Circuito di Lusail: costo di ricostruzione di circa 500 milioni di dollari USA

I membri del circo dei GP di motociclismo sono rimasti letteralmente a bocca aperta quando hanno visto per la prima volta, mercoledì o giovedì della scorsa settimana, le nuove infrastrutture dell'area dei box, del nuovo paddock, dell'area hospitality, del centro media e delle nuove tribune intorno al Lusail International Circuit, lungo 5,3 km. Il circuito ha ospitato il suo primo evento di MotoGP nell'ottobre 2004, la prima apertura di stagione nel deserto nel 2007 e il primo GP illuminato nella storia del Qatar nel marzo 2008.Anche la Formula 1 è rimasta indietro rispetto alle due ruote, visto che il primo GP notturno di Formula 1 si è tenuto solo a Singapore nel settembre 2008.

Il secondo GP di Formula 1 dopo il 2021 si è svolto il 7/8 ottobre 2023 sul Losail International Circuit di Doha, in Qatar, che è stato ricostruito con enormi spese.

I lavori di ristrutturazione di Lusail (il nome del Qatar per i primi anni è stato Losail) sono stati completati il 24 settembre, come annunciato dall'Ashgal Public Works Authority. L'ulteriore sviluppo del circuito e la costruzione degli edifici principali, delle tribune e delle infrastrutture sono stati completati. L'impianto è stato presentato ai media locali il 24 settembre. All'epoca il GP di Formula 1 era già tutto esaurito.

La Dorna ha parlato di 26.822 spettatori per domenica. È difficile dire se questo numero debba essere preso sul serio. In passato, la MotoGP ha spesso visto solo 2000 spettatori sugli spalti.

Come in precedenza, il circuito si estende per 5,38 chilometri e ha 16 curve ed è l'unico in Medio Oriente a ospitare la Formula 1 e la MotoGP. Finora la Formula 1 ha gareggiato sul Golfo Persico solo a Doha nel novembre 2021, quando la pandemia di coronavirus ha reso impossibili molti altri eventi (soprattutto in Asia). Tuttavia, l'infrastruttura della MotoGP era tutt'altro che sufficiente per il promotore della F1 Liberty Media. È stato solo quando sono stati concordati aggiornamenti da svariati milioni di euro che Liberty Media ha firmato un contratto decennale per la Formula 1 dal 2023 al 2032.

L'ingegnere Youssef Al Emadi, direttore dei progetti di Ashgal: "Siamo orgogliosi che Ashgal abbia partecipato ancora una volta a spianare la strada per l'arrivo in Qatar di uno degli eventi sportivi più importanti del mondo".

L'ingegnere Al Emdai ha aggiunto che l'intera ristrutturazione è stata completata in sette mesi. I lavori soddisfano i più alti standard internazionali e i precisi requisiti della Formula 1 e saranno utili anche alla MotoGP", ha aggiunto.

L'infrastruttura del circuito, costruito nel 2003, è stata modernizzata e sono state costruite nuove strutture di servizio e strade di accesso.

Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, Presidente della Federazione automobilistica e motociclistica del Qatar e Presidente del Circuito Internazionale di Losail, ha dichiarato: "Con l'ampia ristrutturazione del circuito, ora disponiamo delle strutture di qualificazione per le principali competizioni locali e internazionali. Tuttavia, abbiamo mantenuto il design originale del circuito, che è diventato popolare in tutto il mondo. Ma abbiamo ricostruito l'intera struttura in modo da poter offrire agli appassionati di motorsport un alto livello di efficienza".

Poiché la Formula 1 aveva bisogno di molto spazio per il nuovo VIP Village, il vecchio paddock è stato ampliato verso la curva 1 a questo scopo. L'edificio dei box e i locali sovrastanti sul lato destro del rettilineo di partenza e arrivo sono stati adattati alle esigenze della Formula 1, compreso il nuovo Media Centre.

In totale, sono state costruite nuove strade di accesso a nord, est e ovest, per una lunghezza totale di 21 chilometri, che conducono all'incrocio Umm Ebairioya/Al Sakhama. Le strade principali verso Al Majd Road sono ancora in fase di completamento.

I nuovi edifici e le strutture occuperanno circa 100.000 metri quadrati. La fan zone e le aree VIP a 5 stelle sono più ampie, mentre il numero di posti in tribuna e di parcheggi è stato aumentato. Inoltre, ci sono ora non meno di 50 box estremamente spaziosi.

