Spectacle de projecteurs Lusail avec 3679 sources lumineuses LED

Depuis 2008, le GP du Qatar se déroule sous les projecteurs du "Losail International Circuit", long de 5,380 km. La surface éclairée correspond à 70 terrains de football de la FIFA, 35 terrains de cricket ou 1300 terrains de basket-ball.

Pour ce faire, les ingénieurs de la société américaine "Musco Lighting" avaient transformé la nuit en jour en 2007/2008 et réalisé en seulement 175 jours le plus grand projet d'éclairage de l'histoire du sport. Avant 2004, un millier d'ouvriers avaient en effet mis le feu à la piste en l'espace d'un an, pour un coût de 58 millions de dollars américains.

Les techniciens de Musco ont construit 10 millions d'euros en six mois. L'éclairage du circuit a nécessité environ 3 millions de kilos de béton et la pose de 500 km de câbles. L'excavation des mâts et le forage d'environ 12 600 mètres de roche solide pour les mâts d'éclairage correspondaient à 42 fois la hauteur de la tour Eiffel. Au total, 1300 heures de travail ont été investies.

Mais le bilan écologique du spectacle des projecteurs a été désastreux : le système électrique était initialement alimenté par 44 générateurs diesel d'une puissance de 13 mégawatts chacun, installés tout autour du circuit. Les 3600 sources lumineuses (avec des lampes en métal léger de 250, 1500 et 2000 watts) réparties sur 1000 mâts d'éclairage produisaient un flux lumineux de 450 millions de lumens (1200 à 1600 lux) ; cela aurait permis d'éclairer 3000 maisons privées ou un boulevard de Doha à Moscou.

Des brevets tels que Mirtran et Green ont été utilisés pour améliorer l'efficacité énergétique de 50 % par rapport aux systèmes traditionnels. Cependant, le circuit de Losail était encore entièrement éclairé douze heures après la fin de la course le lendemain matin, car chaque section du circuit était équipée d'un générateur qui devait être démarré et arrêté individuellement - et chaque générateur consommait 1000 litres de diesel par heure.

Pendant Covid, des améliorations ont été apportées et l'ensemble du système d'éclairage a été renouvelé de décembre 2020 à mars 2021. Il ne s'est pas écoulé 180 jours entre la conception et l'installation. 528 nouveaux mâts équipés de 3679 sources lumineuses LED d'une hauteur de 6 à 36 mètres éclairent désormais le parcours.

Alors que les anciennes lampes aux halogénures métalliques consommaient énormément d'électricité, les nouveaux mâts sont équipés de LED, dans les différents niveaux de luminosité requis : TLC-LED-1500 (1430 W), TLC-LED-1200 (1170W), TLC-LED-550 (540W), Mirtrans LED (990W). Le Losail International Circuit est ainsi le premier circuit de ce type au monde à utiliser la toute dernière technologie LED pour l'éclairage.

Le nouveau système garantit un éclairage plus uniforme, ce qui profite aux pilotes et à la retransmission télévisée. La technologie Flicker-Free doit permettre de lutter contre le scintillement, même en super slow motion. Un indice de rendu des couleurs plus élevé donne à la lumière un aspect plus naturel. L'éclairage peut désormais aussi être utilisé pour des effets de spectacle.

Deux avantages majeurs : La diffusion de la lumière est réduite et l'entretien est nettement moins coûteux.

À cela s'ajoute le fait que le système d'éclairage ultramoderne est désormais commandé de manière centralisée. Les observateurs attentifs ont déjà remarqué lors du GP du Qatar 2022 : Immédiatement après la fin des essais, l'éclairage a été réduit. À 20 heures, heure locale, seul l'éclairage public normal était encore en service.

Le système électrique déjà en place a été conservé. Désormais, 50 générateurs diesel de Pramac sont en service, ils génèrent une puissance de 11 mégawatts. La charge électrique (5 mégawatts) n'est pas plus élevée, bien que l'intensité et la qualité de l'éclairage se soient améliorées. En ce qui concerne les générateurs, la consommation et les émissions de CO2 ont été "considérablement" réduites, soulignent les responsables du circuit international de Lusail.