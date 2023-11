Circuito de Lusail: o custo da reconstrução ronda os 500 milhões de dólares americanos

O local luxuosamente renovado para o GP do Qatar deixou as equipas e os pilotos sem palavras. Mas quem viaja para Doha também tem muito que falar.

Os membros do circo do GP de motociclismo ficaram literalmente a salivar quando viram pela primeira vez, na semana passada, na quarta ou quinta-feira, as novas infra-estruturas da zona das boxes, o novo paddock, a zona de hospitalidade, o centro de imprensa e as novas bancadas à volta do Circuito Internacional de Lusail, com 5,3 km de extensão. O circuito acolheu o primeiro evento de MotoGP em outubro de 2004, a primeira abertura de época no deserto em 2007 e o primeiro GP com iluminação na história do Qatar em março de 2008.Até a Fórmula 1 ficou para trás em relação aos veículos de duas rodas, uma vez que o primeiro GP noturno de Fórmula 1 só se realizou em Singapura, em setembro de 2008.

O segundo GP de Fórmula 1 depois de 2021 realizou-se a 7/8 de outubro de 2023 no Circuito Internacional de Losail, em Doha, no Qatar, que foi reconstruído com grandes custos.

As obras de renovação em Lusail (o nome do Qatar nos primeiros anos foi Losail) foram concluídas em 24 de setembro, conforme anunciado pela Autoridade das Obras Públicas de Ashgal. O desenvolvimento do circuito e a construção dos principais edifícios, bancadas e infra-estruturas foram concluídos. As instalações foram apresentadas aos meios de comunicação social locais em 24 de setembro. Nessa altura, o GP de Fórmula 1 já estava esgotado.

A Dorna comunicou a presença de 26 822 espectadores no domingo. É difícil dizer se este número deve ser levado a sério. No passado, o MotoGP teve frequentemente apenas 2000 espectadores nas bancadas.

Tal como anteriormente, a pista estende-se por 5,38 quilómetros e tem 16 curvas, sendo a única pista no Médio Oriente a receber a Fórmula 1 e o MotoGP. Até agora, a Fórmula 1 só competiu no Golfo Pérsico, em Doha, em novembro de 2021, quando a pandemia de coronavírus impossibilitou muitos outros eventos (especialmente na Ásia). No entanto, as infra-estruturas do MotoGP estavam longe de ser suficientes para o promotor da F1, Liberty Media. Foi apenas quando foram acordadas actualizações de vários milhões de euros que a Liberty Media assinou um contrato de 10 anos para a Fórmula 1, de 2023 a 2032.

O Engenheiro Youssef Al Emadi, Diretor de Projectos da Ashgal: "Estamos orgulhosos por a Ashgal ter estado mais uma vez envolvida na preparação do caminho para a realização no Qatar de um dos mais importantes eventos desportivos do mundo."

O engenheiro Al Emdai acrescentou que toda a remodelação foi concluída em sete meses. As obras satisfazem os mais elevados padrões internacionais e os requisitos exactos da Fórmula 1 e também beneficiarão o MotoGP, acrescentou.

As infra-estruturas do autódromo, que foi construído em 2003, foram modernizadas e foram construídas novas instalações de serviço e estradas de acesso.

Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, Presidente da Federação Automóvel e de Motociclismo do Qatar e Presidente do Circuito Internacional de Losail, afirmou: "Com a extensa renovação do circuito, dispomos agora das instalações de qualificação para as principais competições locais e internacionais. No entanto, mantivemos o desenho original do circuito, que se tornou popular em todo o mundo. Mas reconstruímos toda a instalação para que possamos oferecer aos fãs do desporto automóvel um elevado nível de eficiência".

Uma vez que a Fórmula 1 necessitava de muito espaço para a nova Aldeia VIP, o antigo paddock foi alargado em direção à Curva 1 para este efeito. O edifício das boxes e as instalações acima dele, do lado direito da reta da meta, foram adaptados às necessidades da Fórmula 1 - incluindo o novo Centro de Imprensa.

No total, foram construídas novas estradas de acesso a norte, este e oeste, com um comprimento total de 21 quilómetros, que conduzem ao cruzamento Umm Ebairioya/Al Sakhama. As estradas principais em direção a Al Majd Road ainda estão a ser concluídas.

