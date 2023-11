Enea Bastianini: interesse per KTM per la stagione 2025

L'italiano Enea Bastianini, terzo nel Campionato del Mondo MotoGP 2022 su Ducati con quattro vittorie, è preoccupato per il suo posto nel team Lenovo. Per questo sta tenendo d'occhio la concorrenza.

Pierer Mobility AG parteciperà con ogni probabilità al Campionato del Mondo MotoGP 2024 con Red Bull-KTM con Brad Binder e Jack Miller, mentre il team GASGAS Factory Racing Tech3 sarà formato dal Campione del Mondo Moto2 Pedro Acosta e dal Campione del Mondo Moto2 dello scorso anno Augusto Fernández. Tuttavia, un arrocco di Miller contro Acosta non è ancora del tutto escluso.

Le discussioni con i team clienti Pertamina VR46 Ducati, CryptoDATA RNF-Aprilia e LCR-Honda, i cui contratti con i rispettivi costruttori scadono alla fine del 2024, avranno luogo molto presto nella prossima stagione, poiché il Gruppo Pierer sta valutando la possibilità di fornire un secondo team cliente per il 2025.

A proposito: KTM detiene oggi un totale di 341 titoli mondiali, di cui 181 titoli piloti e 160 titoli di marca.

E non appena la KTM RC16 competerà costantemente per vittorie e podi contro la superiorità della Ducati, ottenendo eventualmente due slot aggiuntivi, gli austriaci, che hanno sotto contratto uno dei migliori piloti, il fortissimo Brad Binder, riceveranno richieste anche da altri top rider, che ora preferirebbero tutti salire su una Desmosedici.

Carlo Pernat, l'intraprendente manager di Enea Bastianini, dopo il GP della Malesia ha lasciato intendere che la "Bestia" è già impegnata in promettenti trattative con KTM per il 2025 e il 2026. "KTM è una possibilità per noi", ha detto Pernat.

"KTM ha 6000 dipendenti. Non so con chi abbia parlato Pernat. Non con me", ha detto Pit Beirer, Direttore Motorsport di KTM, in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Ma perché no? Ora abbiamo un piano fisso per il 2024. La Ducati sta facendo un ottimo lavoro, ha posto l'asticella molto in alto. Attualmente stiamo viaggiando con due squadre della giusta dimensione per fare un altro passo avanti. Perché dobbiamo migliorare di un passo se vogliamo attaccare l'armata Ducati. A volte ci riusciamo, ma non sempre. Brad Binder ha fatto passi incredibili di recente. Anche noi come squadra dobbiamo fare un altro passo avanti con la moto. Se Brad riuscirà a migliorare quanto noi come costruttore, avremo un pilota che potrà dire la sua nel 2024. Ecco perché per il momento non stiamo discutendo di un nuovo pilota. Facciamo solo in modo che i quattro piloti che abbiamo si comportino bene nel 2024. Con Pedro e Augusto, ora abbiamo in squadra due campioni del mondo di Moto2 di successo. E quale modo migliore per farlo se non con due campioni del mondo in questo panorama? Quindi vogliamo tenerci stretti i piloti che abbiamo".

Tuttavia, la Ducati attualmente non ha solo una superiorità numerica con otto moto, ma anche una formazione di piloti di altissimo livello che raggiungerà un livello di qualità senza precedenti nel 2024 con Bagnaia, Bastianini, Martin, Bezzecchi, Aldeguer o Di Giannantonio, Morbidelli, Marc e Alex Márquez.

Questa formazione ha collezionato ben 14 titoli mondiali. Tra pochi giorni saranno 15.

Enea Bastianini: già in sella alla KTM nel 2014

Perché Carlo Pernat si sta già guardando intorno alla ricerca di possibili nuovi datori di lavoro per Bastianini per il 2025? Enea è sotto pressione alla Lenovo ed è messo in ombra dal favorito Pecco Bagnaia della Ducati. Jorge Martin potrebbe sostituire la "Bestia" già nel 2024, visto che nel 2023 lo spagnolo ha nettamente superato l'italiano, che si è infortunato due volte. E un giorno anche Marc Márquez potrebbe ottenere un contratto di lavoro con Ducati Corse.

La concorrenza a Borgo Panigale è agguerrita e crescente, ed è per questo che Luca Marini ha già preso la decisione precauzionale di partire per Repsol Honda.

Quello che nessuno ricorda: Enea Bastianini ha un passato in KTM, in quanto ha partecipato alla Red Bull Rookies Cup nel 2013 e ha vinto due gare - Jerez-2 e la gara finale di settembre ad Aragón-2. Ha concluso al quarto posto assoluto in questa serie junior nel 2024 dietro a Karel Hanika, Jorge Martín e Stefano Manzi.

Tra l'altro, Jorge Martín ha vinto la Rookies Cup nel 2014, quando Bastianini correva già nella classe Moto3. Ha poi vinto il titolo di campione del mondo Moto3 con la Gresini-Honda nel 2018.

Il trionfo di Enea nella MotoGP a Sepang il 12 novembre 2023 è stato

la 191esima vittoria in un GP per un pilota della Red Bull Rookies Cup.

Ma Bastianini ha partecipato a questa coppa quando KTM e Red Bull non avevano ancora un bacino di utenza chiamato "KTM GP Academy", per cui i talenti della coppa continuavano a migrare direttamente da KTM ai team Honda Moto3.

Questo pericolo non esiste più, perché questi talenti vengono ora trasferiti all'interno di Pierer Mobility AG a squadre come Gaviota Aspar GASGAS, Red Bull KTM Ajo, Red Bull KTM Tech3 o il Liqui Moly Husqvarna Factory Team di Peter Öttl.

Risultati MotoGP Gara Doha (19/11):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultati MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, +19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.