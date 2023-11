Razlan Razali (RNF-Aprilia): Ele está a ser atormentado por preocupações financeiras?

A equipa de MotoGP de Razlan Razali tem tido uns anos turbulentos. Durante três anos, dirigiu a equipa cliente Petronas Yamaha com Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, enquanto o Circuito de Sepang era o proprietário da equipa nacional da Malásia, uma vez que tanto a Petronas como o circuito de GP são propriedade do Estado. Razali foi diretor executivo do Circuito de F1 de Sepang antes de se tornar chefe de equipa.

Nessa qualidade, iniciou toda uma série de medidas para promover jovens talentos na Malásia, com a Shell, a Petronas e outros parceiros. Ainda antes de 2012, foi desenvolvido um plano para os pilotos wildcard locais e, em 2012, Zulfahmi Khairuddin falhou por pouco a vitória no GP de Sepang do Campeonato do Mundo de Moto3, como membro da equipa Red Bull KTM Ajo.

Mais tarde, Razali dirigiu uma equipa Petronas nas classes Moto3 e Moto2, que também assumiu os dois lugares de MotoGP da Aspar Martinez para 2019 e acordou um contrato de três anos com a Yamaha. Pilotos: Quarzatari e Morbidleli, que conquistaram três vitórias cada um em 2020, com "Morbido" terminando como vice-campeão.

No entanto, em agosto de 2021, soube-se que a Petronas não iria renovar o contrato. Razali assumiu ele próprio a equipa de MotoGP, baptizou-a de RNF (as primeiras letras dos nomes dos seus três filhos) e encontrou a empresa italiana de energia WithU como novo patrocinador principal.

No entanto, esta empresa retirou-se ao fim de um ano, apesar de um contrato de três anos, uma vez que a guerra na Ucrânia tinha levado as empresas de energia a uma crise existencial. A fase turbulenta continuou, mas em setembro de 2022, a CryptoDATA da Roménia foi encontrada como novo patrocinador do sector das TI no espaço de uma semana, através da mediação da Dorna. A empresa juntou-se mesmo à RNF como acionista maioritário a 60 por cento, o fundador da equipa, Razali, manteve-se como chefe de equipa e alinhará com Miguel Oliveira e Rául Fernández (melhor tempo de sexta-feira em Doha) em 2023. Como a Yamaha não ofereceu um contrato de dois anos (a equipa VR46 de Rossi pode tornar-se a nova equipa cliente em 2025), a RNF mudou para a Aprilia durante dois anos.

Mas desde o verão de 2023, persistem os rumores de que a equipa CryptoDATA está em dificuldades financeiras. Fala-se de pagamentos de salários em atraso. Em julho passado, o Pierer Mobility Group chegou mesmo a alimentar esperanças de poder assumir a equipa, incluindo as duas vagas para 2024 para a KTM. Mesmo agora, as partes interessadas estão a bater à porta da Dorna, que teria de concordar com uma possível mudança de propriedade.

O facto é que: Os dois pilotos da RNF-Aprilia estão irremediavelmente atrasados no Campeonato de Pilotos. Raúl Fernández criticou fortemente a Aprilia há dez dias em Sepang. "Os pneus novos são os únicos componentes novos que recebemos para as nossas motos", queixou-se o vice-campeão de Moto2 de 2021. "E acho que as nossas motos têm demasiados quilómetros atrás delas."

No sábado, Miguel Oliveira, cinco vezes vencedor do MotoGP, causou uma queda no sprint que também custou a vida de Aleix Espargaró e Enea Bastianini. O piloto português tem agora de fazer uma pausa devido a uma fratura na omoplata e espera estar novamente em forma para o teste de Sepang, em fevereiro.

Razlan, como é que está a situação para ti? A CryptoDATA esperava certamente mais. Esta empresa detém uma participação maioritária de 60% na empresa de corridas RNF. Mas ouvimos dizer que alguns pagamentos da Roménia estão atrasados.

Por vezes, é normal adiar certos pagamentos quando se gere uma equipa. Mesmo quando eu geria a equipa Petronas, em algumas ocasiões pagávamos com algum atraso.

Não tenho a certeza se existem outros problemas para além destes. Até agora, tudo está a correr como planeado.

A RNF tem um contrato de dois anos com a Aprilia para 2024 e 2025.

Mas a CryptoDATA esperava mais? Miguel Oliveira lutou pelo pódio em Portimão, mas depois caiu por causa de Marc Márquez. Está agora lesionado pela terceira vez em 2023. A RNF tem as motas do ano passado e não recebe qualquer atualização.

Sim, mas primeiro tenho de dizer que éramos ambiciosos e confiantes. A época começou bem, mas depois tivemos muitas vezes azar.

As pessoas esquecem-se que este é o nosso primeiro ano com a Aprilia. Ao mesmo tempo, a Aprilia tem uma equipa satélite de MotoGP pela primeira vez.

Isto significa que é um território novo para nós; temos de ganhar experiência com a RS-GP22, temos de nos habituar a trabalhar com a Aprilia. Sabemos que a Aprilia do ano passado não funciona completamente bem.

Temos uma combinação de problemas com a equipa, com a Aprilia e com os pilotos.

Se olharmos para os nossos tempos por volta, somos muito mais rápidos do que os pilotos de fábrica com esta moto em 2022, por isso as coisas só podem melhorar no próximo ano, na nossa segunda época com a Aprilia.

Os chefes da CryptoDATA estavam muito confiantes na apresentação da equipa em Valência, em novembro de 2022. Falou-se de pódios. Agora estão desiludidos?

Sim, estão. Eu também estava otimista. Esperávamos pelo menos um lugar no pódio. Ainda temos um Grande Prémio pela frente.

Mas, como disse, tivemos uma combinação de azar e lesões, e não estamos livres de erros.

Quando falo de azar com a mota, penso na falha de motor do Miguel em Buriram. O Raúl teve problemas com a síndrome da bomba de braço e com o calor gerado pela mota.

Mas já disse à equipa em Sepang: temos de tirar lições de todos estes contratempos. Depois podemos juntar todas as nossas experiências no futuro e ter um fim de semana quase perfeito.

Resultados da corrida de MotoGP Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.