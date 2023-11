Enea Bastianini: Interés en KTM para la temporada 2025

Pierer Mobility AG disputará con toda probabilidad el Campeonato del Mundo de MotoGP de 2024 con Red Bull-KTM con Brad Binder y Jack Miller, mientras que el equipo GASGAS Factory Racing Tech3 estará formado por el Campeón del Mundo de Moto2 Pedro Acosta y el Campeón del Mundo de Moto2 del año pasado Augusto Fernández. Sin embargo, un enroque de Miller contra Acosta aún no está del todo descartado.

Las conversaciones con los equipos cliente Pertamina VR46 Ducati, CryptoDATA RNF-Aprilia y LCR-Honda, cuyos contratos con los respectivos fabricantes expiran a finales de 2024, tendrán lugar muy pronto en la próxima temporada, ya que el Grupo Pierer está considerando suministrar un segundo equipo cliente para 2025.

Por cierto: KTM cuenta ya con un total de 341 títulos mundiales, de los cuales 181 son de pilotos y 160 de marcas.

Y tan pronto como la KTM RC16 compita consistentemente por victorias y podios contra la superioridad de Ducati y posiblemente reciba dos plazas adicionales, los austriacos, que tienen bajo contrato a uno de los mejores pilotos en la forma del fuerte Brad Binder, también recibirán consultas de otros pilotos de primera fila, todos los cuales preferirían ahora estar sobre una Desmosedici.

Carlo Pernat, el emprendedor mánager de Enea Bastianini, insinuó tras el GP de Malasia que la "Bestia" ya está inmersa en prometedoras conversaciones con KTM para 2025 y 2026. "KTM es una posibilidad para nosotros", dijo Pernat.

"KTM tiene 6.000 empleados. No sé con quién ha estado hablando Pernat. No conmigo", dijo el director de KTM Motorsport, Pit Beirer, en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "¿Pero por qué no? Ahora tenemos un plan fijo para 2024. Ducati está haciendo un gran trabajo, han puesto el listón muy alto. Actualmente estamos viajando con dos equipos de la talla adecuada para dar otro paso adelante. Porque tenemos que mejorar un paso si queremos atacar a la armada Ducati. A veces lo conseguimos, pero no siempre. Brad Binder ha dado pasos increíbles últimamente. Nosotros, como equipo, también tenemos que dar otro paso con la moto. Si Brad puede mejorar tanto como nosotros como fabricante, tendremos un piloto que puede tener mucho que decir en 2024. Es por eso que no estamos teniendo una nueva discusión piloto por el momento. Vamos a asegurarnos de que los cuatro pilotos que tenemos rindan bien en 2024. Con Pedro y Augusto, ahora tenemos dos Campeones del Mundo de Moto2 en el equipo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con dos campeones del mundo en este panorama? Así que queremos mantener a los pilotos que tenemos".

Sin embargo, Ducati no sólo tiene actualmente superioridad numérica con ocho motos, sino también una alineación de pilotos de primera clase que alcanzará un nivel de calidad sin precedentes en 2024 con Bagnaia, Bastianini, Martin, Bezzecchi, Aldeguer o Di Giannantonio, Morbidelli, Marc y Alex Márquez.

Nada menos que 14 títulos de campeón del mundo ha cosechado esta formación. Dentro de unos días serán 15.

Enea Bastianini: ya corrió con KTM en 2014

¿Por qué Carlo Pernat ya está buscando posibles nuevos patrones para Bastianini de cara a 2025? Enea tiene mucha presión en Lenovo y está eclipsado por el favorito de Ducati, Pecco Bagnaia. Jorge Martín podría sustituir a la "Bestia" allí ya en 2024, ya que el español eclipsó claramente al italiano, lesionado en dos ocasiones, en 2023. Y algún día, Marc Márquez también podría conseguir un contrato de trabajo con Ducati Corse.

La competencia en Borgo Panigale es feroz y cada vez mayor, por lo que Luca Marini ya ha tomado la decisión preventiva de marcharse a Repsol Honda.

Lo que nadie recuerda: Enea Bastianini tiene un pasado KTM, ya que disputó la Red Bull Rookies Cup en 2013 y ganó dos carreras -Jerez-2 y la carrera final en septiembre en Aragón-2. Terminó cuarto en la general de esta serie junior en 2024 por detrás de Karel Hanika, Jorge Martín y Stefano Manzi.

Por cierto, Jorge Martín ganó la Rookies Cup en 2014, cuando Bastianini ya corría en Moto3. Luego ganó el título mundial de Moto3 en Gresini-Honda en 2018.

El triunfo de Enea en MotoGP en Sepang el 12 de noviembre de 2023 fue

la victoria número 191 en un GP para un piloto de la Red Bull Rookies Cup.

Pero Bastianini participó en esta copa cuando KTM y Red Bull aún no tenían una cantera llamada "KTM GP Academy", por lo que los talentos de la copa seguían migrando directamente de KTM a los equipos Honda de Moto3.

Este peligro ya no existe porque estos talentos se transfieren ahora dentro de Pierer Mobility AG a equipos como Gaviota Aspar GASGAS, Red Bull KTM Ajo, Red Bull KTM Tech3 o el Liqui Moly Husqvarna Factory Team de Peter Öttl.

Resultados MotoGP Carrera Doha (19/11):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, +19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.