La pista di 5,38 km è stata completamente riasfaltata e riverniciata.

Sono stati costruiti nuovi marciapiedi, nuove delimitazioni della pista, nuove misure di sicurezza, un sistema di illuminazione migliorato, oltre a 85 schermi elettronici e pannelli luminosi esterni. Sono state inoltre scavate tre nuove gallerie a nord e a sud della pista, oltre a un sottopassaggio pedonale. Sono stati così soddisfatti tutti i requisiti per l'omologazione FIA e FIM.

Ora ci sono in totale circa 15.000 posti auto al coperto e all'aperto, e possono essere ospitati fino a 40.000 spettatori - nella tribuna di partenza/arrivo e sulle tribune temporanee nelle curve 1, 2 e 16.

Anche la tettoia, che ha un diametro di 60 metri e pesa 330 tonnellate, ha dovuto essere spostata nell'ambito dei lavori di ristrutturazione. È stato quindi necessario smontarla e rimontarla. Per questa manovra è stata necessaria una gru da 400 tonnellate.

Il circuito di Losail è stato completato più di 20 anni fa in poco più di un anno e all'epoca è costato alla Qatar Motor and Motorcycle Federation (QMMF) circa 58 milioni di dollari USA. I costi di ricostruzione sono stati quasi dieci volte tanto. I qatarini non hanno risparmiato né spese né sforzi per stabilire nuovi standard a livello mondiale.

"L'intera struttura è ora a un nuovo livello", ha commentato Geoff Dixon, Paddock Manager della MotoGP, durante una sosta a Doha in occasione del GP d'India lo scorso settembre.

Se nel 2008 i costi di costruzione dell'autodromo non erano stati resi noti, ora i qatarini tacciono sui costi dell'ampia opera di ricostruzione. Tuttavia, secondo gli esperti locali, il costo è molto credibile: 500 milioni di dollari!

Incredibile: solo otto-nove mesi di costruzione

Se si chiedeva ai funzionari dell'IRTA nel paddock, si percepiva una grande ammirazione per il grande successo dei lavori di costruzione. Soprattutto la puntualità del completamento è stata sorprendente, anche se sappiamo che si è parlato molto di lavoro schiavo in vista della Coppa del Mondo e che a Doha si può lavorare 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno - a causa delle condizioni climatiche, della mancanza di leggi sul lavoro e della scarsa considerazione per le emissioni di CO2.

I qatarini hanno completato l'intera ristrutturazione nell'incredibile tempo di otto o nove mesi. Incredibile se si confronta questo progetto con quello dell'aeroporto di Berlino o con quello della stazione ferroviaria di Stoccarda 21.

Chiunque sia seduto in cima alla tribuna di partenza e arrivo può godere della vista degli schermi LCD più grandi del mondo, con la possibilità di vedere praticamente l'intera pista in un colpo d'occhio: sono gli schermi più grandi del mondo. E se si fa lo sforzo di camminare fino alla fine della corsia dei box verso la curva 1 e di prendere l'ascensore fino all'ultimo piano dell'ultimo edificio, si può vedere l'intera pista.

Ciononostante, sono state riscontrate alcune carenze, che saranno sicuramente corrette dal prossimo Gran Premio. Nel Media Centre, ad esempio, per due giorni non è stato possibile spegnere o regolare l'aria condizionata di qualche grado più calda. A quanto pare nessuno sapeva dove fossero nascosti gli interruttori. I giornalisti si sono congelati a 16 gradi e pensavano di essere a una gara di velocità su ghiaccio.

Alla reception sono state distribuite persino delle coperte di lana bianca!

Sabato sera, qualche ingegnere ha trovato l'interruttore giusto e improvvisamente la temperatura della stanza è stata regolata.

Qatar: i soldi non contano

Certo, le condizioni del Qatar richiedono un po' di tempo per abituarsi. I colleghi che hanno soggiornato all'Hilton Hotel sulla penisola artificiale "The Pearl" a Doha hanno riferito di camere a 5 stelle di 67 metri quadrati che costavano circa 85 euro a notte in bassa stagione.

L'aeroporto internazionale di Hamad, sede della rinomata Qatar Airways, è stato costruito pochi anni fa ed è diventato un monumento del prossimo secolo.

L'organizzatore del GP e partner di Dorna è la Qatar Motor Sports Federation (QMMF), che ha persino finanziato un team di Moto2 GP per molti anni e ha ottimi rapporti con la famiglia regnante dell'emirato. Per questo motivo lo sponsor del nome del GP è la "Qatar Bank" o la "Qatar Airways".

Il denaro non ha alcun ruolo per i qatarini, che usano gli eventi sportivi di ogni tipo per promuovere il turismo in tutto il mondo, perché non appena il petrolio e il gas si esauriranno un giorno, i grandi affari saranno fatti con i turisti. L'obbligo del visto per gli europei è stato abolito da tempo come misura precauzionale.

Mentre 19 anni fa il circo del GP in Qatar godeva ancora della libertà dei folli e nessuno si preoccupava delle regole del traffico e dei limiti di velocità, oggi si passa da un autovelox all'altro, quasi tutti i semafori sono videosorvegliati, quindi è meglio guidare a 60, 80, 100 o 120 km/h, altrimenti può costare caro.

Gli incidenti devono essere evitati a tutti i costi. "In caso di dubbio, è sempre colpa dello straniero", mi ha avvertito un uomo d'affari.

Non si deve parlare al telefono, bere o mangiare mentre si guida. Ma nelle mie circa 15 visite a Doha, non sono mai stato investito da un'auto.

Molte cose sono cambiate dopo la Coppa del Mondo. Nel centro di Doha c'erano sempre cartelli illuminati sopra la strada con la scritta "Allacciare la cintura di sicurezza".

Si vedono grattacieli e torri pazzeschi e, anche dopo la Coppa del Mondo, c'è sempre una gru gigante che incombe sul paesaggio.

E tra i colossali grattacieli e gli hotel di lusso del centro città, ci si imbatte continuamente in edifici fatiscenti a un piano, risalenti all'epoca guglielmina, che sembrano essere caduti nel dimenticatoio.

Durante la mia prima visita a Doha, nel 2005, c'erano ancora cammelli selvatici che giacevano accanto all'autostrada sulla strada per il circuito, ma la città satellite di Lusail City, con 200.000 abitanti, è stata costruita lì per la Coppa del Mondo.

Nel 2004 il Qatar contava 400.000 abitanti; presto saranno 3 milioni.

Il traffico stradale è aumentato considerevolmente e in città si possono vedere i cartelli di una "stazione della metropolitana" ogni 400 metri. Ma ho il forte sospetto che dopo la Coppa del Mondo nessuno le usi più.

Dubito che in Qatar ci siano scuole guida. Ogni rotatoria è come il Far West, tutte le regole del diritto di precedenza sono completamente ignorate, se ci sono, e non sai se dovresti temere di più i SUV V12 alti 5 metri o i numerosi corrieri della pizza sulle loro moto da 125cc, che guidano in scia a una velocità di 100 km/h con uno spazio di un metro tra loro, magari postando una foto su Instagram con la mano sinistra sul loro iPhone.

Probabilmente cercano l'ombra del veicolo che li precede, perché nessuno ha bisogno di risparmiare carburante quando il prezzo al litro è di circa 58 centesimi di euro.

A proposito: non ci avevano detto che i ricchi qatarini avrebbero smantellato gli stadi di calcio dopo la Coppa del Mondo e li avrebbero ricostruiti gratuitamente in qualche Paese in via di sviluppo del terzo mondo?

Finora non hanno mantenuto la parola.

In ogni caso, sono contento che a Lusail si usino i riflettori dal 2008. Perché nell'ottobre 2005 c'erano già 39 gradi alle 9 del mattino.

E mentre nel 2008 la gara di MotoGP è iniziata solo alle 13.00 ora locale, l'anno scorso è iniziata alle 18.00 ora locale, questa volta alle 20.00.

Nei primi anni di illuminazione, mi sentivo un camminatore notturno, perché gli allenamenti andavano avanti fino all'1.35 del mattino.

Nel 2008, ho scritto fino alle 6.30 del lunedì, poi ho fatto le valigie. Nello stesso momento, il mio collega sudafricano Michael Scott si alzò al tavolo accanto nel Media Centre. "Hai finito?", chiesi. La sua risposta è stata: "Ho finito e ho finito".

Mi sono precipitato in albergo, dove sono arrivato alle 7 del mattino, giusto in tempo per l'apertura del buffet della colazione.

Questa volta (partenza da Doha alle 2.30) sono tornato a Zurigo alle 7 del lunedì.