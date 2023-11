Espetáculo de projectores Lusail com 3679 fontes de luz LED

Desde 2008, o GP do Qatar tem sido realizado no Circuito Internacional de Losail, com 5,380 km de comprimento, sob iluminação, com uma área iluminada equivalente a 70 campos de futebol da FIFA, 35 campos de críquete ou 1.300 campos de basquetebol.

Em 2007/2008, os engenheiros da empresa americana "Musco Lighting" transformaram a noite em dia e realizaram o maior projeto de iluminação da história do desporto em apenas 175 dias. Antes de 2004, a pista tinha sido construída por 1000 trabalhadores num ano, com um custo de 58 milhões de dólares americanos.

Os técnicos da Musco gastaram 10 milhões de euros em seis meses. Foram necessários cerca de 3 milhões de quilos de betão para iluminar o circuito e foram colocados 500 quilómetros de cabos. A escavação para os postes e a perfuração de um total de cerca de 12.600 metros de rocha sólida para os postes de iluminação corresponderam a 42 vezes a altura da Torre Eiffel. No total, foram investidas 1.300 horas de trabalho.

No entanto, o equilíbrio ecológico do espetáculo dos projectores foi devastador: o sistema elétrico era originalmente alimentado por 44 geradores a diesel, cada um com uma potência de 13 megawatts, instalados à volta da pista. As 3600 fontes de luz (com lâmpadas metálicas de 250, 1500 e 2000 watts) em 1000 postes de iluminação geravam 450 milhões de lúmens de fluxo luminoso (1200 a 1600 lux); isto poderia ter iluminado 3000 casas particulares ou uma avenida de Doha a Moscovo.

Patentes como Mirtran e Green foram utilizadas para melhorar a eficiência energética em 50% em comparação com os sistemas convencionais. No entanto, o Circuito de Losail estava normalmente ainda totalmente iluminado doze horas após o final da corrida, na manhã seguinte, uma vez que cada secção do circuito tinha um gerador que tinha de ser ligado e desligado individualmente - e cada gerador consumia 1000 litros de gasóleo por hora.

Durante a Covid, foram introduzidas melhorias e todo o sistema de iluminação foi renovado de dezembro de 2020 a março de 2021. Menos de 180 dias passaram desde o projeto até à instalação. 528 novos postes com 3679 fontes de luz LED a uma altura de 6 a 36 metros iluminam agora o percurso.

Enquanto as antigas lâmpadas de iodetos metálicos consumiam enormes quantidades de eletricidade, os novos postes estão equipados com LEDs nos vários níveis de brilho necessários: TLC-LED-1500 (1430W), TLC-LED-1200 (1170W), TLC-LED-550 (540W), Mirtrans LED (990W). Isto faz do Circuito Internacional de Losail o primeiro circuito do seu género no mundo a utilizar a mais recente tecnologia LED para a sua iluminação.

O novo sistema garante uma iluminação mais uniforme, o que beneficia os pilotos e a transmissão televisiva. A tecnologia sem cintilação foi concebida para evitar a cintilação mesmo em super câmara lenta. Um índice de restituição de cor mais elevado faz com que a luz pareça mais natural. A iluminação pode agora também ser utilizada para efeitos de espetáculo.

Duas grandes vantagens: A dispersão da luz é reduzida e a manutenção é muito mais económica.

Para além disso, o sistema de iluminação ultra-moderno é agora controlado centralmente. Os observadores atentos já se aperceberam disso no GP do Qatar de 2022: Imediatamente após o final dos testes, a iluminação foi reduzida. Às 20h00 locais, apenas a iluminação pública normal estava ainda em funcionamento.

O sistema elétrico existente foi mantido. Estão agora em funcionamento 50 geradores a gasóleo da Pramac, com uma potência de 11 megawatts. A carga eléctrica (5 megawatts) não é superior, embora a intensidade e a qualidade da luz tenham melhorado. Os responsáveis do Circuito Internacional de Lusail sublinham que o consumo dos geradores e as emissões de CO2 foram reduzidos "significativamente".