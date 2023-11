Enea Bastianini : Intérêt pour KTM pour la saison 2025

Selon toute vraisemblance, Pierer Mobility AG disputera le championnat du monde MotoGP en 2024 avec Red Bull-KTM, Brad Binder et Jack Miller, tandis que l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3 sera composée du champion du monde Moto2 Pedro Acosta et du champion du monde Moto2 de l'année dernière Augusto Fernández. Mais une rocade Miller-Acosta n'est pas encore totalement écartée.

Assez rapidement au cours de la prochaine saison, des discussions auront lieu avec les teams clients Pertamina VR46 Ducati, CryptoDATA RNF-Aprilia et LCR-Honda, dont les contrats avec les constructeurs respectifs expirent fin 2024, car le groupe Pierer réfléchit à la fourniture d'un deuxième team client pour 2025.

D'ailleurs, KTM totalise désormais 341 titres de champion du monde, dont 181 titres de pilote et 160 titres de marque.

Et dès que la KTM RC16 se mêlera de manière constante aux victoires et aux podiums face à la puissance de Ducati, et qu'elle obtiendra éventuellement deux slots supplémentaires, les Autrichiens, qui ont signé l'un des meilleurs pilotes avec le combatif Brad Binder, recevront également des demandes de la part d'autres pilotes de pointe, qui préfèrent désormais tous s'asseoir sur une Desmosedici.

Carlo Pernat, le très actif manager d'Enea Bastianini, a laissé entendre après le GP de Malaisie que la "Bestia" était déjà impliquée dans des discussions prometteuses avec KTM pour les années 2025 et 2026. "KTM est une possibilité pour nous", a constaté Pernat.

"KTM compte 6000 employés. Je ne sais pas à qui Pernat a parlé. Pas avec moi", a constaté le directeur de KTM-Motorsport Pit Beirer lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Mais pourquoi pas ? Pour une fois, nous avons un plan fixe pour 2024. Ducati fait un super boulot, ils ont placé la barre très haut. Nous sommes actuellement avec deux équipes de la bonne taille pour nous permettre de faire un pas de plus en avant. Car nous devons faire un pas en avant si nous voulons attaquer l'armada Ducati. Nous y parvenons parfois, mais pas toujours. Brad Binder a fait des progrès incroyables ces derniers temps. En tant qu'équipe, nous devons également faire un pas de plus au niveau de la moto. Si Brad peut progresser autant que nous en tant que constructeur, nous aurons déjà un pilote qui aura son mot à dire en 2024. C'est pourquoi nous n'avons pas encore entamé de discussion sur les pilotes. Maintenant, nous allons voir si les quatre pilotes que nous avons se comportent bien en 2024. Avec Pedro et Augusto, nous avons maintenant deux champions du monde Moto2 à succès dans l'équipe. Et que veux-tu obtenir de mieux que deux champions du monde dans ce paysage ? Nous voulons donc nous en tenir aux pilotes que nous avons".

Mais pour l'instant, Ducati ne dispose pas seulement d'une supériorité numérique avec huit motos, mais aussi d'une position particulière de pilote de classe extra, qui atteindra en 2024 une qualité sans précédent avec Bagnaia, Bastianini, Martin, Bezzecchi, Aldeguer ou Di Giannantonio, Morbidelli, Marc et Alex Márquez.

Pas moins de 14 titres de champion du monde sont rassemblés dans cette formation. Dans quelques jours, ils seront 15.

Enea Bastianini : déjà en 2014 sur KTM

Pourquoi Carlo Pernat cherche-t-il déjà pour Bastianini d'éventuels nouveaux employeurs pour 2025 ? Chez Lenovo, Enea est sous forte pression et dans l'ombre du chouchou de Ducati, Pecco Bagnaia. Pour 2024, Jorge Martin pourrait déjà remplacer la "bestia" là-bas, car l'Espagnol a nettement éclipsé l'Italien, qui a été blessé deux fois en 2023. Et un jour, Marc Márquez pourrait lui aussi décrocher un contrat d'usine Ducati-Corse.

La concurrence à Borgo Panigale est grande et croissante - c'est pourquoi Luca Marini s'est déjà retiré préventivement en direction de Repsol-Honda.

Ce dont personne ne se souvient, c'est qu'Enea Bastianini a un passé chez KTM, puisqu'il a participé à la Red Bull Rookies Cup en 2013 et a remporté deux courses - Jerez-2 et la finale en septembre à Aragón-2. Il a terminé cette série de jeunes pilotes en 2024 à la quatrième place du classement général derrière Karel Hanika, Jorge Martín et Stefano Manzi.

Jorge Martín a d'ailleurs remporté la Rookies Cup en 2014, alors que Bastianini évoluait déjà dans la catégorie Moto3. Il a ensuite conquis le titre de champion du monde Moto3 en 2018 chez Gresini-Honda.

Le triomphe d'Enea en MotoGP à Sepang le 12 novembre 2023 a été

la 191e victoire en GP d'un pilote issu de la Red Bull Rookies Cup.

Mais Bastianini a participé à cette coupe à l'époque où KTM et Red Bull ne disposaient pas encore d'un réservoir appelé "KTM GP Academy", de sorte que les talents de la coupe quittaient régulièrement KTM pour rejoindre directement les équipes de Moto3 de Honda.

Ce risque n'existe plus depuis longtemps, car ces talents sont désormais transférés au sein de Pierer Mobility AG vers des équipes comme Gaviota Aspar GASGAS, Red Bull KTM Ajo, Red Bull KTM Tech3 ou le Liqui Moly Husqvarna Factory Team de Peter Öttl.

Résultats de la course MotoGP de Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultats du sprint MotoGP de Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.