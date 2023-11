Circuit de Lusail : la transformation a coûté environ 500 millions de dollars US

La semaine dernière, mercredi ou jeudi, les membres du circuit du MotoGP ont littéralement eu le souffle coupé en découvrant pour la première fois la nouvelle infrastructure des stands, le paddock de Nejen, l'espace d'hospitalité, le centre média et les nouvelles tribunes autour du circuit international de Lusail, long de 5,3 km, qui a accueilli pour la première fois un événement MotoGP en octobre 2004, l'ouverture de la saison dans le désert en 2007 et le premier GP en lumière de l'histoire en mars 2008.Même la Formule 1 était en retard sur les deux-roues, puisque Singapour n'a accueilli son premier GP de Formule 1 de nuit qu'en septembre 2008.

Le deuxième GP de Formule 1 après celui de 2021 a eu lieu les 7 et 8 octobre 2023 sur le circuit international de Losail à Doha, au Qatar, qui a été transformé à grands frais.

Depuis le 24 septembre, les travaux de transformation de Lusail (les Qataris disaient Losail les premières années) sont terminés, a annoncé l'autorité des travaux publics "Ashgal". Le développement du circuit et la construction des bâtiments principaux, des tribunes et des infrastructures ont été achevés. Le site a été présenté aux médias locaux le 24 septembre. Le GP de Formule 1 se déroulait alors déjà à guichets fermés.

Dorna a annoncé 26 822 spectateurs pour le dimanche. Il est difficile d'estimer si ce chiffre est à prendre tout à fait au sérieux. Dans le passé, seuls 2000 spectateurs se sont souvent perdus dans les gradins du MotoGP.

Comme par le passé, la piste s'étend sur 5,38 km et comporte 16 virages. C'est la seule piste du Moyen-Orient qui accueille la Formule 1 et le MotoGP. Jusqu'à présent, la Formule 1 n'a concouru qu'en novembre 2021 dans le Golfe Persique à Doha, lorsque la pandémie de Corona a rendu impossible de nombreux autres événements (notamment en Asie). Mais l'infrastructure du MotoGP était loin d'être suffisante pour le promoteur de la F1, Liberty Media. Ce n'est que lorsque des mises à niveau de plusieurs millions de dollars ont été convenues que Liberty Media a signé un contrat de Formule 1 de 10 ans, de 2023 à 2032.

Ing. Youssef Al Emadi, Projects Affairs Director d'Ashgal : "Nous sommes fiers qu'Ashgal ait été impliqué une fois de plus lorsqu'il s'est agi d'ouvrir la voie à l'un des événements sportifs les plus en vue du monde entier au Qatar".

Ing. Al Emdai a ajouté que l'ensemble des travaux de rénovation avaient été achevés en sept mois. Ils répondent aux exigences internationales les plus élevées et aux exigences précises de la Formule 1 et profiteront également au MotoGP, a-t-il ajouté.

L'infrastructure du circuit, construit en 2003, a été modernisée, de nouvelles installations de service et des routes d'accès ont été construites.

Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, président de la Qatar Motor and Motorcycle Federation et président du circuit international de Losail, a déclaré : "Grâce à la rénovation complète du circuit, nous avons désormais les qualifications pour les principales compétitions locales et internationales. Nous avons toutefois conservé le design original de la piste, car il est devenu populaire dans le monde entier. Mais nous avons reconstruit l'ensemble du site d'exploitation afin d'offrir aux fans de sport automobile un haut niveau d'efficacité".

Comme la Formule 1 nécessitait beaucoup d'espace pour le nouveau village VIP, l'ancien paddock a été agrandi à cet effet en direction du Turn 1. Le bâtiment des stands et les locaux situés au-dessus, sur le côté droit de la ligne droite de départ et d'arrivée, ont été adaptés aux besoins de la Formule 1 - y compris la construction d'un nouveau Media Centre.

Au total, des routes d'accès vers le nord, l'est et l'ouest d'une longueur totale de 21 km ont été reconstruites et mènent au carrefour Umm Ebairioya/Al Sakhama. Les routes principales en direction d'Al Majd Road sont encore en cours d'achèvement.

Les nouveaux bâtiments et installations occupent désormais environ 100.000 mètres carrés. Il y a une plus grande fan zone et des espaces VIP 5 étoiles, le nombre de places dans les tribunes et de places de parking a également été augmenté. De plus, il existe désormais pas moins de 50 boxes extrêmement spacieux.

Le circuit de 5,38 km a été entièrement goudronné et repeint.

