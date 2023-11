Spettacolo di proiettori Lusail con 3679 sorgenti luminose a LED

Dal 2008, il GP del Qatar si svolge sul Circuito Internazionale di Losail, lungo 5,380 km, sotto i riflettori, con un'area illuminata equivalente a 70 campi da calcio FIFA, 35 campi da cricket o 1.300 campi da basket.

Nel 2007/2008, gli ingegneri dell'azienda americana "Musco Lighting" hanno trasformato la notte in giorno e hanno realizzato il più grande progetto di illuminazione nella storia dello sport in soli 175 giorni. Prima del 2004, la pista era stata costruita da 1000 operai in un anno, per un costo di 58 milioni di dollari.

I tecnici Musco hanno speso 10 milioni di euro in sei mesi. Per illuminare il circuito sono stati necessari circa 3 milioni di chilogrammi di cemento e sono stati posati 500 chilometri di cavi. Gli scavi per i pali e la perforazione di un totale di circa 12.600 metri di roccia solida per i pali di illuminazione corrispondevano a 42 volte l'altezza della Torre Eiffel. In totale sono state impiegate 1.300 ore di lavoro.

Tuttavia, l'ecobilancio dello spettacolo dei riflettori è stato devastante: il sistema elettrico era originariamente alimentato da 44 generatori diesel, ciascuno con una potenza di 13 megawatt, installati intorno alla pista. Le 3600 sorgenti luminose (con lampade metalliche da 250, 1500 e 2000 watt) su 1000 pali della luce generavano 450 milioni di lumen di flusso luminoso (da 1200 a 1600 lux); ciò avrebbe potuto illuminare 3000 case private o un viale da Doha a Mosca.

Brevetti come Mirtran e Green sono stati utilizzati per migliorare l'efficienza energetica del 50% rispetto ai sistemi convenzionali. Tuttavia, il circuito di Losail era di solito ancora completamente illuminato dodici ore dopo la fine della gara del mattino successivo, poiché ogni sezione del circuito era dotata di un generatore che doveva essere avviato e fermato individualmente - e ogni generatore consumava 1000 litri di gasolio all'ora.

Durante Covid sono stati apportati miglioramenti e l'intero sistema di illuminazione è stato rinnovato da dicembre 2020 a marzo 2021. Dalla progettazione all'installazione sono passati meno di 180 giorni. 528 nuovi pali con 3679 sorgenti luminose a LED a un'altezza compresa tra 6 e 36 metri illuminano ora il percorso.

Mentre le vecchie lampade a ioduri metallici consumavano enormi quantità di elettricità, i nuovi pali sono dotati di LED nei vari livelli di luminosità richiesti: TLC-LED-1500 (1430W), TLC-LED-1200 (1170W), TLC-LED-550 (540W), Mirtrans LED (990W). In questo modo il Losail International Circuit è il primo circuito al mondo nel suo genere a utilizzare la più recente tecnologia LED per l'illuminazione.

Il nuovo sistema garantisce un'illuminazione più uniforme, a vantaggio dei piloti e della trasmissione televisiva. La tecnologia flicker-free è stata progettata per contrastare lo sfarfallio anche nel super slow motion. Un indice di resa cromatica più elevato fa apparire la luce più naturale. L'illuminazione può ora essere utilizzata anche per gli effetti di spettacolo.

Due i vantaggi principali: La dispersione della luce è ridotta e la manutenzione è molto più economica.

Inoltre, il modernissimo sistema di illuminazione è ora controllato centralmente. Gli osservatori più attenti lo hanno già notato in occasione del GP del Qatar 2022: Subito dopo la fine dei test, l'illuminazione è stata ridotta. Alle 20.00 ora locale, solo la normale illuminazione stradale era ancora in funzione.

L'impianto elettrico esistente è stato mantenuto. Ora sono in funzione 50 generatori diesel di Pramac, che generano una potenza di 11 megawatt. Il carico elettrico (5 megawatt) non è aumentato, anche se l'intensità e la qualità della luce sono migliorate. I funzionari del Lusail International Circuit sottolineano che il consumo dei generatori e le emissioni di CO2 sono stati "significativamente" ridotti.