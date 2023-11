Marc Márquez (HRC): "Si chiude un capitolo incredibile".

La stagione 2023 sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia vedrà anche la fine della storia di successo di Marc Márquez e HRC. Insieme, hanno festeggiato sei titoli della MotoGP, cinque triple crown, 59 vittorie nei GP, 101 podi e 64 pole position da quando lo spagnolo ha debuttato nella classe regina nel 2013 ed è diventato campione del mondo al primo tentativo come rookie.

Tuttavia, il problema degli infortuni che ha perseguitato l'ormai trentenne Márquez dopo il grave infortunio alla parte superiore del braccio subito in occasione dell'apertura della stagione 2020 a Jerez e la mancanza di potenza della RC213V hanno spinto l'otto volte campione del mondo a scegliere la Ducati per il 2024, anche se guiderà solo una moto dell'anno precedente di Borgo Panigale nel team clienti Gresini Racing.

Marc Márquez ha ripetutamente sottolineatoche è stata la decisione più difficile della sua vita. Il Repsol Honda Team rimarrà sempre la squadra più vicina al suo cuore. Di conseguenza, l'imminente addio è difficile per lui. "Valencia sarà un fine settimana molto difficile, non solo in pista, ma anche fuori", ha detto. "Sarà molto emozionante. Come sapete, non sono un pilota che viene in pista solo per fare il suo lavoro e basta. Sono un pilota a cui piace stare con il gruppo e la squadra e passare del tempo con loro. Ho un rapporto molto stretto con la mia squadra, a livello umano. Per questo sarà un fine settimana molto difficile".

Anche la sua stagione 2023 è stata difficile, con ritiri per infortunio, 27 cadute finora e pochi momenti salienti - su tutti, naturalmente, il terzo posto nella gara di casa della Honda a Motegi, che Marc stesso ha descritto come un "podio romantico".

"È stato un anno pieno di alti e bassi, di emozioni e di decisioni difficili", ha riassunto la superstar della MotoGP, attualmente 14° in classifica. "A Valencia cercheremo di concludere la stagione nel miglior modo possibile. È una pista che mi piace e di cui ho un buon ricordo. Naturalmente, non si tratta di un finale di stagione qualsiasi. Sarà molto emozionante perché si chiude un capitolo incredibile della mia carriera sportiva e della mia vita".

"Insieme al Repsol Honda Team, abbiamo scritto una storia incredibile negli ultimi undici anni. I momenti belli e quelli brutti hanno contribuito a creare quello che sono oggi", ha sottolineato Marc Márquez. "Questo fine settimana sarà dedicato a celebrare ciò che abbiamo raggiunto e a goderci il nostro tempo insieme fino all'ultimo momento. Facciamo in modo che ogni giro sia importante!".

Risultati gara MotoGP, Doha (19/11):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.