De nouveaux trottoirs ont été construits, de nouvelles limites de piste, de nouvelles mesures de sécurité, un système d'éclairage amélioré, ainsi que 85 écrans électroniques externes et des panneaux d'éclairage. Trois nouveaux tunnels ont également été creusés au nord et au sud de la ligne, ainsi qu'un passage souterrain pour piétons. Toutes les exigences pour l'homologation de la FIA et de la FIM ont ainsi été remplies.

Au total, il existe désormais environ 15.000 places de parking intérieures et extérieures, et jusqu'à 40.000 spectateurs peuvent être accueillis dans la tribune au départ/à l'arrivée et dans des tribunes temporaires dans les virages 1, 2 et 16.

Dans le cadre des travaux de transformation, le baldaquin, d'un diamètre de 60 mètres et d'un poids de 330 tonnes, a également dû être déplacé. Elle a donc dû être démontée et remontée. Une grue de 400 tonnes a été nécessaire pour cette manœuvre.

Le circuit de Losail a été achevé il y a plus de 20 ans en un peu plus d'un an et a coûté à l'époque environ 58 millions de dollars US à la "Qatar Motor and Motorcycle Federation" (QMMF). Les coûts de transformation ont représenté près de dix fois cette somme. Les Qataris n'ont pas lésiné sur les coûts ni sur les efforts pour établir de nouvelles normes au niveau mondial.

"Toute l'installation se trouve désormais à un nouveau niveau", s'est étonné Geoff Dixon, Paddock Manager du MotoGP, lors d'une escale à Doha sur le chemin du GP d'Inde en septembre dernier.

Alors qu'en 2008, le coût de la construction du circuit n'avait pas été caché, les Qataris ont entre-temps gardé le silence sur le coût des transformations coûteuses. Mais les experts locaux chiffrent les dépenses à un montant tout à fait crédible de 500 millions de dollars américains !

Incroyable : huit à neuf mois de travaux seulement

Ceux qui ont écouté les fonctionnaires de l'IRTA dans le paddock ont ressenti beaucoup d'admiration pour les mesures de construction en grande partie réussies. C'est surtout la ponctualité de l'achèvement des travaux qui a étonné, sachant que l'on a beaucoup parlé de travail d'esclave dans la perspective de la Coupe du monde de football et que l'on peut travailler 24 heures sur 24 et 365 jours par an à Doha - en raison des conditions climatiques, de l'absence de législation du travail et du peu de considération pour les émissions de CO2.

Les Qataris ont réalisé l'ensemble de la transformation en huit ou neuf mois, ce qui est incroyable. Incroyable si l'on compare ce projet à l'aéroport de Berlin ou au projet de gare Stuttgart 21.

Ceux qui sont assis tout en haut de la tribune de départ et d'arrivée profitent de la vue sur les plus grands écrans LCD du monde, ils voient quasiment tout le parcours en un coup d'œil, ce sont les plus grands écrans qui existent dans le monde entier. Et si l'on se donne la peine de marcher jusqu'au bout de la voie des stands en direction du Turn 1 et de prendre l'ascenseur jusqu'au dernier étage du dernier bâtiment, on peut voir l'ensemble du circuit.

Malgré cela, il y a eu certaines imperfections, mais elles seront certainement corrigées d'ici le prochain Grand Prix. Au Media Centre, par exemple, il a été impossible pendant deux jours d'éteindre la climatisation ou de la régler à quelques degrés de plus. Apparemment, personne ne savait où se trouvaient les interrupteurs correspondants. Les rapporteurs ont eu froid à 16 degrés et ont cru assister à une course de speedway sur glace.

Des couvertures blanches en laine ont même été distribuées à la réception !

Dans la nuit de vendredi à samedi, un ingénieur a trouvé le bon interrupteur et la température de la chambre a pu être soudainement régulée.

Qatar : l'argent ne joue aucun rôle

Oui, au Qatar, il y a des conditions auxquelles il faut s'habituer. Des collègues qui ont séjourné à l'hôtel Hilton sur la presqu'île artificielle "The Pearl" à Doha ont rapporté que les chambres d'hôtel 5 étoiles de 67 mètres carrés coûtaient environ 85 euros par nuit en basse saison.

Le nouvel aéroport international Hamad, construit il y a quelques années et qui accueille la prestigieuse compagnie Qatar Airways, est également devenu un monument du siècle prochain.

L'organisateur du GP et partenaire de Dorna est l'association qatarie des sports mécaniques QMMF, qui a même financé pendant des années une équipe de GP Moto2 et qui dispose des meilleures relations avec la famille régnante de l'émirat. C'est pourquoi soit la "Qatar Bank", soit la "Qatar Airways" se présentent comme donneurs de noms de GP.

