Enea Bastianini: Interesse na KTM para a época de 2025

O italiano Enea Bastianini, terceiro no Campeonato do Mundo de MotoGP de 2022 com a Ducati, com quatro vitórias, está preocupado com o seu lugar na equipa Lenovo. É por isso que ele está de olho na concorrência.

A Pierer Mobility AG irá, muito provavelmente, disputar o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024 com a Red Bull-KTM, com Brad Binder e Jack Miller, enquanto a equipa GASGAS Factory Racing Tech3 será formada pelo Campeão do Mundo de Moto2, Pedro Acosta, e pelo Campeão do Mundo de Moto2 do ano passado, Augusto Fernández. No entanto, um confronto entre Miller e Acosta ainda não está completamente fora de questão.

As discussões com as equipas clientes Pertamina VR46 Ducati, CryptoDATA RNF-Aprilia e LCR-Honda, cujos contratos com os respectivos fabricantes expiram no final de 2024, terão lugar muito em breve na próxima época, uma vez que o Grupo Pierer está a considerar fornecer uma segunda equipa cliente para 2025.

A propósito: a KTM detém atualmente um total de 341 títulos de campeão mundial, dos quais 181 são títulos de piloto e 160 são títulos de marca.

E assim que a KTM RC16 competir consistentemente por vitórias e lugares no pódio contra a superioridade da Ducati e possivelmente receber duas vagas adicionais, os austríacos, que têm um dos melhores pilotos sob contrato na forma do forte Brad Binder, também receberão pedidos de outros pilotos de topo, todos os quais preferem agora estar numa Desmosedici.

Carlo Pernat, o empresário empreendedor de Enea Bastianini, deu a entender após o GP da Malásia que a "Bestia" já está envolvida em conversações promissoras com a KTM para 2025 e 2026. "A KTM é uma possibilidade para nós", disse Pernat.

"A KTM tem 6000 empregados. Não sei com quem Pernat tem estado a falar. Não comigo", disse o Diretor de Desportos Motorizados da KTM, Pit Beirer, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Mas por que não? Agora temos um plano fixo para 2024. A Ducati está a fazer um excelente trabalho e colocou a fasquia muito alta. Estamos atualmente a viajar com duas equipas com a dimensão certa para dar mais um passo em frente. Porque temos de dar um passo em frente se quisermos atacar a armada da Ducati. Por vezes conseguimos, mas nem sempre. Brad Binder deu passos incríveis recentemente. Nós, como equipa, também temos de dar mais um passo com a moto. Se o Brad conseguir melhorar tanto como nós, enquanto construtores, teremos um piloto que pode ter uma grande influência em 2024. É por isso que, para já, não estamos a discutir um novo piloto. Vamos apenas certificar-nos de que os quatro pilotos que temos têm um bom desempenho em 2024. Com o Pedro e o Augusto, temos agora dois campeões mundiais de Moto2 de sucesso na equipa. E que melhor maneira de o fazer do que com dois campeões do mundo nesta paisagem? Por isso, queremos manter os pilotos que temos".

No entanto, a Ducati tem atualmente não só uma superioridade numérica com oito motos, mas também um alinhamento de pilotos de topo que atingirá um nível de qualidade sem precedentes em 2024 com Bagnaia, Bastianini, Martin, Bezzecchi, Aldeguer ou Di Giannantonio, Morbidelli, Marc e Alex Márquez.

Nada menos do que 14 títulos de campeão do mundo foram conquistados com esta formação. Dentro de alguns dias serão 15.

Enea Bastianini: Já andou de KTM em 2014

Porque é que Carlo Pernat já está à procura de possíveis novos empregadores para Bastianini em 2025? Enea está sob grande pressão na Lenovo e é ofuscado pelo favorito da Ducati, Pecco Bagnaia. Jorge Martin poderia substituir o "Bestia" já em 2024, já que o espanhol superou claramente o italiano, que se lesionou duas vezes, em 2023. E um dia, Marc Márquez também pode conseguir um contrato de trabalho com a Ducati Corse.

A concorrência em Borgo Panigale é feroz e está a crescer - e é por isso que Luca Marini já tomou a decisão preventiva de partir para a Repsol Honda.

O que ninguém se lembra: Enea Bastianini tem um passado KTM, já que disputou a Red Bull Rookies Cup em 2013 e venceu duas corridas - Jerez-2 e a corrida final em setembro em Aragón-2. Terminou em quarto lugar na geral desta série júnior em 2024, atrás de Karel Hanika, Jorge Martín e Stefano Manzi.

A propósito, Jorge Martín venceu a Rookies Cup em 2014, quando Bastianini já estava a correr na classe Moto3. Depois, conquistou o título do Campeonato do Mundo de Moto3 com a Gresini-Honda em 2018.

O triunfo de Enea no MotoGP em Sepang, a 12 de novembro de 2023, foi

a 191ª vitória em GP de um piloto da Red Bull Rookies Cup.

Mas Bastianini participou nesta taça quando a KTM e a Red Bull ainda não tinham um grupo de captação chamado "KTM GP Academy", pelo que os talentos da taça continuavam a migrar diretamente da KTM para as equipas de Moto3 da Honda.

Este perigo já não existe porque estes talentos são agora transferidos dentro da Pierer Mobility AG para equipas como a Gaviota Aspar GASGAS, a Red Bull KTM Ajo, a Red Bull KTM Tech3 ou a Liqui Moly Husqvarna Factory Team de Peter Öttl.

Resultados MotoGP Race Doha (19/11):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, +19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeão do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.