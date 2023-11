Bagnaia à propos des plaintes de Martin sur les pneus : "Faire le maximum".

"Il est peut-être arrivé la même chose à Jorge qu'à moi samedi", a supposé Pecco Bagnaia peu après la course principale de Doha, en faisant référence au manque d'adhérence à l'arrière qu'il a décrit lors du sprint de samedi.

Mais ce que le pilote officiel Ducati n'a pas dit, notamment parce que les critiques ouvertes à l'encontre de Michelin sont interdites par contrat, Jorge Martin l'a exprimé très clairement dans sa déception du dimanche soir : il s'est senti privé de ses chances au championnat du monde par un pneu arrière dur comme de la pierre.

Bagnaia s'est montré plus diplomate sur ce sujet lorsqu'il a été interrogé sur les plaintes de son rival en titre. "Malheureusement, nous sommes confrontés à ce genre de situation - et tu ne peux pas gérer cela. Tu peux préparer parfaitement tout le week-end, puis tu commences la course et tu as l'impression que c'est différent. Nous devons améliorer cela et nous savons aussi très bien que ce genre de problème augmente en ce moment parce que le rythme et la limite sont de plus en plus repoussés. Nous allons de plus en plus vite à chaque fois. Si l'on compare avec l'année dernière, sur certains circuits [sur la distance de course], nous étions encore dix ou quinze secondes plus lents, comme en Malaisie par exemple. C'est pourquoi une petite chose au niveau des pneus peut faire une grande différence".

"Au sprint, mon pneu arrière n'était pas aussi parfait que celui du samedi matin. Cela peut me faire perdre deux à trois dixièmes à chaque tour. C'est peu, mais cela peut faire une grande différence", a résumé le pilote d'usine Ducati. "Nous devons gérer cela et faire le maximum dans ces situations. J'ai peut-être eu la chance que la course de samedi ne dure que onze tours. Mais tu ne peux pas le contrôler".

Martin a connu le problème de pneus lors de la course principale de 22 tours et n'a pas pu faire mieux que 10e. Bagnaia a ainsi porté son avance à 21 points en tant que deuxième. "Arriver à Valence avec cette avance me place certainement dans la meilleure situation possible", sait le champion en titre. "Mais il est très facile de perdre des points dans ce championnat où il y a jusqu'à 37 points à prendre par week-end. Ce ne sera certainement pas facile, mais nous sommes dans la meilleure situation possible", a confirmé l'Italien de 26 ans.

Le champion du monde Moto2 2018 s'est déjà battu pour le titre contre l'as Yamaha Fabio Quartararo au cours des deux dernières années, et cette saison, il aura affaire à un collègue de marque. Est-ce le combat le plus dur de sa carrière en championnat du monde ? "Oui, certainement, aussi parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs cette saison", a reconnu Bagnaia. "Nous aurions pu avoir beaucoup plus de points maintenant, mais malgré les erreurs, nous sommes toujours dans la bataille du championnat du monde. Se battre contre un pilote aussi fort et aussi énergique, notamment dans la chasse aux temps et dans les sprints, n'est pas facile - notamment parce qu'il a complètement la même moto et que nous pouvons comparer les données".

"Par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup plus dur. Mais je pense que nous gérons bien la situation et que nous sommes toujours très compétitifs et forts le dimanche. Pour l'année prochaine - et avant cela pour Valence - je vais certainement devoir améliorer mes sensations le samedi", sait Pecco.

Résultat de la course MotoGP, Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.