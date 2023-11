Valencia: il finale di stagione 2023 in tv e streaming gratis

Per l'ultima volta, il "Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana" sarà trasmesso in diretta su FreeTV in Germania il sabato e la domenica, con un ricco programma di MotoGP. L'intero programma in sintesi.

Il Campionato del Mondo di MotoGP torna in Europa per il finale, ma le ultime gare della stagione inizieranno domenica con un'ora di ritardo rispetto al solito, in modo che la classe regina su due ruote non si scontri con la partenza della Formula 1 ad Abu Dhabi (ore 14:00 CET).

ServusTV trasmetterà le sessioni di qualifica e la volata della classe MotoGP in diretta televisiva gratuita in Germania, Austria e Svizzera il sabato, seguita dalle tre gare del GP la domenica - affiancate da servizi preliminari, analisi e interviste.

Un'alternativa televisiva all'emittente privata austriaca è disponibile solo in Svizzera: SRF zwei trasmetterà la volata in diretta TV il sabato, mentre la gara principale della domenica sarà trasmessa successivamente come registrazione parziale.

L'offerta completa di streaming

Lapiattaforma video e di streaming ServusTV On non solo offre il programma ServusTV in tedesco, ma gli utenti in Austria possono anche guardare tutta l'azione da venerdì in poi (tutte le sessioni di prova, le sessioni di qualificazione e le gare) come live stream con commento originale in inglese.

Se i diritti televisivi consentono la trasmissione anche in Germania oltre che in Austria, lo streaming ServusTV con commento in tedesco sarà disponibile come di consueto anche per gli utenti con indirizzo IP dalla Germania, ovvero per le sessioni di qualificazione e le gare di tutte le classi.

Come alternativa a pagamento, il live stream di Dorna è disponibile su motogp.com. Un abbonamento per l'intera stagione costa solitamente 139,99 euro. Per 148,99 euro è incluso anche il cronometraggio in diretta. Tuttavia, il finale di Valencia e quindi la decisione nella lotta per il titolo MotoGP di quest'anno è ora disponibile al prezzo speciale di 10 euro!

In cambio, tutte le sessioni sono disponibili in diretta e su richiesta con commento in inglese sul sito ufficiale. Sono inoltre disponibili numerosi video con interviste e approfondimenti sul dietro le quinte del Campionato del Mondo MotoGP. L'archivio contiene anche le migliori gare del GP dal 1992.

Programma televisivo GP di Valencia 2023: