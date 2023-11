Marc Márquez (HRC) : "Un chapitre incroyable se termine".

La saison 2023 marquera également la fin de l'histoire à succès de Marc Márquez et du HRC ce week-end sur le circuit Ricardo Tormo de Valence. Ensemble, ils ont célébré six titres MotoGP, cinq triples couronnes, 59 victoires en GP, 101 podiums et 64 pole positions depuis les débuts de l'Espagnol dans la catégorie reine en 2013 et son titre de champion du monde en tant que rookie.

Les blessures qui ont poursuivi Márquez, aujourd'hui âgé de 30 ans, depuis sa grave blessure à l'humérus lors de l'ouverture tardive de la saison 2020 à Jerez, et le manque de punch de la RC213V ont cependant poussé l'octuple champion du monde vers Ducati pour 2024 - même s'il ne pilotera qu'une moto de l'année précédente de Borgo Panigale dans l'équipe cliente de Gresini Racing.

C'est la décision la plus difficile de sa vie, a souligné Marc Márquez à plusieurs reprises. L'équipe Repsol Honda restera toujours l'équipe de son cœur. Les adieux à venir sont donc difficiles pour lui. "Valence sera un week-end très difficile, pas seulement sur la piste, mais aussi en dehors", a-t-il déclaré. "Ce sera très émotionnel. Comme vous le savez, je ne suis pas un pilote qui vient sur le circuit uniquement pour faire son travail et c'est tout. Je suis un pilote qui aime être en groupe et avec l'équipe et passer du temps avec eux. J'ai une relation très étroite avec mon équipe, sur le plan humain. Ce sera donc un week-end très difficile".

Sa saison 2023 a également été difficile, avec des abandons pour cause de blessures, 27 chutes jusqu'à présent et peu de moments forts - le plus important étant bien sûr la troisième place lors de la course à domicile de Honda à Motegi, qualifiée de "podium romantique" par Marc lui-même.

"Ce fut une année pleine de hauts et de bas, d'émotions et de décisions difficiles", résume rétrospectivement la superstar du MotoGP, actuellement 14e au classement du championnat du monde. "A Valence, nous allons essayer de terminer la saison de la meilleure façon possible. C'est un circuit que j'aime et où je garde de bons souvenirs. Bien sûr, ce n'est pas n'importe quelle fin de saison. Elle sera très émotionnelle, car c'est un chapitre incroyable de ma carrière sportive - et de ma vie - qui se termine".

"Ensemble, avec le team Repsol Honda, nous avons écrit une histoire incroyable au cours des onze dernières années. Les bons et les mauvais moments ont contribué à la personne que je suis aujourd'hui", a clairement indiqué Marc Márquez. "Ce week-end, il s'agira de célébrer ce que nous avons accompli et de profiter de notre temps ensemble jusqu'au dernier moment. Faisons en sorte que chaque tour compte" !

Résultat de la course MotoGP, Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 des 39 courses :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.