Marc Márquez (HRC): "Termina um capítulo incrível"

A temporada de 2023 no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, também verá o fim da antiga história de sucesso de Marc Márquez e da HRC. Juntos, celebraram seis títulos de MotoGP, cinco vitórias na tripla coroa, 59 vitórias em GP, 101 pódios e 64 pole positions desde que o espanhol se estreou na categoria rainha em 2013 e se tornou campeão do mundo à primeira tentativa como estreante.

No entanto, a situação de lesão que tem assombrado Márquez, agora com 30 anos de idade, desde a grave lesão no braço na abertura tardia da época de 2020 em Jerez e a falta de potência da RC213V levaram o oito vezes campeão do mundo à Ducati para 2024 - apesar de apenas pilotar uma moto do ano anterior de Borgo Panigale na equipa cliente Gresini Racing.

Marc Márquez sublinhou várias vezesque esta foi a decisão mais difícil da sua vida. A Repsol Honda Team continuará sempre a ser a equipa que lhe está mais próxima do coração. Por isso, a despedida que se aproxima é difícil para ele. "Valência vai ser um fim de semana muito difícil - não só na pista, mas também fora dela", disse. "Vai ser muito emotivo. Como sabem, não sou um piloto que vem para a pista apenas para fazer o seu trabalho e mais nada. Sou um piloto que gosta de estar com o grupo e a equipa e de passar tempo com eles. Tenho uma relação muito próxima com a minha equipa, a nível humano. É por isso que vai ser um fim de semana muito difícil".

A sua época de 2023 também foi difícil, com desistências por lesão, 27 acidentes até agora e poucos pontos altos - acima de tudo, claro, o terceiro lugar na corrida caseira da Honda em Motegi, que o próprio Marc descreveu como um "pódio romântico".

"Foi um ano cheio de altos e baixos, emoções e decisões difíceis", resumiu a superestrela do MotoGP, que está atualmente em 14º lugar na classificação. "Em Valência, vamos tentar terminar a época da melhor forma possível. É uma pista de que gosto e da qual tenho boas recordações. Claro que não se trata de um final de época qualquer. Vai ser muito emotivo porque um capítulo incrível da minha carreira desportiva - e da minha vida - está a chegar ao fim."

"Juntamente com a equipa Repsol Honda, escrevemos uma história incrível ao longo dos últimos onze anos. Os bons e os maus momentos contribuíram para o que sou hoje," sublinhou Marc Márquez. "Este fim de semana será para celebrar o que alcançámos e desfrutar do nosso tempo juntos até ao último momento. Vamos fazer com que cada volta conte!"

Resultado da corrida de MotoGP, Doha (19/11):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.