Os novos edifícios e instalações ocuparão cerca de 100 000 metros quadrados. A zona dos adeptos e as zonas VIP de 5 estrelas são maiores e o número de lugares nas bancadas e nos parques de estacionamento também foi aumentado. Para além disso, existem agora nada menos do que 50 boxes extremamente espaçosas.

A pista de corrida de 5,38 quilómetros foi completamente renovada e pintada de novo.

Foram construídos novos passeios, novos limites para a pista, novas medidas de segurança, um sistema de iluminação melhorado, bem como 85 ecrãs electrónicos exteriores e painéis luminosos. Foram também escavados três novos túneis a norte e a sul da pista, bem como um metro pedonal. Foram assim cumpridos todos os requisitos de homologação FIA e FIM.

No total, existem agora cerca de 15.000 lugares de estacionamento interiores e exteriores e podem também ser acomodados até 40.000 espectadores - na bancada da partida/chegada e em bancadas temporárias nas curvas 1, 2 e 16.

A cobertura, que tem um diâmetro de 60 metros e pesa 330 toneladas, também teve de ser deslocada no âmbito das obras de renovação. Por conseguinte, teve de ser desmontada e montada de novo. Para esta manobra, foi necessária uma grua de 400 toneladas.

O Circuito de Losail foi concluído há mais de 20 anos, em pouco mais de um ano, e custou à Federação de Automobilismo e Motociclismo do Qatar (QMMF) cerca de 58 milhões de dólares americanos na altura. Os custos de reconstrução foram quase dez vezes superiores a este montante. Os Qatarianos não se pouparam a despesas nem a esforços para estabelecer novos padrões a nível mundial.

"Toda a instalação está agora a um novo nível", admirou-se Geoff Dixon, Diretor do Paddock do MotoGP, durante uma paragem em Doha a caminho do GP da Índia em setembro passado.

Embora não tenha sido feito segredo dos custos de construção do autódromo em 2008, os Qataris estão agora a manter o silêncio sobre o custo do extenso trabalho de reconstrução. No entanto, os especialistas locais estimam o custo em 500 milhões de dólares americanos!

Incrível: apenas oito a nove meses de construção

Se perguntássemos aos funcionários da IRTA no paddock, poderíamos sentir uma grande admiração pelo grande sucesso das obras. Acima de tudo, a pontualidade foi surpreendente, embora saibamos que se falou muito de trabalho escravo por causa do Campeonato do Mundo e que Doha pode ser trabalhada 24 horas por dia, 365 dias por ano - devido às condições climatéricas, à falta de leis laborais e à pouca consideração pelas emissões de CO2.

Os Qatarianos concluíram toda a remodelação num período incrível de oito ou nove meses. Inacreditável, se compararmos este projeto com o do aeroporto de Berlim ou com o da estação ferroviária 21 de Estugarda.

Qualquer pessoa sentada no topo da bancada de partida e chegada pode desfrutar de uma vista dos maiores ecrãs LCD do mundo, podendo ver praticamente toda a pista num relance - são os maiores ecrãs do mundo. E se fizermos o esforço de caminhar até ao fim da via das boxes, em direção à curva 1, e apanharmos o elevador para o último andar do último edifício, podemos ver toda a pista.

No entanto, houve algumas insuficiências, mas estas serão certamente corrigidas no próximo Grande Prémio. No Media Centre, por exemplo, durante dois dias, o ar condicionado não pôde ser desligado ou ajustado para alguns graus mais quentes. Aparentemente, ninguém sabia onde estavam escondidos os interruptores. Os jornalistas estavam gelados com 16 graus e pensavam que estavam numa corrida de velocidade no gelo.

Até foram distribuídas mantas de lã branca na receção!

No sábado à noite, um engenheiro encontrou o interrutor certo e, de repente, a temperatura da sala pôde ser regulada.

Qatar: o dinheiro não importa

Sim, as condições no Qatar levam algum tempo a habituar-se. Colegas que ficaram alojados no Hotel Hilton, na península artificial "The Pearl", em Doha, relataram quartos de 67 metros quadrados de um hotel de 5 estrelas que custam cerca de 85 euros por noite na época baixa.

O Aeroporto Internacional de Hamad, sede da famosa Qatar Airways, foi construído há alguns anos e tornou-se um monumento do próximo século.

