fernández (miglior tempo il venerdì a Doha) nel 2023. Poiché la Yamaha non ha offerto un contratto biennale (la squadra VR46 di Rossi potrebbe diventare il nuovo team cliente nel 2025), la RNF è passata all'Aprilia per due anni.

Dall'estate del 2023, però, si vocifera che il team CryptoDATA sia in difficoltà finanziarie. Si parla di pagamenti di stipendi arretrati. Lo scorso luglio, il Pierer Mobility Group ha addirittura avanzato la speranza di poter rilevare il team, compresi i due slot per il 2024 per KTM. Anche ora le parti interessate bussano alla porta della Dorna, che dovrebbe accettare un eventuale cambio di proprietà.

Il fatto è che: I due piloti della RNF-Aprilia sono irrimediabilmente indietro nel Campionato Piloti. Raúl Fernández ha criticato aspramente Aprilia dieci giorni fa a Sepang. "Le gomme fresche sono gli unici componenti nuovi che riceviamo per le nostre moto", si è lamentato il secondo classificato della Moto2 2021, "e credo che le nostre moto abbiano troppi chilometri alle spalle".

Sabato, il cinque volte vincitore della MotoGP Miguel Oliveira ha causato una caduta in volata che ha causato anche la morte di Aleix Espargaró e Enea Bastianini. Il pilota portoghese deve ora prendersi una pausa a causa della frattura della scapola e spera di essere di nuovo in forma per i test di Sepang di febbraio.

Razlan, com'è la situazione per te? CryptoDATA si aspettava sicuramente di più. Questa società possiede una quota di maggioranza del 60% nella società di corse RNF. Ma abbiamo saputo che alcuni pagamenti dalla Romania sono in ritardo.

A volte è normale rimandare alcuni pagamenti quando si gestisce una squadra. Anche quando gestivo il team Petronas, in alcune occasioni pagavamo in leggero ritardo.

Non so se ci siano altri problemi oltre a questo. Finora tutto sta andando come previsto.

La RNF ha un contratto di due anni con Aprilia per il 2024 e il 2025.

Ma CryptoDATA si aspettava di più? Miguel Oliveira ha lottato per il podio a Portimão, poi è caduto a causa di Marc Márquez. Ora è infortunato per la terza volta nel 2023. La RNF ha le moto dell'anno scorso e non riceve alcun aggiornamento.

Sì, ma prima devo dire che eravamo ambiziosi e fiduciosi. La stagione è iniziata bene, ma poi siamo stati spesso sfortunati.

La gente dimentica che questo è il nostro primo anno con Aprilia. Allo stesso tempo, Aprilia gestisce per la prima volta un team satellite della MotoGP.

Questo significa che per noi è un territorio nuovo; dobbiamo fare esperienza con la RS-GP22, dobbiamo abituarci a lavorare con Aprilia. Sappiamo che l'Aprilia dell'anno scorso non funziona completamente senza problemi.

Abbiamo una combinazione di problemi con la squadra, con Aprilia e con i piloti.

Se guardiamo ai nostri tempi sul giro, siamo molto più veloci dei piloti ufficiali su questa moto nel 2022, quindi le cose possono solo migliorare l'anno prossimo nella nostra seconda stagione con Aprilia".

I capi di CryptoDATA erano molto fiduciosi alla presentazione della squadra a Valencia nel novembre 2022. Si parlava di podi. Ora siete delusi?

Sì, lo sono. Anch'io ero ottimista. Speravamo almeno in un podio. Abbiamo ancora un Gran Premio da disputare.

Ma come ho detto, abbiamo avuto una combinazione di sfortuna e infortuni, e non siamo esenti da errori.

Quando parlo di sfortuna con la moto, penso alla rottura del motore di Miguel a Buriram. Raúl ha avuto problemi con la sindrome della pompa del braccio e con il calore generato dalla moto.

Ma ho già detto alla squadra a Sepang: dobbiamo trarre insegnamento da tutti questi inconvenienti. Poi potremo mettere insieme tutte le nostre esperienze in futuro e fare un fine settimana quasi perfetto".

Risultati gara MotoGP Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultati MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.