L'argent ne joue aucun rôle pour les Qataris, ils utilisent les événements sportifs de toutes sortes pour faire de la publicité pour le tourisme dans le monde entier, car dès que le pétrole et le gaz naturel seront épuisés, il faudra faire de grandes affaires avec les touristes. L'obligation de visa pour les Européens a été supprimée depuis longtemps par mesure de précaution.

Alors qu'il y a 19 ans, le circuit du GP jouissait encore de la liberté du fou au Qatar et que personne ne se souciait du code de la route et des limites de vitesse, on va aujourd'hui d'un radar à l'autre, presque tous les feux de signalisation sont sous surveillance vidéo, il vaut mieux alors rouler à 60, 80, 100 ou 120 km/h, sinon cela peut coûter cher.

Il est urgent d'éviter les accidents. "En cas de doute, c'est toujours la faute de l'étranger", m'a prévenu un homme d'affaires.

Il est préférable de ne pas téléphoner, boire ou manger en conduisant. Mais lors de mes quelque 15 visites à Doha, je n'ai jamais été heurté par la circulation automobile.

Depuis la Coupe du monde de football, beaucoup de choses ont changé. Dans la zone urbaine de Doha, il y avait en permanence des signaux lumineux au-dessus de la chaussée avec l'inscription "Fasten Seat Belt".

On aperçoit des immeubles et des tours insensés et, même après la Coupe du monde de football, une grue géante se dresse sans cesse dans le paysage.

Et entre les immeubles colossaux et les hôtels de luxe, on tombe régulièrement, dans le centre-ville, sur des bâtiments délabrés d'un seul étage datant de l'époque des fondateurs, qui semblent avoir été construits hors du temps.

Lors de ma première visite à Doha en 2005, des chameaux sauvages se trouvaient encore à côté de l'autoroute lors du trajet vers le circuit, mais la ville satellite de Lusail City, qui compte 200.000 habitants, a été construite de toutes pièces pour la Coupe du monde.

En 2004, le Qatar comptait 400.00 habitants ; ils seront bientôt 3 millions.

Le trafic routier a fortement augmenté, alors que dans la ville, on voit tous les 400 mètres des panneaux indiquant une "station de métro". Mais je soupçonne fortement que personne ne l'utilise plus depuis la Coupe du monde de football.

Je doute qu'il y ait des écoles de conduite au Qatar. Chaque rond-point ressemble au Far West, toutes les règles de priorité, si tant est qu'il y en ait, sont soigneusement ignorées, et on ne sait pas s'il faut craindre davantage les SUV V12 de 5 mètres de haut ou les nombreux livreurs de pizza sur leur moto 125 cm3 qui roulent à 100 km/h avec un mètre d'écart dans le sillage du vent et qui, tout en tenant leur iPhone de la main gauche, postent peut-être une photo sur Instagram.

Ils cherchent probablement l'ombre de celui qui les précède, car avec un prix au litre d'environ 58 centimes d'euros, personne ne doit économiser de l'essence.

D'ailleurs, ne nous a-t-on pas dit que les riches Qataris démonteraient les stades de football après la Coupe du monde et les reconstruiraient gratuitement dans un pays en développement du tiers-monde ?

Jusqu'à présent, la parole n'a pas été tenue.

En tout cas, je suis heureux que depuis 2008, les matchs se déroulent à Lusail avec des projecteurs. En effet, en octobre 2005, il faisait déjà 39 degrés à 9 heures du matin.

Et alors qu'en 2008, la course MotoGP n'avait commencé qu'à 13 heures, heure locale, l'année précédente, le départ avait été donné à 18 heures, heure locale, cette fois à 20 heures.

Lors des premières années sous les projecteurs, je me sentais comme un noctambule, car on s'entraînait jusqu'à 1h35 du matin.

En 2008, j'ai écrit jusqu'à 6h30 du matin le lundi, puis j'ai plié bagage. Au même moment, mon collègue sud-africain Michael Scott s'est levé à la table voisine du Media Centre. "Tu as fini ?", lui ai-je demandé. Sa réponse est éloquente : "I have finished and I am finished".

J'ai foncé tout droit à l'hôtel - et suis arrivé à 7 heures, juste à temps pour l'ouverture du buffet du petit-déjeuner.

Cette fois-ci (départ de Doha à 2h30), j'étais déjà de retour à Zurich à 7 heures le lundi.