O organizador do GP e parceiro da Dorna é a Qatar Motor Sports Federation (QMMF), que chegou a financiar uma equipa de Moto2 GP durante muitos anos e tem excelentes relações com a família governante do emirado. É por isso que o nome do patrocinador do GP é "Qatar Bank" ou "Qatar Airways".

O dinheiro não desempenha qualquer papel para os Qatarianos, que utilizam eventos desportivos de todos os tipos para promover o turismo em todo o mundo, porque assim que o petróleo e o gás se esgotarem um dia, o grande negócio será feito com os turistas. A obrigação de visto para os europeus foi abolida há muito tempo como medida de precaução.

Se há 19 anos, o circo do GP do Qatar ainda gozava da liberdade dos tolos e ninguém se preocupava com as regras de trânsito e os limites de velocidade, hoje em dia, anda-se de uma armadilha de velocidade para a outra, quase todos os semáforos têm videovigilância, pelo que é melhor conduzir a 60, 80, 100 ou 120 km/h, caso contrário, pode sair caro.

Os acidentes devem ser evitados a todo o custo. "Em caso de dúvida, a culpa é sempre do estrangeiro", avisou-me um empresário.

Não se deve falar ao telefone, beber ou comer enquanto se conduz. Mas nas minhas cerca de 15 visitas a Doha, nunca fui atropelado por um carro.

Muita coisa mudou desde o Campeonato do Mundo. No centro da cidade de Doha, havia sempre sinais luminosos por cima da estrada com as palavras "Fasten Seat Belt" (Aperte o cinto de segurança).

Hoje em dia, há arranha-céus e torres loucas e, mesmo depois do Campeonato do Mundo, há sempre uma grua gigante a pairar sobre a paisagem.

E entre os arranha-céus colossais e os hotéis de luxo do centro da cidade, é frequente encontrar edifícios de um só piso da era Wilhelminiana que parecem ter caído no tempo.

Na minha primeira visita a Doha, em 2005, ainda havia camelos selvagens junto à autoestrada, a caminho da pista de corridas, mas a cidade satélite de Lusail City, com 200 000 habitantes, foi construída para o Campeonato do Mundo.

Em 2004, o Qatar tinha 400.000 habitantes; em breve serão 3 milhões.

O tráfego rodoviário aumentou consideravelmente e, de 400 em 400 metros, vêem-se sinais de uma "estação de metro" na cidade. Mas tenho fortes suspeitas de que ninguém as tem utilizado desde o Campeonato do Mundo.

Duvido que existam escolas de condução no Qatar. Todas as rotundas são como o Oeste Selvagem, todas as regras de direito de passagem são completamente desrespeitadas, se é que existem, e não sabemos se devemos temer mais os SUV V12 de 5 metros de altura ou os numerosos estafetas de pizzas nas suas motas de 125cc, que circulam a uma velocidade de 100 km/h com um intervalo de um metro entre eles, possivelmente a publicar uma fotografia no Instagram com a mão esquerda no iPhone.

Provavelmente, estão à procura da sombra do veículo da frente, porque ninguém precisa de poupar combustível quando o preço do litro ronda os 58 cêntimos de euro.

A propósito: não nos disseram que os ricos do Qatar iriam desmantelar os estádios de futebol após o Campeonato do Mundo e reconstruí-los gratuitamente num país em desenvolvimento do terceiro mundo?

Até à data, não cumpriram a sua palavra.

Em todo o caso, congratulo-me com o facto de os projectores serem utilizados em Lusail desde 2008. Porque em outubro de 2005 já estavam 39 graus às 9 horas da manhã.

E enquanto em 2008 a corrida de MotoGP só começou às 13 horas locais, no ano passado começou às 18 horas locais e desta vez às 20 horas.

Nos primeiros anos de iluminação, sentia-me como um caminhante noturno, porque os treinos iam até à 1h35 da manhã.

Em 2008, escrevi até às 6h30 da manhã de segunda-feira e depois fiz as malas. Ao mesmo tempo, o meu colega sul-africano Michael Scott levantou-se na mesa ao lado, no Media Centre. "Já acabaste?", perguntei-lhe. A sua resposta foi: "Já acabei e estou acabado".

Corri diretamente para o hotel e cheguei às 7 horas da manhã, mesmo a tempo de abrir o buffet de pequeno-almoço.

Desta vez (partida de Doha às 2h30), estava de volta a Zurique às 7h de segunda-feira.