Bagnaia sobre las quejas de Martin por los neumáticos: Hay que sacar el máximo partido de ellos

"Quizá a Jorge le pasó lo mismo que a mí el sábado", conjeturó Pecco Bagnaia poco después de la carrera principal en Doha , refiriéndose a la falta de agarre que describió en la parte trasera en el sprint del sábado.

Sin embargo, lo que el piloto oficial de Ducati no dijo, en parte porque las críticas abiertas a Michelin están prohibidas por contrato, fue expresado muy claramente por Jorge Martín en su decepción del domingo por la noche: se sentía estafado en sus opciones al campeonato del mundo por un neumático trasero duro como una piedra.

Bagnaia fue más diplomático al respecto cuando se le preguntó por las quejas de su rival por el título. "Desgraciadamente, se dan situaciones como ésta, y no puedes controlarlas. Puedes preparar todo el fin de semana a la perfección, luego empiezas la carrera y la sensación es diferente. Tenemos que mejorar eso y también sabemos muy bien que este tipo de problemas está aumentando en estos momentos porque el ritmo y el límite se están llevando cada vez más lejos. Cada vez somos más rápidos. Si lo comparamos incluso con el año pasado, en algunos circuitos [a lo largo de la carrera] éramos diez o quince segundos más lentos, como en Malasia, por ejemplo. Así que un pequeño detalle con los neumáticos puede marcar una gran diferencia".

"En el sprint mi neumático trasero no era tan perfecto como el del sábado por la mañana. Eso me puede hacer perder de dos a tres décimas en cada vuelta. No es mucho, pero puede marcar una gran diferencia", resumió el piloto oficial de Ducati. "Tenemos que lidiar con ello y sacar el máximo provecho de estas situaciones. Quizá tuve suerte de que la carrera del sábado sólo durara once vueltas. Pero no puedes controlarlo".

Martin tuvo el problema con el neumático en la carrera principal durante 22 vueltas y no pudo terminar más arriba del 10º puesto. Como resultado, Bagnaia amplió su ventaja a 21 puntos en la segunda posición. "Llegar a Valencia con esta ventaja me coloca sin duda en la mejor situación posible", dijo el defensor del título. "Pero es muy fácil perder puntos en este campeonato, en el que hay hasta 37 puntos en juego cada fin de semana. Ciertamente no será fácil, pero estamos en la mejor situación posible", subrayó el italiano de 26 años.

El Campeón del Mundo de Moto2 de 2018 ya ha luchado por el título contra el as de Yamaha Fabio Quartararo en cada uno de los dos últimos años, y esta temporada se enfrenta a otro piloto de la marca. ¿Es la batalla mundialista más dura de su carrera hasta ahora? "Sí, seguro, también porque he cometido muchos errores esta temporada", admite Bagnaia. "Ahora podríamos haber sumado muchos más puntos, pero a pesar de los errores siempre estamos en la lucha por el Campeonato del Mundo. Luchar contra un piloto que es tan fuerte y tan enérgico, especialmente en las cronos y en los sprints, no es fácil, también porque tiene la misma moto y podemos comparar los datos."

"Comparado con el año pasado, es mucho más duro. Pero creo que estamos manejando bien la situación y siempre somos muy competitivos y fuertes el domingo. Para el año que viene, e incluso antes para Valencia, sin duda tendré que mejorar mis sensaciones del sábado", dice Pecco.

Resultado carrera MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team, 531. 3. Mooney VR46 Racing, 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing, 431. 5. Aprilia Racing, 390. 6. Gresini Racing, 299. 7. Monster Energy Yamaha, 260. 8. CryptoDATA RNF, 120. 9. Repsol Honda, 115. 10. LCR Honda, 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.